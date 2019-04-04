 بوادر أزمة في برلين.. الاشتراكيون يرفضون خطط وزيرة الدفاع | أخبار | DW | 21.07.2019

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أخبار

بوادر أزمة في برلين.. الاشتراكيون يرفضون خطط وزيرة الدفاع

هل تتسبب زعيمة حزب ميركل ووزيرة الدفاع الألمانية الجديدة بأزمة في الائتلاف الحاكم في برلين؟ يبدو أن الأمور تسير بهذا الاتجاه خصوصا أن الشريك الاشتراكي يتهم الوزيرة بالرضوخ لترامب ويرفض خططها في زيادة نفقات التسلح.

Berlin | Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen (Reuters/H. Hanschke)

وزيرة الدفاع الجديدة كرامب ـ كارنباور تتفقد حرس الشرف عند استلامها لمنصبها.

طالبت وزير الدفاع الجديدة وزعيمة المحافظين آنيغريت كرامب ـ كارنباور بزيادة ثابتة ومتصاعدة لنفقات التسلح والدفاع ليصل قريبا إلى مستوى ما يطالب به حلف شمال الأطلسي عند 2% من إجمالي الإنتاج القومي. ويأتي طلب الوزيرة متناغما مع يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. لكن الحليف الاشتراكي في الائتلاف الحاكم يرفض زيادة النفقات الدفاعية في إطار رفضه لمفهوم سباق تسلح جديد في العالم.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قال تورستن شيفر- غومبل، عضو الهيئة الرئاسية المؤقتة للحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد (21 تموز/يوليو 2019): "نحن لا نزال في الائتلاف وفي الحكومة الاتحادية" مشيرا إلى أن قضية الموازنة وخطة التمويل على المدى المتوسط جرى توضيحها وأضاف أن هذا يسري أيضا على تخصيص ميزانية أعلى للجيش.

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وطالب شيفر- غومبل وزيرة الدفاع التي تترأس حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي بأن تهتم بقضايا أخرى مثل كفاءة تجهيزات الجيش بدلا من "اتباع سياسة تسليح وفقا لرغبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وكانت كرامب-كارنباور طالبت في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الغماينه زونتاغس تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم، بزيادة لأموال المخصصة للدفاع، لافتة إلى أن ألمانيا أعطت "وعدا واضحا" بتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) الخاص برفع النفقات العسكرية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2024.

وأضافت كرامب - كارنباور أن من الواضح أنه يتعين السير في هذا الطريق نحو هذا الهدف وأوضحت أن هذا يعني عمليا أن تبلغ الزيادة في النفقات الدفاعية رقما من عددين من مليارات اليورو. وأكدت أنها انتقدت مرارا انخفاض ميزانية الدفاع وفقا لخطة التمويل على المدى المتوسط في الأعوام المقبلة، وتابعت أنها ستتبنى هذا الموقف الآن كوزيرة وكزعيمة للحزب المسيحي داخل مجلس الوزراء ولجنة الائتلاف.

من جانبه، وجه لارس كلينغبايل، أمين عام الحزب الاشتراكي الديمقراطي، انتقادات لوزيرة الدفاع الجديدة وقال لصحف شبكة التحرير (دويتشلاند) إنه مندهش حيال معاودة كرامب- كارنباور فتح هذا النقاش بشكل مباشر، وقال: "لن يكون هناك تسليح وفقا لرغبات ترامب ولن يمكن فعل هذا الأمر في وجود الحزب الاشتراكي وقد أوضحنا ذلك مرات عديدة داخل الائتلاف".

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ، أ.ف.ب)

  • Bundeswehrsoldaten kehren von einem Einsatz aus dem Sudan zurück. (Bild: Karl-Josef Hildenbrand dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    البداية كانت قبل 20 عاما

    قررت الحكومة الألمانية في الثاني من نيسان/أبريل 1993 المشاركة بجنود ألمان ضمن عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوغوسلافيا. كانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها جنود ألمان في عملية عسكرية دولية منذ الحرب العالمية الثانية.

  • Blick aus einem Sea-Lynx-Hubschrauber auf die Fregatte Niedersachsen beim Einsatz in der Adria während der Jugoslawien-Krise am 06.08.1992. (Foto: Martina Hellmann/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    جدل سياسي حول المهمة

    ساعدت القوات الألمانية على مراقبة حظر التسلح في نطاق البحر الأدرياتيكي وفرض حظر الطيران فوق البوسنة. أثارت المشاركة الألمانية في مهام خارج منطقة الناتو الكثير من الجدل السياسي إذ وصفتها الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر بأنها مخالفة للدستور ولمبادئ القانون الأساسي الألماني.

  • Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. (Bild: Uli Deck/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    ضوء أخضر من المحكمة الدستورية

    سمحت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 12 تموز/يوليو 1994 ، بمشاركة ألمانيا بقوات مسلحة في مهام حلف الناتو والأمم المتحدة بوصفها عضو في المؤسستين لكن المحكمة شددت في الوقت نفسه على ضرورة تصويت البرلمان على المهمة.

  • Zwei ECR-Tornados starten nebeneinander am 21.1.1999 im bayerischen Lechfeld. (Bild: picture-alliance/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    كوسوفو..عملية عسكرية دون تفويض من مجلس الأمن

    قامت القوات الألمانية في ربيع عام 1999 بأكبر عملية قتالية في تاريخها ضمن مهمة الناتو في كوسوفو والمعروفة بعملية " Allied Force" إذ شاركت طائرات الاستطلاع الألمانية في عمليات جوية ضد مواقع دفاع صربية. أثارت هذه المهمة جدلا من ناحية مطابقتها للقانون الدولي خاصة مع عدم صدور تفويض واضح من مجلس الأمن بشأنها.

  • Von einem Farbbeutel getroffen faßt sich Bundesaußenminister Joschka Fischer erschrocken an sein rechtes Ohr. Der Farbbeutel wurde am Donnerstag (13.05.1999) während des Bündnis 90/Die Grünen-Sonderparteitages über den Kosovo-Krieg in Bielefeld von einem Mann auf Fischer geworfen. (Bild: dpa )

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    مأزق لحزب الخضر

    تسببت المشاركة في عملية كوسوفو في جدل سياسي داخل ألمانيا وتعرضت الحكومة الائتلافية المكونة آنذاك من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر ، لانتقادات شديدة وتم وصفها بالحكومة الداعية للحرب.وزادت حدة النقد ضد حزب الخضر تحديدا ووصلت لضرب وزير الخارجية آنذاك يوشكا فيشر ، بكيس يحتوي على ألوان أثناء مؤتمر عام الحزب ، الأمر الذي تسبب في إصابة فيشر بمشكلة في غشاء طبلة الأذن..

  • Die Doppeltürme des World Trade Centers in New York brennen nach den terroristischen Anschlägen vom 9. September 2001. (Bild: ddp images/AP Photo/File, Marty Lederhandler)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    "الحرب ضد الإرهاب"

    دعا حلف الناتو-للمرة الأولى في تاريخه- إلى تفعيل المادة الخامسة من معاهدة واشنطن والتي تنص على مبدأ التضامن وذلك عقب أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 . وأكدت الحكومة الألمانية وقتها دعمها لما عرف بـ "الحرب ضد الإرهاب" وشاركت بجنود ضمن عملية "الحرية الدائمة" في أفغانستان والقرن الأفريقي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder freut sich nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage am 16.11.2001 im Berliner Reichstagsgebäude. Kanzler Schröder hatte die Abstimmung über die Beteiligung der Bundeswehr im Anti-Terror-Krieg in Afghanistan am 13.11. mit der Vertrauensfrage verknüpft. Das Votum endete mit einer Zustimmung von 336 Abgeordneten für den Kanzler, 326 stimmten gegen ihn. Erforderlich für die Kanzlermehrheit waren 334 Stimmen. (Bild: picture-alliance/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    شرودر يطلب الاقتراع على الثقة في حكومته

    تسببت مسألة المشاركة الألمانية في عملية "مكافحة الإرهاب" في خلاف داخل الحكومة الألمانية الائتلافية آنذاك الأمر الذي دفع المستشار الألماني وقتهما غيرهارد شرودر للدعوة إلى إجراء اقتراع ثقة على حكومته وربط المشاركة الألمانية في عملية أفغانستان بنتيجة الاقتراع الذي فاز فيه بأغلبية محدودة.

  • Bundeswehrsoldaten kommen am 18.08.2011 nach einem Einsatz in das Polizeihauptquartier Charrah Darreh nahe Kundus zurück. Im Hintergrund ein Marder Schützenpanzer. (Bild: Maurizio Gambarini dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    أفغانستان

    تشارك ألمانيا بقوات في مهمة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) منذ عام 2002 في أفغانستان.يقدر عدد الجنود الألمان في أفغانستان حاليا بحوالي 4628 جنديا. وقتل 52 جنديا ألمانيا في أفغانستان خلال عمر المهمة البالغ أكثر من 11 عاما. ومن المقرر سحب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان بحلول نهاية عام 2014.

  • fghanische Polizeibeamte untersuchen am 4. September 2009 bei Kundus, Afghanistan einen der beiden verbrannten Tanklaster. Ziel des Bombardements bei Kundus (Bild: AP Photo)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    قصف بأمر ألماني

    تسبب قصف صهريجي وقود في مدينة قندز في الرابع من أيلول/سبتمبر 2009 في مقتل أكثر من مائة شخص بينهم أطفال. استهدف القصف صهريجي وقود قالت قوات الناتو إن طالبان خطفتهما وجاء أمر القصف من قائد القوات الألمانية في أفغانستان جيورج كلاين.

  • Mit Stacheldraht umzäunt ist die Stellung der Bundeswehr Patriot Abwehrstaffel am 24.02.2013 im südtürkischen Kahramanmaras. Die Bundeswehr ist Teil des Nato-Einsatzes Active Fence Turkey mit Patriot- Abwehrstaffeln zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen. (Bild: Kay Nietfeld/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    بطاريات دفاع صاروخي في تركيا

    قامت ألمانيا بنصب بطاريات أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت" في جنوب شرق تركيا نهاية العام الماضي كإجراء وقائي تحسبا لهجمات صاروخية من سوريا. ويتمركز حاليا 298 جنديا ألمانيا في مدينة مرعش التي تبعد حوالي 100 كيلومتر شمالي الحدود مع سوريا.

  • Die Vertreter der Verfassungsorgane weihen am Dienstag (08.09.09) in Berlin das zentrale Ehrenmal der Bundeswehr ein. Mit dem Ehrenmal soll der Soldaten der Bundeswehr gedacht werden, die im Einsatz gestorben sind. (Foto: Axel Schmidt/dpa)

    تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

    إحياء ذكرى جنود قتلوا في مهام خارجية

    بلغ عدد الجنود الألمان الذين قتلوا في مهام خارجية منذ عام 1992 حوالي 100 جندي. ويحيي النصب التذكاري للجيش الألماني في العاصمة برلين والذي تم افتتاحه في الـ 27 من تشرين ثان/نوفمبر 2008 ، ذكرى جنود الجيش الألماني الذين قتلوا في مهام خارجية.

    الكاتب: سفن بوله/ ابتسام فوزي


مختارات

تاريخ المشاركة العسكرية الألمانية في مهام دولية

قبل 20 عاما وتحديدا في نيسان/ أبريل 1993 قررت ألمانيا المشاركة بجنود في عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوغوسلافيا في أول مشاركة لجنود ألمان في عملية دولية منذ الحرب العالمية الثانية. (02.04.2013)  

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