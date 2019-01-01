 بهذه الأساليب تعمل قطر على تجاوز ″المقاطعة الرباعية″ | سياسة واقتصاد | DW | 07.01.2019

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سياسة واقتصاد

بهذه الأساليب تعمل قطر على تجاوز "المقاطعة الرباعية"

بعد مرور ثمانية عشر شهرا على المقاطعة التي تفرضها السعودية ودول أخرى على قطر، ما تزال الدوحة تبدي مرونة عالية في أساليب مواجهة هذه الضغوط وهو ما ساعدها على تحمل العلاقات الفاترة مع جيرانها.

Katar Doha Skyline Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani Bild (picture-alliance/MAXPPP/Kyodo)

قد يتعجبُ المواطن القطري عندما يُسأل عن آثار الأزمة الراهنة بين الدوحة وبين جيرانها الخليجيين على المواطنين والأسواق وذلك رغم مُضي نحو عام ونصف من الحصار، (بحسب التعريف القطري)، المفروض عليها من قِبل دول الجوار بقيادة المملكة العربية السعودية.

وخلال تجوال DW في أسواق الدوحة لرصد آراء القطريين، التقينا بالشرطي ناصر علي، الذي كان يشتري ثمار الخيار المزروعة محليا  من أحد المحال التجارية  فيما كانت الرفوف مليئة بالبضائع لا سيما الحليب وقوالب الجبن المصنعة محليا.  وعَقب الشرطي علي على الموضوع بأنه "حتى لو لم يسمح لنا السعوديون والإماراتيون بالتحليق ضمن مجالهم الجوي، فسنوجد مجالا جويا جديدا خاص بنا".

وأضاف وعلامات الفخر تبدو واضحة على وجهه "اُنظروا إلى هذا البلد الصحراوي الذي يُنتج منتجات غذائية! لا يوجد لدينا ندرة في الطعام أبدا".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قامت المملكة العربية السعودية، البحرين الامارات، ومصر بحظر التجارة والسفر وتوريد كافة المنتجات مثل الألبان والأجبان إلى دولة قطر.

مختارات

اعتبر رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو أن الأزمة الخليج لا يجب أن تؤثر على إقامة مباريات ضمن مونديال قطر 2022 في دول خليجية أخرى بحال زيادة عدد المشاركين إلى 48 منتخبا، وأن هذه الخطوة ستكون "مفيدة" للمنطقة والعالم. (02.01.2019)

في سابقة تاريخية أضحت الولايات المتحدة بإنتاج نفطي وصل إلى نحو 12 مليون برميل يومياً أكبر منتج للنفط في العالم متجاوزة بذلك كل من روسيا والسعودية. أي تبعات دراماتيكية لذلك على السعودية التي تفقد تحكمها بمفاتيح سوق النفط؟ (05.01.2019)

بدورها، سارعت الدوحة إلى الزيادة في إنتاج منتجات الألبان والمواشي، وأعطت أولوية لدعم برنامج الأمن الغذائي، وقد عملت الحكومة على إعادة توجيه الواردات المتواجدة في ميناء حمد الذي تم تشييده حديثا بتكلفة تجاوزت 6.5 مليار يورو.

وقد أحدث قرار وقف الواردات التي تعتمد عليها دولة قطر حالةً من "الهلع" التسويقي في صفوف المواطنين، بيد أنه استمر لفترة قصيرة فقط لتعود وتمتلأ رفوف المتاجر باللحوم القادمة من الأرجنتين، والكافيار الألماني، والخضراوات الإيرانية، وغيرها من السلع التسويقية الأخرى.

وأردف الشرطي القطري الذي يتسوق في المتجر قائلا:" لا نريد المنتجات السعودية ونطالب المحلات والمتاجر بإزالة ما تبقى منها".

Katar: Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 (picture-alliance/dpa/S. Babu)

قطر والإخوان المسلمون

كان المقصود من الحصار تلقين دولة قطر درسا وذلك لدعمها السياسي للإخوان المسلمين، الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديداً من قبل الدول التي تفرض الحصار. وطالبت تلك الدول الدوحة بالتوقف عن مساعدة الحركة وإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية التي اتهمتها بإشعال نار الربيع العربي. في حين، كررت قطر موقفها الرافض للاستسلام وعدم الإذعان لأي من مطالب دول الرباعية.

إن تعزيز هذه القدرة على الصمود في وجه المقاطعة كان أيضا له آثار سلبية على الدولة الخليجية، فقد انخفض صندوق الثروات السيادي لقطر بعد أن تجاوزت مدخراته 340 مليار دولار قبل بداية الحصار. وكذلك انخفضت أسعار العقارات بالإضافة إلى خسائر أخرى تكبدتها الخطوط الجوية القطرية، خاصة مع تناقص أعداد السياح القادمين بعد اشتعال الأزمة.

في الوقت نفسه، تواظب الدوحة بكل ثقة على تنفيذ وبناء مشاريع البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2020 والتي بلغت تكلفتها زهاء 200 مليار دولار. وتأتي هذه الثقة التي تبدو لدى مسؤولي دولة قطر، من احتياطاتها من الغاز الطبيعي، وهي ثالث أكبر احتياطي في العالم.

ومؤخرا ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي أن قطر واصلت نموها وكذلك عدلت وكالة التصنيف العالمية ستاندر اند بورز مكانة قطر من السلبية إلى حالة الاستقرار.

فرص عمل

وفي ذات السياق، قال رجل الأعمال القطري إبراهيم العمادي، والذي تربطه صلة قرابة بوزير المالية القطري أن الدولة تبذل جهدا كبيرا في مجال فتح آفاق فرص عمل جديدة، وأوضح " لم يكن من الممكن أن يكون الأمر أفضل من ذلك"، ويتابع على سبيل المثال أنا لم أعد موزعا للمنتجات كما كان الحال في السابق بل أصبح لدي وكالة تتعلق بوارداتنا".

 وأضاف السيد العمادي والذي ينحدر من ثاني أغنى عائلة في قطر "ساعد إقصاء الوسطاء السعوديين والإماراتيين من السوق القطرية في تحقيق أرباح  للقطريين تجاوزت 40%"، كما أن الحكومة أبدت استعدادا لتقديم الدعم المالي، بحسب قوله.

Katar Erdgasraffinerie (picture-alliance/Construction Photography/T. Motion)

مشاركة النساء في الجيش

عندما طلبت قطر من رجال أعمالها أخذ زمام المبادرة، قطعت الدولة مهمة كبيرة على نفسها أيضا، وعززت من قدراتها الدفاعية. فقد انفقت الحكومة القطرية عشرات المليارات من الدولارات على منظومة للأسلحة المتقدمة، وأعلنت عن شراء 36 طائرة أمريكية من طراز إف 15 و12 طائرة مقاتلة من طراز رافال الفرنسية و 24 طائرة مقاتلة من طراز يورو فايتر تايفون، فضلا عن البدء في بناء قاعدة بحرية جديدة هذا العالم وتخطط لمضاعفة قواتها البحرية بحلول عام 2025.

وفي إطار استراتيجية الدوحة الدفاعية لحماية 300 ألف مواطن قطري عملت الدولة القطرية على توسيع برنامج الخدمة الوطنية من ثلاثة إلى 12 شهرا، كما وسمحت للنساء بالتطوع في اتمام الخدمة المدنية، بالإضافة تجنيد مقاتلين من دول مثل السودان وباكستان. وأعتبر العمادي أنه لأول مرة ستشارك نساء قطر في صفوف الجيش.

لا توجد علامات لرفع "الحصار"

لم تتصاعد التوترات منذ يونيو/ حزيران 2017 لكن المسافة بين دول الخليج العربي نمت بشكل كبير في نوفمبر/ تشرين الثاني. لم يحضر أمير قطر قمة مجلس التعاون الخليجي التي عُقِدت في الرياض، بل أرسل وزيرا ممثلا عنه. وكذلك أعلنت قطر عن انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

واعتبرت الباحثة في مركز بروكنغز الدوحة، نهى أبو الذهب، "أن الحصار قد غير من طبيعة العلاقة بين دول الخليج العربي، وربما إلى الأبد" وأضافت: أنه ما لم يكن هناك "تغيير جوهري" في أنظمة أي من تلك البلدان أو قياداتها، فسوف يمر وقت طويل قبل أن نرى تقاربا حقيقيا بين دولة قطر وغريماتها من الدول الأخرى.

أنشال فوهرا - الدوحة / ج. س/ ع.أ.ج

  • Katar nach dem Boykott (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    سفر مُعلق إلى إشعار آخر

    قررت شركات الطيران في الإمارات والسعودية تعليق رحلات السفر من وإلى الدوحة. وألغت السعودية كل التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال كل مكاتبها بالبلد. وسيؤثر هذا القرار على حجم الرحلات التي تقارب19 رحلة يوميا بين الدوحة وباقي المدن الخليجية.

  • Katar - Doha Skyline (Imago/)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    حدود خارج الخدمة

    أغلقت السعودية والإمارات والبحرين المنافذ البرية والبحرية و الجوية أمام وسائل النقل القطرية. وستضطر قطر إلى البحث عن طريق بحري بديل لتصدير الألومنيوم الذي يتم عبر ميناء جبل علي في الإمارات، وطريق بري يُعوض معبر أبو سمرة الحدودي بينها وبين السعودية، والذي يشهد عبور 600 إلى 800 شاحنة يوميا.

  • Qatar Doha - Leute versorgen sich mit Lebensmitteln (picture-alliance/AP Photo/shalome05)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    حصار غدائي

    تستورد قطر نحو 80 في المائة من حاجياتها الغذائية من دول الخليج. وبدأ السكان في قطر تخزين المواد الغذائية تحسباً للأسوء، خاصة بعد أن أوقفت الإمارات والسعودية صادرات السكر الأبيض لقطر. ومن شأن هذه الأزمة أن تؤدي إلى نقص مواد التغذية ورفع الأسعار. من جهتها الحكومة القطرية أعلنت أنها "قامت منذ وقت سابق باتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين".

  • Katar Doha Reaktion Börse FIFA Korruptionsskandal (Reuters/N. Zeitoon)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    تحديات في أسواق المال

    أوقفت البنوك الإماراتية تمويل شراء السندات، وشهدت البورصة خسائر كبيرة، حيث هبط مؤشر البورصة القطرية إلى 7،6 في المائة غير أنه بدأ يميل للتحسن. كما تراجعت السندات الدولارية السيادية ما قد يؤثر على التصنيف الائتماني للبلد.

  • Katar Emir Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    علاقات دبلوماسية مقطوعة

    قطعت الدول الخمس علاقاتها الدبلوماسية مع قطر و أمهلت الدبلوماسيين القطريين 48 ساعة للمغادرة. كما اتخذت قرارات متفرقة بشأن سفر مواطنيها إلى قطر.

  • Katar beIN Sport Sender (picture alliance/sampics/C. Pahnke )

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    مقاطعة رياضية

    لم تسلم الرياضة أيضا من الأزمة، حيث حجبت شركتا "اتصالات" و"دو" قنوات "بي إن سبورت" القطرية بالكامل من قائمة خدماتها. وقررت مصر وقف التعامل مع قنوات "بي إن سبورت"، وانضم أيضا ناديا الأهلي والزمالك إلى باقي المقاطعين.

  • FIFA Fußball WM 2022 Joseph S. Blatter & Scheich Hamad bin Khalifa Al-Thani (picture-alliance/dpa/W. Bieri)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    تساؤلات حول تنظيم كأس العالم 2022 في قطر

    يرى خبراء في الشؤون الرياضية أن تؤدي الأزمة الدبلوماسية إلى انعكاسات سلبية على استضافة قطر كأس العالم 2022 و كأس الخليج العربي"خليجي23" هذا العام. وتستضيف قطر سنويا الكثير من الأنشطة الرياضية.

  • Katar Doha Skyline (Getty Images/AFP/K. Jaafar)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    تضرر القطاع السياحي

    سينعكس إغلاق المنافذ الجوية في وجه قطر على الرحلات التجارية والسياحية القادمة إلى البلد. وحسب الهيئة العامة للسياحة القطرية ،من المتوقع أن يُساهم القطاع السياحي عام 2017 بنحو 1.1 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي. إعداد: رضوان المهدوي


 

مختارات

بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

في أزمة غير مسبوقة، خمس دول تُقاطع قطر بسبب اتهامات بأنها تدعم إيران وإسلاميين. قرار يضع قطرالدولة الخليجية الصغيرة في مواجهة عاصفة من التحديات الكبيرة. قائمة بأبرز التحديات التي تواجهها قطر بعد هذا القرار المُفاجئ. (06.06.2017)  

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