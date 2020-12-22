بهدف ساحر.. صلاح يعادل إنجاز دروغبا ويضع ليفربول في صدارة الدوري

واصل محمد صلاح نجم ليفربول صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وممارسة هوايته في هز الشباك وصناعة الأهداف حيث سجل هدفاً وصنع آخر كما أحرز زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقودا فريقهما ليفربول إلى فوز ساحق 5 / صفر على مضيفه واتفورد اليوم السبت بافتتاح مباريات المرحلة الثامنة من المسابقة.

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه واتفورد اليوم ليرفع رصيده إلى 104 أهداف في الدوري الإنجليزي ويتقاسم مع نجم كرة القدم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا صدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي على مدار التاريخ.

كما حقق صلاح إنجازاً آخر في مباراة اليوم حيث هز الشباك للمباراة الثامنة على التوالي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته مع ليفربول.

وانفرد صلاح بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي برصيد سبعة أهداف حتى الآن. ورفع صلاح رصيده من الأهداف في مرمى واتفورد إلى تسعة أهداف في سبع مباريات خاضها أمام الفريق ومن بينها هدفه الأول بقميص ليفربول وذلك في آب/أغسطس 2017 .

وكان السنغالي ساديو ماني زميل صلاح بفريق ليفربول انضم إلى نادي المئة بالدوري الإنجليزي في المباراة نفسها بعدما سجل الهدف رقم 100 له في الدوري الإنجليزي وهو الهدف الأول لليفربول في شباك واتفورد اليوم ليصبح ثالث لاعب إفريقي يصل لحاجز الـ100 هدف في الدوري الإنجليزي.

ويستطيع صلاح الانفراد بصدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي من خلال أي هدف آخر يحرزه لليفربول.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة ليتصدر جدول المسابقة بفارق نقطتين أمام تشيلسي انتظاراً لما ستسفر عنه باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد واتفورد عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وكانت مباراة اليوم أفضل إعداد لليفربول قبل المواجهة المرتقبة مع أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل بدوري الأبطال الأوروبي.

ع.ح./ع.ا.ج (د ب أ)