بهذا المبلغ انتقل سانشو من دورتموند إلى مانشستر يونايتد!

انضم المهاجم الدولي الإنكليزي الشاب جايدون سانشو الى مواطنه مانشستر يونايتد من بوروسيا دورتموند الألماني بعقد حتى 2026 مقابل 85 مليون يورو، وذلك بحسب ما أعلن الناديان (الجمعة 23 يوليو/تموز 2021). وقال النادي الإنكليزي الذي أجرى ثاني أغلى صفقة في تاريخه بعد هاري ماغواير من ليستر سيتي في صيف 2019 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، إنه "يُسعد مانشستر يونايتد أن يعلن التوقيع مع جايدون سانشو، شرط الحصول على التصريح الدولي، للإبقاء عليه في النادي حتى حزيران/يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام إضافي".
ويعتبر ابن الـ21 عاماً من أبرز المهاجمين الواعدين في القارة الأوروبية، وقد سعى يونايتد في السابق لضمه من دون أن ينجح، لكنه تمكن الآن من إتمام الصفقة.
وسجل سانشو 50 هدفاً مع 64 تمريرة حاسمة في أربعة مواسم قضاها مع بوروسيا دورتموند بحسب ما أشار يونايتد، وهو كان هذا الصيف ضمن تشكيلة المنتخب الإنكليزي الذي وصل الى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه قبل الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح.
وتعرض سانشو وزميلاه بوكايو ساكا وماركوس راشفورد ضحية للإساءات العنصرية نتيجة فشلهم في تسجيل ركلاتهم الترجيحية.
وقال سانشو في بيان نشره يونايتد "سأكون دائماً ممتناً لدورتموند لأنه منحني فرصة للعب كرة القدم مع الفريق الأول، على الرغم من أني كنت أعرف دائماً بأني سأعود الى إنكلترا في أحد الأيام". واعتبر أن "فرصة الانضمام الى مانشستر يونايتد هي حلم أصبح حقيقة وأتطلع بشوق للتأدية في الدوري الإنكليزي الممتاز. إنه (يونايتد) فريق شاب ومثير، وأنا أعلم أنه يمكننا معاً تطوير شيء مميز لتحقيق النجاح الذي يستحقه المشجعون".
ومن جهته، اعتبر سولشاير أن "جايدون يجسد نوع اللاعب الذي أريد إحضاره للنادي. إنه لاعب مهاجم يتناسب مع أفضل تقاليد مانشستر يونايتد. سيشكل جزءاً هاماً من فريقي لأعوام قادمة ونتطلع لرؤيته يزدهر". وتابع "أهدافه وتمريراته الحاسمة تتحدث عن نفسها، كما أنه سيجلب سرعة هائلة، رونقاً وإبداعاً للفريق. سيؤمن له (ملعب) أولد ترافورد المنصة التي يحتاجها لإطلاق موهبته غير المستغلة والأداء على أعلى مستوى".
وكان انتقال سانشو الى "الشياطين الحمر" محسوماً منذ الأول من تموز/يوليو الحالي بعدما أكد دورتموند هذا الأمر في بيان قال فيه إنه توصل الى اتفاق مع يونايتد لدفع "رسوم انتقال ثابتة قدرها 85 مليون يورو".
وتعتبر صفقة انتقال سانشو الى يونايتد من الاغلى في الـ"بوندسليغا"، بعدما انتقل الفرنسي عثمان دمبيليه من دورتموند أيضاً الى برشلونة الاسباني عام 2017 مقابل 105 ملايين يورو، فيما انتقل كاي هافيرتس من باير ليفركوزن الى تشلسي الإنكليزي الصيف الماضي مقابل 80 مليون يورو.
ويعود سانشو الى القطب الآخر لمدينة مانشستر بعدما تخرج من أكاديمية سيتي قبل أن ينضم إلى دورتموند بحثًا عن مركز منتظم مع الفريق الأول في عام 2017.
إ.ع/خ.س (أ ف ب)
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الكاتب: مهدوي رضوان