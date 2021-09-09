جيروم بواتينغ، لاعب كرة قدم ألماني يلعب في صفوف نادي بايرن ميونيخ منذ عام 2011. ساهم بواتينغ في فوز المنتخب الألماني بلقب كأس العالم في البرازيل 2014، بفضل تألقه في خط الدفاع.

ولد جيروم بواتينغ في برلين عام 1988 من أم ألمانية وأب غاني. لعب جيروم في بداية مسيرته مع نادي تينيس بوروسيا برلين. في 2002 انضم لنادي هيرتا برلين، وفي 2007 كانت أول مشاركة له في البوندسليغا. في صيف 2007 انتقل لهامبورغ، وفي موسم 2010 اشتراه مانشستر سيتي الإنكليزي، قبل أن يخطفه نادي بايرن ميونيخ بعدها بموسم واحد فقط. ومع ميونيخ فاز بواتينغ بعدة ألقاب محلية ودولية، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2013. كما تألق مع منتخب ألمانيا وفاز معه بكأس العالم 2014 في البرازيل.