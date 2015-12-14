المدافع المغربي الأسمر النحيف، المهدي بنعطية، خاض تجربة احترافية مع بايرن ميونيخ الألماني، بعد أن تألق في الملاعب الفرنسية والمغربية والإيطالية. وقد انتقل مؤخرا من يوفينتوس الإيطالي للعب مع نادي الدحيل القطري.

ولد المهدي بنعطية في فرنسا عام 1987. انطلاقته الحقيقية كانت مع شباب نادي مرسيليا في 2003، قبل أن ينضم للفريق الأول في النادي في 2005. في 2010 انضم إلى لاودينيزي الإيطالي وقدم معه عروضا قوية في خط الدفاع، فلفت أنظار نادي روما الذي وقع معه في عام 2013، ومع تألقه في صفوف روما، قدم بايرن ميونيخ عرضا مغريا لضمه في 2014.