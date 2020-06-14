بهذه النباتات يمكنك التخلص من البعوض بشكل طبيعي

خلال استمتاعك بليلة هادئة في جو صيفي جميل بحديقة منزلك، قد يعكر عليك وجود البعوض استمتاعك بأمسيتك الصيفية اللطيفة. في مثل هذه الحالة قد تلجأ مثل الكثير من الناس إلى المواد الكيميائية للتخلص من البعوض أو تنهي جلستك وتغادر إلى داخل المنزل.

لكن في المقابل هناك عدة طرق تخلصك بسهولة وبطريقة طبيعية من إزعاج البعوض كاللجوء إلى بعض النباتات التي تبعد الحشرات المزعجة بشكل طبيعي من خلال رائحتها، كما أورد موقع "تي أونلاين" الألماني.

من بين هذه النباتات نجد نبتة المسك المعطرة والخزامى الطازجة وإكليل الجبل والريحان والنعناع البري والثوم، فهذه كلها نباتات تزعج روائحها البعوض وحشرات أخرى مماثلة.

الزهور الصفراء أو البرتقالية لنباتات الأذريون لها كذلك تأثير رادع للبعوض، بالإضافة إلى رائحة الليمون من الترنجان المخزني والإذخر الليموني، ولا ننسى الطماطم التي أتثبت فعاليتها في صد البعوض والحشرات.

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بدورها، أكدت عالمة الأحياء الألمانية كارين غراينر في حوار مع محطة "راديو بافاريا" الإذاعية الألمانية على فعالية استخدام النباتات ضد البعوض. وقالت غراينر "قديما كانت في كل مزرعة شجرة جوز بالقرب من أكوام الروث. رائحة هذه الشجرة يؤدي ليس فقط إلى إبعاد البعوض فحسب بل أيضا إلى هروب الخوتعيات وذباب الخيل".

كما تعتبر نبتة الريحان التي لا يمكن الاستغناء عنها في المطبخ الإيطالي مادة طبيعية غنية بكل العناصر لمكافحة البعوض، وهي من الأعشاب التي يمكن زراعتها بسهولة في المنزل، كما أورد موقع "غينت سايد" الألماني.

من جهتها، تنصح نيله هوفر من الجمعية الألمانية لحماية البيئة والطبيعة "بوند" بوضع القرنفل المجفف فوق نصف ليمونة على حافة النافذة لإبعاد البعوض والحشرات المزعجة. وكبديل لهذه الطريقة يمكن استعمال الشموع المعطرة وأعواد البخور التي لها نفس التأثير على الباعوض.

ع.اع. / ع.ش

