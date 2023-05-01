بهدفين رائعين- تعادل الريال والسيتي وتأجيل حسم الصعود إلى نهائي الأبطال

ينتقل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى "ستاد الاتحاد" (ملعب مدينة مانشستر) وهو على المسافة ذاتها من ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وذلك بعدما عاد من ملعب العملاق الملكي سانتياغو برنابيو في مدريد بالتعادل 1-1 اليوم الثلاثاء (9 مايو/آيار 2023) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي الفصل الأول من المواجهة الثأرية لسيتي سيطر النادي الإنجليزي على المباراة في المراحل الأولى ، لكن المضيف الإسباني كان هو البادئ بالتسجيل بتسديدة رائعة في الدقيقة (36) للبرازيلي فينيسيوس جونيور من خارج المنطقة خلافاً لمجريات اللعب، قبل أن يرد البلجيكي كيفن دي بروين بهدف أروع من مسافة بعيدة أيضاً في الدقيقة (67) سكنت الجهة اليمني من شباك الحارس في حين كان صاحب الأرض الطرف الأفضل.

ويأمل سيتي أن يكون هذا التعادل مفتاح ثأره من ريال الذي حرمه من التأهل الى نهائي الموسم الماضي بعدما عوض خسارته ذهاباً أمام الفريق الإنجليزي 3-4 في مانشستر، ثم تخلفه إياباً صفر-1 على أرضه وعاد بفضل ثنائية البرازيلي رودريغو في الوقت القاتل ثم بركلة جزاء في الوقت الإضافي من ركلة جزاء (3-1) قادته الى النهائي ومن بعدها الفوز باللقب الرابع عشر.

وتقام المباراة النهائية يوم 10 حزيران/يونيو المقبل في إسطنبول، حيث سيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين ميلان وإنتر ميلان.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب، رويترز، د ب ا)