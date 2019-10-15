بنس: اتفقنا مع أردوغان على وقف إطلاق النار في شمال سوريا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بعد اجتماع ماراثوني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في شمال سوريا. وأضاف في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع مع أردوغان: "تركيا ستوقف العملية العسكرية للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب خلال 120 ساعة".

وقبل تصريح بنس، كتب الرئيس الأمريكي ترامب تغريدة مبشراً فيها بورود أخبار عظيمة من تركيا.

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي قد وصل إلى تركيا اليوم الخميس (17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) في مهمة لإقناع أنقرة بوقف هجومها على شمال شرق سوريا. واجتمع على الفور مع الرئيس رجب طيب أردوغان. بيد أن الرئيس التركي كان قد توعد يوم أمس بمواصلة العملية العسكرية بغض النظر عن أي شيء.

وفجر الهجوم الذي بدأته تركيا قبل أسبوع أزمة إنسانية جديدة في سوريا في ظل نزوح أكثر من 200 ألف مدني، وأثار مخاوف أمنية تتعلق بآلاف من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سجون يشرف عليها المقاتلون الأكراد بالإضافة إلى أزمة سياسية يواجهها ترامب في الداخل.

فقد وجهت اتهامات لترامب بالتخلي عن المقاتلين الأكراد، الذين كانوا شركاء واشنطن الرئيسيين في معركة القضاء على تنظيم "داعش" في سوريا، حين سحب القوات الأمريكية من على الحدود بينما بدأت تركيا هجومها في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ودافع ترامب عن الخطوة الأربعاء ووصفها بأنها "عبقرية من الناحية الاستراتيجية". وعبر عن اعتقاده بأن اجتماع بنس وأردوغان سيكون ناجحاً لكنه حذر من عقوبات ورسوم جمركية "ستكون مدمرة للاقتصاد التركي" في حال فشله.

كما نشر البيت الأبيض رسالة من ترامب إلى أردوغان بتاريخ التاسع من الشهر الجاري جاء فيها "لا تكن متصلباً" و "لا تكن أحمق". وذكرت شبكة (سي.إن.إن ترك) أن تركيا رفضت مناشدة ترامب بالتوصل لاتفاق لتفادي الصراع وأن الرسالة "ألقي بها في سلة المهملات".

أ.ح/خ.س (رويترز، أ ف ب)