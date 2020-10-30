 بنغلادش.. حشد غاضب يقتل رجلا ويحرق حثته بتهمة ″تدنيس″ القرآن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.10.2020

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بنغلادش.. حشد غاضب يقتل رجلا ويحرق حثته بتهمة "تدنيس" القرآن

لقي رجل حتفه في بنغلاديش، بعدما تم الاعتداء عليه بالضرب حتى الموت على يد حشد من الناس اتهموه بإساءة التعامل مع القرآن، حسب الشرطة في بنغلادش. جاء ذلك وسط غضب متزايد من تصريحات ماكرون بخصوص الرسوم المجسدة لنبي الإسلام.

محتجون في بنجلاديش يحرقون دمية تمثل الرئيس الفرنسي ماكرون على خلفية الرسوم الكاريكاتورية

واقعة قتل حرج الرجل جاءت في وقت تظاهر محتجون في بنجلاديش ضد فرنسا وأحرقوا يحرقون دمية تمثل الرئيس الفرنسي ماكرون على خلفية الرسوم الكاريكاتورية

أعلنت الشرطة فيبنغلادش أن مئات الأشخاص قتلوا الخميس (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) رجلا اتهموه بتدنيس القرآن، وقاموا بضربه حتى الموت قبل أن يحرقوا جسده. وأوضحت الشرطة أن الحشد قام بسحب رجلين كانا محتجزين لديها بهدف حمايتهما، بعد اتهامهما بالدوس على مصحف في المسجد الرئيسي في المدينة قرب الحدود مع الهند.

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حضّت الأمم المتحدة باكستان على "إدانة التحريض على العنف ضد الأقليات الدينية بشكل قاطع"، بالإضافة إلى "ما يبدو أنه زيادة في استخدام قوانين التجديف لتصفية حسابات شخصية وسياسية". وحُكم على مسيحي بالاعدام بتهمة "التجديف".

حكم على أستاذ جامعي في باكستان بالإعدام بعد إدانته بتهمة "التجديف والإساءة إلى الرسول، وهو ما أدانته منظمات حقوقية طالبت بتبرئته وإطلاق سراحه وضمان سلامته وسلامة عائلته.

وقال قائد شرطة المنطقة عبيدة سلطانة لوكالة فرانس برس "ضربوا رجلا حتى الموت قبل أن يحرقوا جثته"، بينما تمكن الرجل الثاني الجريح من الفرار. واقتحم أكثر من ألف شخص مركزا تابعا للبلدية حيث كان الرجلان محتجزين.

وحاولت الشرطة تهدئة الحشد، لكنها لم تستطع منعه من الإمساك بالرجل البالغ من العمر 35 عاما وإحراق المركز. وأحرقت جثة الرجل في الشارع.

ووقع هذا الحادث على خلفية غضب متزايد في بلد تسكنه أغلبية من المسلمين بعد تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حرية رسم النبي محمد بشكل كاريكاتوري.

وشارك عشرات الآلاف في الاحتجاجات المناهضة لفرنسا هذا الأسبوع في العاصمة دكا وفي مدينة تشيتاغونغ الساحلية. كما أطلقت دعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 12:04

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