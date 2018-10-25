 بني صدر: ″الخميني لم يكن وحده الشيطان المسؤول عن كل شيء″ | سياسة واقتصاد | DW | 01.02.2019

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سياسة واقتصاد

بني صدر: "الخميني لم يكن وحده الشيطان المسؤول عن كل شيء"

كان آية الله الخميني بطل الثورة الإيرانية، التي أسقطت الشاه و أعلنت الجمهورية الإسلامية قبل أربعين عاماً. لكنه لم يكن المسؤول الوحيد عن خيانة مبادئها، كما صرح الرئيس الإيراني السابق أبو الحسن بني صدر لدويتشلاند فونك.

Bildergalerie US-amerikanische Touristen in Jamaran (Jamaran.ir)

كان أبو الحسن بني صدر هو الآخر على متن الطائرة، المتوجهة من باريس إلى طهران عام 1979والتي كانت تقل رجل الدين وقائد الثورة لاحقا آية الله خميني، وفي العام التالي أصبح بني صدر أول رئيس منتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لكنه اضطر في وقت لاحق إلى الهروب من إيران، وهو يعيش اليوم في المنفى في فرنسا. دويتشلاند فونك حاورت أبو الحسن بني صدر حول ظروف وتبعيات تلك الرحلة، التي غيرت مسار الدولة الإيرانية أربعين عاماً.

أبو الحسن بني صدر: لقد كانت هناك الكثير من المعلومات، التي تُفيد بأن الطائرة كانت تُوجه باتجاه جنوب إيران، أو أنه سيتم إسقاطها. كثيرون لم يستفلوا الطائرة، لأنهم كانوا خائفين. أما أولئك الذين صعدوا إلى الطائرة، فكانوا قلقين أو خائفين. في حين لم يظهر القلق، على دائرة المقربين من الخميني، الذين كانوا جالسين في الجزء المخصص له من الطائرة.

إذاعة ألمانيا: شخصياً، هل كان لديك قلق من احتمالية اسقاط  الطائرة؟

لا. صعدت الطائرة وكنت على يقين من أن هذا الخطر لم يكن موجوداً، وأن الحكومة آنذاك لن تفعل ذلك وسوف تهبط الطائرة بأمان في مطار طهران.

كيف كانت الحالة النفسية لآية الله الخميني  خلال تلك الرحلة؟

كان يبدو عليه هادئاً. ولم تبدو على وجهه علامات الاضطراب. صعد إلى الطابق الثاني للطائرة من  أجل أداء الصلاة. وكان هادئاً جداً بشكل عام.

لماذا انضممت إلى حركة آية الله الخميني؟

المعلومة ليست صحيحة. لم أنضم إلى حركته. حتى الخميني نفسه لم يكن يعتقد أن السكان سيحدثون ثورة. لم يصدر منه أي تصريح من شأنه دعم هذه الحركة الثورية. تولى منصبه الأول بعد 40 يوماً من بداية أعمال الشغب. وعملت من أجل هذه الثورة وأنا طالب. وكان الأمر بالأحرى أن الخميني هو من انضم إلى الثورة الإيرانية ومطالبها ومبادئها. وكان قد أعلن هذا للصحفيين في جميع أنحاء العالم في نوفل لو شاتو  في فرنسا. لكن بعدها خان الخميني هذه المبادئ، ولكن هذه مسألة أخرى.

خيانة مبادئ الثورة، كيف حصل ذلك؟

نعم، خيانة. الخميني أعلن عن تسعة عشر مبدأً، بما في ذلك الاستقلال والحرية و الديمقراطية. كما أعلن عن مبادئ جد متقدمة، منها السيادة الشعبية وحقوق الإنسان، وفصل المؤسسات الدينية عن الدولة، وكذلك عن حرية المعتقد. وأعلن موافقته عليها جميعاً.

من خان هذه المبادئ؟

الخميني نفسه، وأولئك الذين أرادو معه استعادة ديكتاتورية نظام الشاه. كان ذلك فريق قيادة الثورة. وكان هناك تياران، وهما: الأغلبية، التي أرادت استعادة الديكتاتورية كما كان في عهد الشاه. والتيار الآخر كان مع الديمقراطية. لكنه كان يمثل الأقلية.

Abolhassan (Abulhassan) Banisadr

الرئيس الإيراني السابق أبو الحسن بني صدر

متى أدركت أن الخميني كان يريد استعادة الدكتاتورية؟

لا يمكن القول بأنه تصرف بمفرده. لم يكن الشيطان الذي فعل كل شيء بمفرده. لقد ساهم الكثيرون معه في استعادة الديكتاتورية. يمكن القول بأن الخميني ساهم بنسبة عشرة بالمائة، وتسعين بالمائة كانت من الآخرين.

في العام 1970، نُشرت تصريحات لآية الله الخميني، مثل، التي تقول بأن " القانون ما هو إلا أمر الله". فكيف يمكن للمرء أن يعتقد أن آية الخميني كان يريد فرض نظام آخر غير النظام الديني؟

لقد غير الخميني رأيه في السلطة الممنوحة للمرشد الروحاني خمس مرات. في البداية كان ضد منحه سلطة قوية. هنا في فرنسا، قال بأن السيادة تعود إلى الشعب. حتى أنه قال "إن ديمقراطيتنا سوف تذهب أبعد إلى ما ذهب إليه الغرب، لأن المواطنين سيشاركون في قيادة بلدهم. عندما عاد إلى إيران، لم يتضمن الدستور شيئا من هذا المبدأ. وبدلاً من ذلك، أصدر مجلس الخبراء قرارات عديدة حول سلطة المرشد الروحي – في البداية كانت مهمته في الإشراف، وفي وقت لاحق حصل على السلطة التنفيذية. وقال الخميني إن المرشد الروحاني، بيده كل السلطة. وما زلت أتذكر جيداً، قوله في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل"، إن السيادة تعود إلى الشعب.

هل كذب الخميني؟

ما أُعاتبه عليه هو أنه لم يكن عليه الموافقة أبداً على أن يُصبح الرئيس. لم يكن عليه ترك كل شيء يسير على ذلك النحو. وبدلاَ من ذلك كان يجب عليه الاصرار منذ البداية على تحقيق المبادئ، التي كان قد أعلن عنها من قبل.

متى لاحظت لأول مرة أنه كان يخون مبادئه؟

المرة الأولى، كانت حينما قام الناس في شوارع طهران بمهاجمة  النساء، ممن لا يرتدين الحجاب. ذهبت إليه وقلت له: "أنت مُلزم على التأكيد على أن النساء يمتلكن حرية القرار، ما إن كن يردن ارتداء الحجاب أم لا. أنت تخون ما وعدت به ". وقال لي بأن ذلك كان مجرد مطلب في لحظة معينة، لقد قال ذلك، ولكنه لن يعمل على الالتزام به.

بالنسبة لآية الله الخميني، هل كانت مبادئ الدين أكثر أهمية من الحرية؟

السلطة كانت أكثر أهمية بالنسبة له. سواء كان الأمر يتعلق بالدين أو بأية ايديولوجية أخرى، فإن السلطة تهيمن على أحدهما. لا يمكن لأي ايديولوجية الإفلات من هيمنة السلطة. وخلال هذه الفترة، تحول ديننا إلى مبرر عن تقلبات السلطة.

إذا نظرت إلى الوضع الحالي: فلماذا استمر هذا النظام لما يقرب من 40 عاماً؟

هناك أسباب داخلية وأخرى خارجية: الحكومة مستقلة اقتصادياً عن المواطنين. وعلى العكس من ذلك، فإن المواطنين مرتبطون بالدولة. سياسياً، الأمر متعلق بالشعب، الذي أحدث ثورة. المؤسسة الدينية استحوذت على الدولة. أضف إلى هذا العامل الخارجي والمتمثل في العقوبات الاقتصادية التي لا تزال سارية إلى اليوم. ويبقى الشعب رهين هذا الوضع.

كيف تقيم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب  من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات للضغط على طهران؟

هذا يعد قراراً ضد أي تغيير في إيران. هذا القرار يبقي النظام في السلطة. نظام، محكوم عليه في الحقيقية بالزوال. ولكنه يُبقي نفسه في السلطة بشكل مصطنع، والسبب الأكبر يعود إلى الظروف الخارجية للسلطة، خاصة بسبب العقوبات. لا أعرف كيف أشرح للسيد ترامب أنه يجب أن يتركنا وشأننا حتى يتمكن الناس من تغيير مصيرهم.

الاتحاد الأوروبي يؤسس حالياً أداة ذات غرض خاص لشراء النفط  من إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية. هل تؤيد هذه السياسة ، وهل يجب إنقاذ الصفقة النووية؟

تماماً. لو أقدمت أوروبا على انتهاج سياسة مستقلة، بحيث يشعر الشعب الإيراني بالأمان، فإن مصير المواطنين سيصبح بأيديهم ويمكنهم حينها تحويل هذه الدولة الديكتاتورية إلى دولة قانون.

هل تعتقد أنكم ستشهدون سقوط نظام الملالي؟

أتمنى ذلك. لو سمح لنا السيد ترامب، فلما لا؟

 

أجرى الحوار كريستوف هاينمان/ الترجمة: إيمان ملوك

حقوق النشر : دويتشلاند فونك 2019

  • Iran Teheran Porteste (Getty Images/AFP/STR)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    قتلى وجرحى

    تبدأ إيران عامها الجديد على وقع اضطرابات واحتجاجات أدت إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل وجرح العشرات. ورغم التدخل الأمني وتحذيرات السلطات، إلّا أن المحتجين لا يزالون يتبادلون منشورات للمزيد من التظاهر. بدأت الاحتجاجات أولاً في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكانية، وانتقلت المظاهرات بعد ذلك إلى جلّ أنحاء البلاد، كشاهين وسنندج وكرمنشاه وتشابهار وإيلام وإيذه والعاصمة طهران.

  • Iran Proteste gegen Regierung in Teheran (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    "يسقط الدكتاتور"

    بدأت الاحتجاجات بشكل عفوي ضد ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة البطالة، لكنها بدات بعد ذلك بأخذ منحى سياسي. وصلت الاحتجاجات درجة انتقاد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، عبر شعارات كـ "يسقط الدكتاتور" و"اترك البلاد وشأنها يا خامنئي"، بينما هتف البعض بحياة محمد رضا بهلوي، آخر شاه حكم إيران قبل أن تطيح به الثورة الإسلامية، فيما مزق آخرون صورة قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

  • Hassan Rohani (picture-alliance/Iranian Presidency Office)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    تهديد ووعيد

    أكد الرئيس حسن روحاني على حرية الاحتجاج، لكنه حذر من خرق النظام العام وإثارة القلائل. اعتقلت قوات الأمن المئات واستخدمت مدافع المياه. واتخذت الحكومة قراراً بالحدّ من استخدام تطبيقي تلغرام وانستغرام، فيما قال نشطاء إن الانترنت الجوال قُطع في بعض المناطق. وصرّح المدعي العام بطهران أن اعتقال بعض المحتجين أتى بسبب إضرامهم النار في مبانٍ عامة، متحدثاً عن أن إيران لن تعود إلى عهد "الظلام لحكم بهلوي".

  • وحدات من الباسيج

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    الباسيج.. اليد الطولى لسحق أي احتجاج

    وُجهت اتهامات لقوات "الباسيج"، وكذا لجماعة أنصار حزب الله، وهي ميليشيات مسلحة تدعمها الدولة لـ"حماية الثورة"، بالتدخل في حق الطلبة في احتجاجات عام 1999.

  • Bildergalerie NOPO (Tasnim)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    انتفاض طلاب جامعة طهران عام 1999

    خرجت مظاهرات من جامعة طهران في 9 تموز/يوليو 1999 بسبب إغلاق جريدة تقدمية تحمل اسم "سلام". تدخلت قوات شبه عسكرية في حي جامعي قتل خلالها رسمياً طالب (يقول الطلبة إن عدة طلبة قُتلوا) ممّا أدى إلى تطوّر الاحتجاجات على مدار ستة أيام اعتقل خلالها أكثر من ألف طالب، وقتل خلالها 3 أشخاص على الأقل. رفع المتظاهرون شعارات ضد المرشد الأعلى. صدرت أحكام بالإعدام والسجن في متظاهرين.

  • JAHRESRÜCKBLICK 2003 JUNI FRANKREICH IRAN OPPOSITION (AP)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    الطلبة من جديد عام 2003

    مرة أخرى، احتج الطلبة في تموز/يونيو 2003 ضد قرار ضد خصخصة عدة جامعات. تطور الاحتجاج بعد دخول قوات الأمن للحي الجامعي في جامعة طهران، وشارك فيه إثر ذلك الآلاف بعدة مدن. وُجهت الشعارات ضد الوجوه الدينية العليا في البلد وضد الرئيس محمد خاتمي. وجه علي خامنئي لوما قاسيا للطلبة، واتهمهم بجذب المخرّبين. اشتهرت هذه الاحتجاجات بقيام بعض الإيرانيين بإحراق أجسادهم في باريس ولندن احتجاجاً على التعامل الأمني.

  • Flash-Galerie Iran Frauen Jahrestag Proteste Wahlen 2009 (AP)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    "الثورة الخضراء" في 2009

    في أخطر احتجاجات تشهدها إيران منذ الثورة الإسلامية، قُتل 36 شخصاً على الأقل واعتقل أكثر من ألف في احتجاجات حزيران/يونيو 2009 التي عرفت باسم "الثورة الخضراء". السبب الرئيسي كانت نتيجة اتهامات المعارضة للسلطات بتزوير الانتخابات الرئاسية التي انتهت لصالح ولاية ثانية لمحمود أحمدي نجاد. أعلن المرشد العام فتح تحقيق في اتهامات المعارضة، وتدخلت مرة أخرى قوات الباسيج وجماعة أنصار حزب الله ضد المحتجين.

  • Iran Protest Wahlen Grüne Revolution 2009 (Atta Kenare/AFP/Getty Images)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    نظرية المؤامرة

    اتهم خامئني أطرافاً خارجية بتحريض المواطنين على الاحتجاج عام 2009، متحدثاً عن أن هذه الأطراف وجهت المظاهرات دون علم المعارضة، فيما دخل مثقفون في إضرابات عن الطعام للاحتجاج على التدخل الأمني. عُرفت الاحتجاجات بـ"ثورة تويتر" نتيجة استخدام هذا الموقع في التواصل بين النشطاء. من تداعيات الحدث، فرض الإقامة الجبرية على قائدي المعارضة مير موسوي ومهدي كروبي.

  • Iran Ayatollah Ali Khamenei, Oberster Religionsführer | Gespräch mit Studenten (Reuters/Leader.ir)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    فقيه بصلاحيات واسعة

    المرشد الأعلى في إيران هو هرم السلطة، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وللحرس الثوري وقوى الأمن، وهو من يعين ويعزل نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، وهو رئيس السلطة القضائية ومؤسسة التلفزيون والإذاعة، كما يمكنه إقالة رئيس البلاد وتوجيه عمله. يتم انتخابه من قبل مجلس الخبراء، ويستمر في مهامه مدى حياته عكس الرئيس الذي ينتخب لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. إعداد: إسماعيل عزام

    الكاتب: إسماعيل عزام


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