بهذه النصائح يمكنك التغلب على اضطراب الاكتئاب الموسمي

مع تغير الفصول وقصر النهار، قد يجد البعض أنفسهم غارقين في موجة من الكآبة والحزن دون سبب واضح. هذا ما يعرف بالاكتئاب الموسمي أو اضطراب الاكتئاب الموسمي (SAD). إنه ليس مجرد الشعور بالأسى بسبب الجو البارد والغائم أو الأيام القصيرة، بل حالة نفسية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للشخص.

وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية في الولايات المتحدة، قد تكون مصابًا بالاضطراب العاطفي الموسمي إذا كنت تعاني من أعراض معينة تبدأ وتتوقف خلال أشهر محددة، وتحدث لمدة عامين متتاليين على الأقل. يمكن أن تشمل هذه المشاعر شبه المستمرة واليومية: الاكتئاب ، وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي اعتدت الاستمتاع بها، والتغيرات في شهيتك أو وزنك، والخمول وانخفاض الطاقة، وصعوبة النوم أو النوم الزائد أثناء النهار، أو حتى أفكار الموت أو الانتحار. بحسب ما نشره موقع (ذا نيويورك تايمز) الأمريكي.

وقال الدكتور بول ديسان، الطبيب النفسي في كلية الطب بجامعة ييل بالولايات المتحدة: "قد لا يقدّر الناسمدى خطورة تأثر الشخص المصاب بالاضطراب العاطفي الموسمي". وأضاف أنه بالنسبة لبعض الناس، "تتوقف حياتهم لمدة نصف العام".

إليك بعض النصائح للتغلب على الاكتئاب الموسمي:

فهم الاضطراب:

الخطوة الأولى للتغلب على الاكتئاب الموسميهي فهمه. يرتبط SAD بالتغيرات في الضوء الطبيعي، الأمر الذي يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم، ومستويات السيروتونين والميلاتونين.

التعرض للضوء الطبيعي:

احرص على التعرض لأكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي. حتى في الأيام الغائمة، إذ يمكن للضوء أن يحسن المزاج.

ممارسة الرياضة:

النشاط البدني يحفز إفراز الإندروفين، وهي مواد كيميائية في الدماغ تساعد على تحسين الحالة المزاجية.

تغذية متوازنة:

تناول طعام صحي يدعم مستويات الطاقة والمزاج. وخصوصا الأطعمة الغنية بأوميغا 3 والأحماض الدهنية، وفيتامين د. بحسب ما نشره موقع (إنسايد هوك) الأمريكي.

استراتيجيات التأقلم:

تطوير استراتيجيات للتأقلم مثل اليوغا والتأمل وكتابة يومياتك.

تنظيم النوم:

الحفاظ على روتين نوم ثابت يمكن أن يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم.

استشارة الطبيب:

في بعض الأوقات، قد تكون الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ضرورية. ولكن بإشراف الطبيب المختص.

ر.ض/ ع.ج