 بوادر أزمة جديدة مع توجه سفينة إنقاذ ألمانية أخرى إلى إيطاليا | أخبار | DW | 06.07.2019

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أخبار

بوادر أزمة جديدة مع توجه سفينة إنقاذ ألمانية أخرى إلى إيطاليا

تتجه سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي"، التي تحمل على متنها 65 مهاجرا تم إنقاذهم في مياه البحر المتوسط إلى جزيرة لامبيدوزا رغم حظر السلطات الإيطالية دخولها إلى مياهها الإقليمية، حسب ما ذكرت منظمة سي- آي الحقوقية.

Flüchtlinge auf dem Rettungsschiff Alan Kurdi (picture-alliance/AP/Sea-eye.org/F. Heinz)

بعد المشكلة التي واجهتها قبطانة السفينة "سي ووتش3" كارولا راكيته، يبدو أن نزاعا جديدا سيتفجر بين ألمانيا وإيطاليا بسبب سفينة الإنقاذ "الان كردي" أيضا. وكان وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني قد قال إن سفينة "آلان كردي" لا يمكن أن تتجه إلى إيطاليا - حتى في حالة اتفاق لاحق على تقسيم أعداد المهاجرين على الدول الأوروبية.

فقد وزعت منظمة سي- آي الحقوقية مساء الجمعة (الخامس من تموز/ يوليو 2019) بيانا جاء فيه: "الجزيرة الإيطالية هي أقرب ميناء أوروبي أمامنا، وفيها يمكننا نقل المهاجرين الذين قمنا بإنقاذهم إلى مكان آمن، لأن هذا ما يطالب به القانون الدولي".

مختارات

من جانبه حث سالفيني في خطاب إلى نظيره الألماني هورست زيهوفر، ألمانيا على تولي المسؤولية عن السفينة. وكانت المنظمة الألمانية "سي آي" قد أعلنت في مقرها بمدينة ريغنسبورغ الألمانية يوم أمس الجمعة أن سفينتها التي تحمل اسم "آلان كردي" أنقذت 65 شخصا كانوا على متن زورق مكتظ في المياه الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن السفينة آلان كردي قد تلقت اتصالا من حرس السواحل الليبيين بعد ظهر  أمس الجمعة لاستقبال السفينة، لكنّ نائب قبطان السفينة إيزلر رفض العرض مبينا أن "ليبيا ليست مكانا آمنا يذهب إليه الإنسان". وطبقا لمرصد "سي آي" فإن مراكز الانقاذ في فاليتا (عاصمة مالطا) وفي روما خيم عليها الصمت، فيما استجاب مركز بريمن للطوارئ البحرية الألماني للطلب بسرعة، معلما وزارة خارجية بلاده بالموضوع.

يُذكر أن سفينة الانقاذ الألمانية "سي ووتش 3" التابعة لمنظمة "سي ووتش" ظلت عالقة في البحر على مدار أكثر من أسبوعين، حتى رست بها القبطانة الألمانية كارولا راكيته في ميناء لامبيدوزا الإيطالي رغم حظر الحكومة الإيطالية ذلك. وتم القبض على راكيته، إلا أن قاضية تحقيق ألغت فرض الإقامة الجبرية عليها وأسقطت الاتهامات ضدها. 

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية في برلين إنه لم يتم تلقي أي طلب لاستقبال المهاجرين، في حين قال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه يجب العثور على ميناء آمن وإجراء مناقشات حول كيفية توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. جدير بالإشارة أن ألمانيا استقبلت 227 شخصا تم إنقاذهم من البحر العام الماضي، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن "هذه مهمة أوروبية، ولهذا السبب يجب أن يكون هناك العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تنضم إلى استقبالهم بروح التضامن".

م.م/ ع.ج  (د ب أ، ا ف ب)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

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بعد شد وجذب ورفض إيطاليا السماح لسفينة الإنقاذ "آلان كردي" بدخول مياهها الإقليمة والرسو في أحد موانئها، أعلنت ألمانيا عن استعدادها لاستقبال جزء من المهاجرين الـ 64 الذين هم على متن السفنية.

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انتهت عملية الشد والجذب بشأن المهاجرين الذين أنقذتهم سفينة "آلان كردي" الألمانية بداية الشهر الجاري قبالة الشاطئ الليبي. فقد أعلنت مالطا أن أربع دول أوروبية سوف تستقبل هؤلاء المهاجرين، الذين يتجاوز عددهم 60 شخصاً.

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غرمت محكمة مالطية رباناً ألمانيا بعدما قاد سفينة إنقاذ مهاجرين إلى سواحل الجزيرة دون تصريح. ولم تصدر المحكمة عقوبة بحبس القبطان كلاوس بيتر رايش، إلا أنها قضت بتغريمه عشرة آلاف يورو.

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