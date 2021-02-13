 بنغلاديش تنقل المزيد من لاجئي الروهينغا إلى جزيرة نائية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.02.2021

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أخبار

بنغلاديش تنقل المزيد من لاجئي الروهينغا إلى جزيرة نائية

رغم تعرضها لانتقادات بسبب عدم تشاورها مع مفوضية الأمم المتحدة وهيئات إغاثية أخرى بشأن نقل اللاجئين من مسلمي الروهينغا إلى جزيرة نائية، يبدو أن بنغلاديش مصممة على قرارها. فماذا ينتظر هؤلاء اللاجئين في هذه الجزيرة؟

Bangladesch Rohingya | Umsiedlung zur Insel Bhashan Char

قال مسؤولان اليوم الأحد (14 شباط/فبراير 2021) إن بنغلاديش ستبدأ في نقل ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف لاجئ من مسلمي الروهينغا إلى جزيرة نائية في خليج البنغال خلال اليومين المقبلين على الرغم من المخاوف المتعلقة بمخاطر العواصف والفيضانات التي تجتاح تلك الجزيرة.

مختارات

قبل ثلاث سنوات أجبر التطهير العرقي نحو 750 ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة على الفرار والانضمام إلى 200 ألف من بني جلدتهم كانوا قد لجأوا قبلهم إلى بنغلادش. كيف تبدو الحقوق السياسية والمدنية للمسلمين والهندوس في بورما؟

يتظاهر عشرات الآلاف في كبريات مدن ميانمار مجدداً على الرغم من الرقابة على الإنترنت والاعتقالات، ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بأونغ سان سو تشي الرئيسة الفعلية للحكومة المدنية، مطلع الأسبوع الجاري.

ونقلت داكا نحو سبعة آلاف شخص إلى جزيرة بهاسان شار منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر من المخيمات على الحدود مع ميانمار المجاورة ذات الأغلبية البوذية حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ في أكواخ متداعية على سفوح التلال.

وقال الكومودور البحري راشد ستار من الجزيرة إنه سيتم نقل اللاجئين الروهينغا إلى بهاسان شار بحرا يومي الاثنين والثلاثاء.

وتقول بنغلاديش إن عملية نقل الروهينغا طوعية لكن البعض من المجموعة الأولى التي تم نقلها تحدثوا عن إجبارهم على ذلك.

ورفضت الحكومة مخاوف بشأن سلامة اللاجئين في هذه الجزيرة وأشارت إلى قيامها ببناء تحصينات ضد الفيضانات بالإضافة إلى تسكين 100 ألف شخص وبناء مستشفيات ومراكز للأعاصير. وتقول أيضا إن الاكتظاظ الشديد في مخيمات اللاجئين يؤدي إلى جرائم.

اقرأ ايضاً: أقلية الروهينغا المسلمة بين مطرقة العسكر وسندان الحكم المدني

وتعرضت بنغلاديش لانتقادات بسبب عدم تشاورها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئات إغاثة أخرى بشأن نقل اللاجئين.

خ.س/أ.ح (رويترز)

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/D. Sagolj)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    شفيقة، البالغ عمرها 18 عاما، ترفع يدها المزينة بالحناء وبخاتم زواجها فرحةً بزواجها المرتقب. ويعتقد الروهينجا أن تزيين يد العروس بالزخرفة المصنوعة من الحناء تجلب الحظ السعيد للزوجين مدى الحياة.

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/D. Sagolj)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    وحتى العريس صدام الذي يبلغ من العمر 23 عاما يُحتفل به وفق التقاليد المميزة، وخاصة أنه سيتزوج من حبيبة الطفولة. وكان العروسان يعيشان سوية في قرية "فويرا بازار" التي يُعتقد أنها حُرقت من قبل الجيش في ميانمار.

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/D. Sagolj)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    كان العروسان يخططان لزواجهما قبل رحلة اللجوء. لكن خططهما تغيرت، وأُجبرا على الزواج في الغربة. تبكي العروس قبل إرسالها بصحبة أحد أقاربها إلى خيمة العريس.

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/D. Sagolj)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    وهربت شفيقة وصدام قبل ثلاثة أشهر من قريتهما. واستقرا في مركز استقبال اللاجئين في "كوتوبالوغ" القريب من المدينة الحدودية "كوكس بازار" في بنغلادش. وبعد اندلاع العنف بميانمار في آب/أغسطس 2017 يُعتقد أن 650 ألف من مسلمي الروهينجا هربوا إلى بنغلادش.

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/D. Sagolj)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    يتولى إمام عقد زواج العروسين. وتبدأ مراسيم الزواج بأدعية دينية تمجد بالخالق، ثم تتبعها قراءة آيات من القرآن الكريم. ثم تتوج طقوس الزواج بكلمة نعم والموافقة من كلا العروسين على الزواج.

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/D. Sagolj)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    وبعد إبرام عقد الزواج تنطلق الاحتفالات ويبدأ الرقص فرحاً بالزوجين. فرصة للعرسان الجدد لنسيان همومهما، ولو لفترة قصيرة.

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/M. Djurica)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    وبعد خمسة أيام من الزواج يعود الزوجان إلى ممارسة حياتهما الطبيعية. يعمل صدام بائعا متجولا لمستحضرات التجميل، بينما تبقى شفيقة في البيت لترعى بيت الزوجية.

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/M. Djurica)

    شفيقة وصدام.. لاجئان من الروهينجا يدخلان عش الزوجية في المخيم

    مثل الكثير من لاجئي الروهينجا يحلم الزوجان شفيقة وصدام ببيت يجمعهما ويشعران فيه بالأمان. الكاتب: هاو غوي/زمن البدري


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