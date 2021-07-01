بهذه الطريقة ضع لكوابيسك المزعجة نهاية سعيدة!

شخص غريب يلاحقك وينوى إيذاءك، تسقط في إحدى الحفر، تصاب بالسوء أو تفقد أحد أفراد أسرتك. تستيقظ في منتصف الليل بشكل مفزع وقد ابتلت وسادتك بالدموع والعرق وبعد لحظات تكتشف أنه ولحسن الحظ كان مجرد كابوس مزعج. تكرار مثل هذه الأحلام قد يصبح أمراً مرهقاً نفسياً وقد يجعل البعض يخاف من الخلود إلى النوم حتى لا يعيشها مرة أخرى.
هناك طريقة واحدة يمكن من خلالها السيطرة على هذه الأحلام المزعجة والتعامل معها بشكل أفضل. هذه الطريقة تكمن في وضع "نهاية سعيدة" للكابوس المزعج، كما يقول الباحث الألماني في مجال النوم البروفيسور، ميشائيل شريدل. الطريقة التي نشر تفاصيلها موقع "heilpraxis" الألماني، كما شرحها الباحث في مجال النوم، تكمن في فكرة أن معظم الكوابيس تنتهي عند الاستيقاظ، لكنها ليست النهاية الفعلية وبالتالي تتكرر تلك الكوابيس بطريقة أو بأخرى.
ويقول شريدل إن التقنية الموصوفة تسمح لك بتخيل الكابوس مرة أخرى أثناء النهار والتفكير فيه. يعطي الباحث مثالًا ملموساً عن كابوس تهرب فيه من شخص ما. أي شخص عادي قد يفكر في الهروب، لكن الباحث يقول أنها ليست استراتيجية جيدة، لأنه سيواصل مطاردتك إلى أن تستيقظ. " لهذا بدلاً من ذلك، فكر في أن تستدير وتخيل أن خلفك رجلان قويان. ثم أسأل: "ماذا تريدان مني؟".
على نحو مشابه يمكنك التفكير في استراتيجيات أخرى، انطلاقاً من تعلمك من كابوس الهروب، أنه استراتيجية سيئة. يوصي الباحث باتباع وتكرار مثل هذه الاستراتيجية على مدى أسبوعين مرة واحدة يومياً لمدة خمس دقائق. ويشرح قائلاً: " بعد ذلك سيستقر الأمروتتغير الأحلام التالية". تنجح هذه الطريقة بشكل سريع نسبياً مع العديد من الأشخاص وفي أحسن الأحوال، قد تختفي الكوابيس بشكل نهائي لديهم. كما يمكن للأشخاص المتأثرين تطبيق هذه الطريقة بمفردهم.
شريدل، الذي يشغل منصب المدير العلمي في مختبر النوم لدى المعهد المركزي للصحة الروحية في مانهايم، يقول أن حوالي خمسة في المائة من السكان يعانون من كوابيس متكررة، أي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
إ.م/خ.س
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الأحلام: لغز حير العلماء
ما هو الحلم؟
هو مجموعة من المشاهد والأحاسيس والأفكار التي تراود الإنسان في مرحلة من مراحل النوم والتي تسمى بمرحلة حركة العين السريعة، وقد شغلت دراسة الأحلام العديد من العلماء والفلاسفة ورجال الدين عبر التاريخ، ويسمى علم دراسة الأحلام :oneirology.
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الأحلام: لغز حير العلماء
أحلام الليل تذهب مع الصباح
من المعروف أن الإنسان لا يتذكر أغلب أحلامه ، بل هناك من لا يتذكرها على الإطلاق، دراسة فرنسية أظهرت أن موجة في الدماغ تلعب دورا في تحديد سبب تذكر بعض الناس أحلامهم فيما ينساها آخرون، كما لاحظ المشرفون على الدراسة أن من يتذكرون أحلامهم يستيقظون مرات أكثر خلال الليل، مما يعني أنهم يستجيبون بشكل أكبر لأي مؤثرات.
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الأحلام: لغز حير العلماء
الأحلام عند الرضع
ينام الرضيع بعد الولادة حوالي 16 ساعة في المتوسط، يكون الحلم حاضرا فيها، وقد اتفق العلماء أن الحلم يبدأ عند الإنسان قبل الولادة أي وهو مايزال في بطن أمه، غير أنهم لم يعرفوا بماذا يحلم الرضيع، أحيانا يبتسم الرضيع وهو نائم وأحيانا يبدو قلقا، قد يكون الحلم عن مرحلة ما قبل الولادة أو عن أمه، لكن الأمر يبقى مجرد تخمين.
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الأحلام: لغز حير العلماء
الأحلام عند فرويد
يعتبر زيغموند فرويد الأحلام وسيلة تلجأ إليها النفس لأشباع رغباتها ودوافعها المكبوتة التي لا يمكن أن يحققها الإنسان على أرض الواقع، وقد أصدر فرويد في هذا الباب كتابا اهتم بتفسير الأحلام.
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الأحلام: لغز حير العلماء
الأحلام في التراث العربي والإسلامي
في الثقافة العربية والإسلامية تم الاهتمام بتفسير الأحلام مثل كتاب محمد بن سيرين أو محمد بن علي محي الدين بن عربي في كتابيه "الفصوص" و"الفتوحات المكية" وكذلك "ابن خلدون " وقد سعى ابن عربي وابن خلدون إلى تفسير الأحلام وتبويبها ومعرفة أسبابها ومصادرها.
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الأحلام: لغز حير العلماء
الأحلام الجنسية
تظهر الأحلام الجنسية منذ سن المراهقة وهي المرحلة التي يكون فيها الجنس موضوعا يشغل بال المراهق، حيث أن هذه الأحلام تعبر عما يشعر به غالبا دون أن يدرك ذلك، فيحتفظ اللاوعي بذلك الشعور فيظهر في الأحلام ، غير أن الأحلام الجنسية لا تقتصر على سن أو جنس معين.
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الأحلام: لغز حير العلماء
الأحلام في السينما العربية
تم تناول الأحلام كموضوع في العديد من الأفلام العربية، غير أن فيلم اللعب مع الكبار الذي مثل بطولته عادل إمام تناول الحلم بشكل أساسي، إذ يحكي الفيلم قصة شاب عاطل عن العمل تربطه صداقة بضابط شرطة، ويقوم الشاب بتنبأ الأحداث المستقبلية عن طريق الأحلام ويحكيها لصديقه الضابط.
الكاتب: ريم نجمي