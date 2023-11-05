بهذه النصائح يمكنك التغلب على اضطراب الاكتئاب الموسمي

مع تغير الفصول وقصر النهار، قد يجد البعض أنفسهم غارقين في موجة من الكآبة والحزن دون سبب واضح. هذا ما يعرف بالاكتئاب الموسمي أو اضطراب الاكتئاب الموسمي (SAD). إنه ليس مجرد الشعور بالأسى بسبب الجو البارد والغائم أو الأيام القصيرة، بل حالة نفسية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للشخص.
وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية في الولايات المتحدة، قد تكون مصابًا بالاضطراب العاطفي الموسمي إذا كنت تعاني من أعراض معينة تبدأ وتتوقف خلال أشهر محددة، وتحدث لمدة عامين متتاليين على الأقل. يمكن أن تشمل هذه المشاعر شبه المستمرة واليومية: الاكتئاب ، وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي اعتدت الاستمتاع بها، والتغيرات في شهيتك أو وزنك، والخمول وانخفاض الطاقة، وصعوبة النوم أو النوم الزائد أثناء النهار، أو حتى أفكار الموت أو الانتحار. بحسب ما نشره موقع (ذا نيويورك تايمز) الأمريكي.
وقال الدكتور بول ديسان، الطبيب النفسي في كلية الطب بجامعة ييل بالولايات المتحدة: "قد لا يقدّر الناسمدى خطورة تأثر الشخص المصاب بالاضطراب العاطفي الموسمي". وأضاف أنه بالنسبة لبعض الناس، "تتوقف حياتهم لمدة نصف العام".
إليك بعض النصائح للتغلب على الاكتئاب الموسمي:
فهم الاضطراب:
الخطوة الأولى للتغلب على الاكتئاب الموسميهي فهمه. يرتبط SAD بالتغيرات في الضوء الطبيعي، الأمر الذي يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم، ومستويات السيروتونين والميلاتونين.
التعرض للضوء الطبيعي:
احرص على التعرض لأكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي. حتى في الأيام الغائمة، إذ يمكن للضوء أن يحسن المزاج.
ممارسة الرياضة:
النشاط البدني يحفز إفراز الإندروفين، وهي مواد كيميائية في الدماغ تساعد على تحسين الحالة المزاجية.
تغذية متوازنة:
تناول طعام صحي يدعم مستويات الطاقة والمزاج. وخصوصا الأطعمة الغنية بأوميغا 3 والأحماض الدهنية، وفيتامين د. بحسب ما نشره موقع (إنسايد هوك) الأمريكي.
استراتيجيات التأقلم:
تطوير استراتيجيات للتأقلم مثل اليوغا والتأمل وكتابة يومياتك.
تنظيم النوم:
الحفاظ على روتين نوم ثابت يمكن أن يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم.
استشارة الطبيب:
في بعض الأوقات، قد تكون الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ضرورية. ولكن بإشراف الطبيب المختص.
ر.ض/ ع.ج
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
ما هو الاكتئاب الشتوي؟
هبوط مفاجئ في المزاج وإرهاق مستمر ونقص في الطاقة والحاجة الى النوم المفرط والشهية المفرطة. هي أعراض شائعة لدى الكثيرين في الشتاء وتذهب بحلول فصل الربيع. يرجع خبراء الأمراض النفسية أسباب هذه الأعراض إلى الإصابة باكتئاب موسمي والمعروف أيضا باكتئاب الشتاء.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
أعراض غير مقلقة
وبحسب رأي خبراء الأمراض النفسية فإن معالجة هذه الأعراض ليس ضروريا، إلا إذا استمر الشعور بهذه الأعراض لفترات طويلة، فهنا ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
أين يكثر انتشاره؟
وتبلغ نسبة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشتوي في أوروبا حوالي 9 بالمائة وتختلف أعراضه من شخص لآخر. وهو مرض يكثر انتشاره في الدول الاسكندنافية وألمانيا بينما ينخفض في البلدان المطلة على البحرالأبيض المتوسط .
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
تشخيص ليس بالسهل
ولا يعد تشخيص الاكتئاب الشتوي أمرا سهلا. وترجع صعوبة التشخيص إلى ضرورة تمييز أعراض الاكتئاب المعتاد والذي غالبا ما يبدأ بفقدان الشهية والأرق.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
علاج الاكتئاب الشتوي ضوئيا
يؤكد خبراء الأمراض النفسية أن للضوء دور كبير في علاج الاكتئاب الشتوي على عكس الاكتئاب العادي، إذ يتم استخدام مصابيح خاصة تبلغ استطاعتها القصوى حوالي 10 آلاف درجة يتم تسليطها على المريض لمدة 30 دقيقة في الجلسة الواحدة. وتختلف شدة الإضاءة بحسب درجة الاكتئاب. ويحتاج العلاج الضوئي مدة أسبوعين. وللحصول على أفضل نتائج للعلاج ينصح الأطباء بإجراء المعالجة صباحا، وتتميز هذه الطريقة بعدم وجود أعراض جانبية.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
نصائح يومية
ويشدد خبراء الأمراض النفسية على ضرورة إجراء بعض التغييرات في روتين الحياة اليومي. ولدى البقاء لفترات طويلة في المنزل ينصح خبراء الأمراض النفسية بالنظر من خلال النوافذ أو القيام بتغيير مكان العمل وإنارة المكاتب بشكل كاف.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
الاختلاط بالآخرين
على الرغم من نقص الطاقة الذي يميز اكتئاب الشتاء، يوصى خبراء الأمراض النفسية بالاختلاط مع الناس والابتعاد عن العزلة.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن
يوصي خبرا الأمراض النفسية بتناول أطعمة مركبة من الكربوهيدرات المعقدة، بحيث تكون عملية الهضم طويلة ويحافظ الجسم على نسبة السكر في الدم وعلى نسبة السيروتونين في حالة مستقرة لفترة طويلة.
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في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه
ممارسة الرياضة بشكل متكرر
أحد التفسيرات لظهور الاكتئاب في فصل الشتاء هو التغيرات الهورمونية في الجسم، بما في ذلك انخفاض مستوى السيروتونين الذي يسبب الاكتئاب. القيام بنشاط رياضي يزيد من مستوى السيروتونين، ما يعني أنه بمثابة مضاد طبيعي للاكتئاب.
الكاتب: DW/دالين صلاحية