بهذه النباتات يمكنك التخلص من البعوض بشكل طبيعي

خلال استمتاعك بليلة هادئة في جو صيفي جميل بحديقة منزلك، قد يعكر عليك وجود البعوض استمتاعك بأمسيتك الصيفية اللطيفة. في مثل هذه الحالة قد تلجأ مثل الكثير من الناس إلى المواد الكيميائية للتخلص من البعوض أو تنهي جلستك وتغادر إلى داخل المنزل.
لكن في المقابل هناك عدة طرق تخلصك بسهولة وبطريقة طبيعية من إزعاج البعوض كاللجوء إلى بعض النباتات التي تبعد الحشرات المزعجة بشكل طبيعي من خلال رائحتها، كما أورد موقع "تي أونلاين" الألماني.
من بين هذه النباتات نجد نبتة المسك المعطرة والخزامى الطازجة وإكليل الجبل والريحان والنعناع البري والثوم، فهذه كلها نباتات تزعج روائحها البعوض وحشرات أخرى مماثلة.
الزهور الصفراء أو البرتقالية لنباتات الأذريون لها كذلك تأثير رادع للبعوض، بالإضافة إلى رائحة الليمون من الترنجان المخزني والإذخر الليموني، ولا ننسى الطماطم التي أتثبت فعاليتها في صد البعوض والحشرات.
بدورها، أكدت عالمة الأحياء الألمانية كارين غراينر في حوار مع محطة "راديو بافاريا" الإذاعية الألمانية على فعالية استخدام النباتات ضد البعوض. وقالت غراينر "قديما كانت في كل مزرعة شجرة جوز بالقرب من أكوام الروث. رائحة هذه الشجرة يؤدي ليس فقط إلى إبعاد البعوض فحسب بل أيضا إلى هروب الخوتعيات وذباب الخيل".
كما تعتبر نبتة الريحان التي لا يمكن الاستغناء عنها في المطبخ الإيطالي مادة طبيعية غنية بكل العناصر لمكافحة البعوض، وهي من الأعشاب التي يمكن زراعتها بسهولة في المنزل، كما أورد موقع "غينت سايد" الألماني.
من جهتها، تنصح نيله هوفر من الجمعية الألمانية لحماية البيئة والطبيعة "بوند" بوضع القرنفل المجفف فوق نصف ليمونة على حافة النافذة لإبعاد البعوض والحشرات المزعجة. وكبديل لهذه الطريقة يمكن استعمال الشموع المعطرة وأعواد البخور التي لها نفس التأثير على الباعوض.
ع.اع. / ع.ش
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
حفظ التوازن البيئي
هناك الكثير من الحشرات النافعة التي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على التوازن البيئي فهي تتغذى على الحشرات الضارة مثل المن والبعوض وتلقح الأشجار والفواكه والخضار كما تساعد على التخلص من النفايات.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
النحل أكثر الحشرات نفعاً
يعتبر النحل مثالاً للحشرات النافعة، فهو ينتج العسل ويلقح أشجار الفواكه والخضار حتى تمنحنا الثمار. غير أن النحل أصبح مهددا بالانقراض في بعض المناطق مثل الصين بسبب استخدام المبيدات الحشرية وانتشار عناكب السوس التي تتغذى على النحل.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
الخنافس سلاح بيولوجي ضد القمل!
تتغذى الخنافس على النباتات المضرة والحشرات القشرية، فهي تلتهم نحو 50 حشرة قمل في اليوم وهو ما يعادل الآلاف طيلة حياتها.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
يرقة الخنفساء بدورها مفيدة
تساعدنا الخنافس على حماية الحقول الزراعية من الطفيليات والحشرات المضرة دون الحاجة لاستخدام المواد الكيمائية.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
الدبابير تفترس الحشرات المضرة
علاقة الدبابير مع الحشرات المضرة غالباً ما تنتهي بموت هذه الأخيرة. فالدبابير تحب وضع بيضها داخل حشرات العث أوالقمل أوالبق المضرة بعد أن تحفر حفرة بداخلها. بعد ذلك تقوم اليرقة الصغيرة الجائعة التي خرجت من البيضة بالتهام هذه الحشرات.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
الخنفساء قاهر الحشرات
تعيش الخنافس الأرضية على الصيد وتتغذى على الحشرات التي نرغب التخلص منها مثل اليسروع والحلزونيات، وحتى خنفساء البطاطس المعروفة بقوتها ورشاقتها لا تقوى على مقاومة الخنافس الأرضية. وينتشر هذا النوع من الخنافس في جميع أنحاء العالم والكثير منهم يوجد في محميات طبيعية خاصة.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
الزاحف الأسود
إنها فعلا خنفساء بالرغم من أنها تظهر في الوهلة الأولى كأنها دودة. يوجد قرابة 50 ألف نوع من هذه الحشرة في العالم وتفضل التغذي على خنفساء اللحاء والديدان وتدمر بقايا النباتات والحيوانات المتحللة.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
العملاق المسالم
بالرغم من أن النظرة إلى هذا الدبور توحي بالحذر إلا أن سمه غير خطير. ويفضل هذا النوع من الدبابير التغذي على اللحوم الطازجة، حيث يستهلك سرب من الدبابير قرابة نصف كيلوغرام من الحشرات يومياً.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
ذات الثماني أرجل
عدد كبير جداً من العناكب ذات ثمانية أرجل لا تنتمي لفصيلة الحشرات لكنها مفيدة جداً. فهي تصطاد وتفترس الكثير من الحشرات المزعجة مثل البعوض والعث والذباب والمن.
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التعايش مع الحشرات..ربّ حشرة نافعة!
عش ودع العناكب تعيش!
لذلك لا داعي للاشمئزاز منها أو قتلها أو سحقها بل إفرح عند رؤيتها!!
الكاتب: يوديت هارتل/ هشام الدريوش