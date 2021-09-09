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بواتينغ

جيروم بواتينغ، لاعب كرة قدم ألماني يلعب في صفوف نادي بايرن ميونيخ منذ عام 2011. ساهم بواتينغ في فوز المنتخب الألماني بلقب كأس العالم في البرازيل 2014، بفضل تألقه في خط الدفاع.

ولد جيروم بواتينغ في برلين عام 1988 من أم ألمانية وأب غاني. لعب جيروم في بداية مسيرته مع نادي تينيس بوروسيا برلين. في 2002 انضم لنادي هيرتا برلين، وفي 2007 كانت أول مشاركة له في البوندسليغا. في صيف 2007 انتقل لهامبورغ، وفي موسم 2010 اشتراه مانشستر سيتي الإنكليزي، قبل أن يخطفه نادي بايرن ميونيخ بعدها بموسم واحد فقط. ومع ميونيخ فاز بواتينغ بعدة ألقاب محلية ودولية، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2013. كما تألق مع منتخب ألمانيا وفاز معه بكأس العالم 2014 في البرازيل.

03.11.2020, Österreich, Salzburg: Fußball: Champions League, RB Salzburg - FC Bayern München, Gruppenphase, Gruppe A, 3. Spieltag in der Red Bull Arena. Jerome Boateng von Bayern München feiert, nachdem er das dritte Tor seiner Mannschaft erzielt hat. Foto: Andreas Schaad/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

غرامة كبيرة بحق الألماني بواتينغ في قضية عنف منزلي 09.09.2021

غرّمت محكمة في ميونيخ مدافع ليون الفرنسي، الألماني جيروم بواتينغ، بمبلغ قدره 1.8 مليون يورو، كحكم في قضية اتهامه بالعنف تجاه شريكته السابقة ووالدة طفليه. واعتبر القضاة بواتينغ مذنباً بالاعتداء والضرب.
enttäuscht Jerome Boateng Deutschland Germany Vorrunde Gruppe F Deutschland - Mexiko Germany Mexico Fussball Weltmeisterschaft Russland 2018 FIFA Wolrd Cup Russia 2018 Copyright by : sampics Photographie |

بواتينغ: لا أزال قادرا على اللعب في أكبر الأندية 04.06.2021

يرى المدافع الدولي السابق جيروم بواتينغ أنه يزال قادرا على اللعب في أكبر الأندية عقب رحيله عن صفوف بايرن ميونخ بطل ألمانيا، لكنه اعترف بأن الغموض يحيط بمستقبله الكروي.
v. l. Bastian Schweinsteiger, Trainer Joachim JOGI Loew (Deutsche Fussball Nationalmannschaft DFB) Fussball, Herren, Saison 2019/2020, 77. Finale um den DFB-Pokal in Berlin, Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München, 04.07. 2020, Foto: Matthias Koch/POOL via Norbert Schmidt | Verwendung weltweit

بسبب بواتنيغ.. شفاينشتايغر يفتح النار على لوف وهونيس 02.06.2021

انتقد لاعب المنتخب الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر المدرب يؤاخيم لوف لعدم استدعائه مدافع بايرن جيروم بواتينغ لقائمة المانشافت لخوض منافسات يورو 2020، معتبراً أنه كان الأفضل في الموسم الماضي من الدوري الألماني.

(L-R) Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski, Bayern Munich's German forward Thomas Mueller and Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer celebrate after the German first division Bundesliga football match FC Bayern Munich v Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany on May 8, 2021. - Bayern Munich won the Bundesliga for the ninth time in a row after Leipzig lost to Dortmond earlier in the day. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/POOL/AFP via Getty Images)

بايرن ميونيخ يحصد لقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي 08.05.2021

حسم بايرن ميونيخ لقبه التاسع توالياً قبل مباراته وبوروسيا مونشنغلادباخ التي استعرض فيها 6-صفر بفضل ثلاثية ليفاندوفسكي، وذلك بخسارة ملاحقه لايبزيغ أمام بوروسيا دورتموند 2-3 في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني.
ARCHIV - Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng am 11.05.2016 in Berlin. (zu dpa-Meldung: «Sneakers, Sneakers, Sneakers: Fußballstars und ihr Schuh-Tick» vom 27.03.2017) Foto: Jörg Carstensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

بعد التشريح.. التحقيق مع بواتينغ بتهمة الاعتداء على صديقته الراحلة 25.02.2021

بعد تشريح جثة صديقته كاسيا لينهارت التي قالت وسائل إعلام أنها انتحرت، الادعاء العام في مدينة ميونيخ يفتح تحقيقا مع نجم نادي بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ.
(L-R) Germany's defender Jerome Boateng, Germany's defender Mats Hummels and Germany's forward Thomas Mueller line up to make a wall during the Russia 2018 World Cup Group F football match between Germany and Mexico at the Luzhniki Stadium in Moscow. - Germany head coach Joachim Loew dropped a bombshell on March 5, 2019 by announcing that 2014 World Cup winners Jerome Boateng, Mats Hummels and Thomas Mueller are no longer in his plans. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / ALTERNATIVE CROP (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

هل بات الثلاثي: مولر-هوملس-بواتينغ على باب العودة إلى المانشافت؟ 28.11.2020

بعد أكثر من عامين على استبعاد الثلاثي: مولر، هوملس، بواتينغ، من صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم، يبدو أن المدرب يواخيم لوف يبدي انفتاحا حيال عودتهم إلى المانشافت. ولكن إذا بقي هو نفسه مدربا للمنتخب.
Jerome Boateng (Deutschland Germany) - 05.06.2018: Media Day der Deutschen Nationalmannschaft zur WM-Vorbereitung in der Sportzone Rungg in Eppan/Suedtirol | Verwendung weltweit

عبر DW.. بواتينغ يطالب بمكافحة العنصرية بالتربية والتعليم 04.06.2020

أدان جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونيخ الألماني العنصرية في الولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في ألمانيا هناك أيضا ما يستوجب التغيير. ودعا لضم مكافحة العنصرية إلى المناهج الدراسية للأطفال.
(FILE) Kevin Prince Boateng (R) of Ghana vies with Jerome Boateng of Germany during the FIFA World Cup 2010 group D match between Ghana and Germany at the Soccer City Stadium in Johannesburg, South Africa 23 June 2010. Photo: Bernd Weissbrod dpa - Please refer to http://dpaq.de/FIFA-WM2010-TC (zu: Bruderduell im Topspiel «auf Schalke» - Brisantes Derby in Hamburg vom 20.09.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

هيرتا يرد على رغبة الأخوين بواتينغ في إنهاء مسيرتهما في صفوفه 30.04.2020

الأخوان بواتينغ كلاهما ولد في برلين وبدآ مسيرتهما الاحترافية بنادي العاصمة الألمانية، لكن افترقت بهما السبل، والآن يعربان عن رغبتهما في ختام مسيرتهما في صفوف هيرتا برلين، الذي بدآ فيه قبل سنوات طويلة مسيرتيهما الكروية.
Soccer Football - DFB Cup - Third Round - Bayern Munich v TSG 1899 Hoffenheim - Allianz Arena, Munich, Germany - February 5, 2020 Bayern Munich's David Alaba applauds fans after the match with teammates REUTERS/Andreas Gebert DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

بايرن يثأر من هوفنهايم ويصعد لدور الثمانية بكأس ألمانيا 05.02.2020

بعد مباراة صعبة شهدت تسجيل سبعة أهداف تمكن بايرن ميونيخ من الثأر من فريق هوفنهايم والفوز عليه ليضمن تأهله لدور الثمانية في بطولة كأس ألمانيا. كما تأهل للدور نفسه فريقا أونيون برلين وليفركوزن.

LEIPZIG, GERMANY - SEPTEMBER 14: Jerome Boateng of Bayern Muenchen reacts during the Bundesliga match between RB Leipzig and FC Bayern Muenchen at Red Bull Arena on September 14, 2019 in Leipzig, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

لماذا صرف مانشستر يونايتد النظر عن التعاقد مع بواتينغ؟ 18.10.2019

حال مسؤولو مانشستر يونايتد دون التعاقد مع الدولي الألماني السابق جيروم بواتينغ عندما كان جوزيه مورينيو يرغب في التعاقد معه. أما سبب عدم تحقيق رغبة الـ"سبيشل ون" في الاستفادة من خدمات بواتينغ فيعود لـ"تفصيل فني" صغير.
MOENCHENGLADBACH, GERMANY - MARCH 02: Jerome Boateng #17 of Bayern Munich looks on during the Bundesliga match between Borussia Moenchengladbach and FC Bayern Muenchen at Borussia-Park on March 02, 2019 in Moenchengladbach, Germany. (Photo by Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

ماتيوس: نصحت هذا النادي بضم نجم بايرن ميونيخ 13.09.2019

بعدما أسدل الستار قبل أيام عن فترة الانتقالات الصيفية، بدأت تظهر للعلن بعض التفاصيل التي ظلت في طي الكتمان. أسطورة الكرة الألمانية لوتر ماتيوس يكشف أنه نصح إدارة بايرن ليفركوزن بضم نجم لا يعيش فترة جيدة مع بايرن ميونيخ.
Sinsheim, Germany 18.01.2019, 1. Bundesliga, 18. Spieltag, TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern Muenchen, Jerome Boateng (FCB) auf der Bank ( DeFodi541 *** Sinsheim Germany 18 01 2019 1 Bundesliga 18 Matchday TSG 1899 Hoffenheim FC Bayern Muenchen Jerome Boateng FCB at the bank DeFodi541

قدر جيروم بواتينغ البقاء في بايرن ميونيخ 02.09.2019

لو كان الأمر بيد بطل العالم لمونديال 2014، لغادر بايرن ميونيخ من مدة. لسوء حظه، لم يعد أمام قلب الدفاع جيروم بواتينغ خيارا آخر سوى البقاء بعد أن تبدد حلمه بعد محاولة ثانية.

Sinsheim, Germany 18.01.2019, 1. Bundesliga, 18. Spieltag, TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern Muenchen, Jerome Boateng (FCB) auf der Bank ( DeFodi541 *** Sinsheim Germany 18 01 2019 1 Bundesliga 18 Matchday TSG 1899 Hoffenheim FC Bayern Muenchen Jerome Boateng FCB at the bank DeFodi541

لهذه الأسباب فشلت صفقة انتقال بواتينغ لسان جيرمان 12.06.2019

يبدو أن مدافع بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ يبحث عن تحدٍّ جديد، خاصة في ظل العلاقة المتوترة بينه وبين المدرب نيكو كوفاتش. الأخير كان وراء إفشال انتقال بواتينغ لباريس سان جيرمان الصيف الماضي. كيف ذلك؟
Substitute Mesut Özil of Arsenal during the Premier League match between Bournemouth and Arsenal at the Goldsands Stadium, Bournemouth, England on 25 November 2018. PUBLICATIONxNOTxINxUK Copyright: xAndyxRowlandx PMI-2433-0026

مسعود أوزيل يرد الصاع لمولر وهوملس! 07.03.2019

في الوقت الذي أنهى فيه يواخيم لوف حقبة ثلاثي بايرن ميونيخ هوملس ومولر وبواتينغ مع المنتخب الألماني، اختار مسعود أوزيل دعم زميله بواتينغ بطريقة خاصة وتوجيه رسائل مشفرة إلى لاعبين حمل معهم سابقا قميص "المانشافت".
Sinsheim, Germany 18.01.2019, 1. Bundesliga, 18. Spieltag, TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern Muenchen, Jerome Boateng (FCB) auf der Bank ( DeFodi541 *** Sinsheim Germany 18 01 2019 1 Bundesliga 18 Matchday TSG 1899 Hoffenheim FC Bayern Muenchen Jerome Boateng FCB at the bank DeFodi541

جيروم بواتينغ..بداية النهاية مع بايرن ميونيخ؟ 15.02.2019

غضب المدافع جيروم بواتينغ يزداد يوما بعد يوم. فأحد رموز نجاحات البايرن في الفترة السابقة، يجد نفسه على دكة البدلاء، ربما في مؤشر على اقتراب نهاية مشواره في ميونيخ.
25.06.2018, Russland, Watutinki: Fußball, WM, Nationalmannschaft, Deutschland, Teamquartier. Bundestrainer Joachim Löw und Jerome Boateng (r) in Aktion beim Training. Foto: Ina Fassbender/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

لأول مرة لوف يتخلى عن جيروم بواتينغ 09.11.2018

خاض 76 مباراة دولية، كما أنه لعب ثلاث بطولات عالمية لصالح المنتخب الألماني لكرة القدم، واليوم يستغنى عنه المدرب يواخيم لوف، فهل هي بداية التغيير في صفوف الماشافت.

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