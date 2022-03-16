قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد الإسباني للتقدم خطوة عملاقة نحو التأهل للدور قبل النهائي، بعدما أحرز 3 أهداف (هاتريك) خلال فوز الفريق الملكي 3 / 1، على مضيفه تشيلسي الإنجليزي مساء الاربعاء (السادس من أبريل/ نيسان 2022)، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وارتدى النجم الفرنسي كريم بنزيمة ثوب البطولة في المباراة، بعدما أحرز 3 أهداف للريال (هاتريك) في الدقائق 21 و24 و47، فيما سجل الألماني كاي هافيرتز هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 40.
وأصبحت هذه هي الثلاثية الثانية على التوالي التي يحرزها بنزيمه للفريق الملكي، بعدما سجل هاتريك أيضا خلال فوز الريال 3 / 1 على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 للبطولة.
ورفع بنزيمه رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 11 هدفا، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي دوري الأبطال مع الإيفواري سيباستيان هالر، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، بفارق هدف خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني (المتصدر).
وبات يكفي الريال، الذي حقق أول انتصار في تاريخه على تشيلسي، الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة العودة على ملعبه (سانتياجو برنابيو) للصعود إلى المربع الذهبي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 13 لقبا.
في المقابل، أصبح يتعين على تشيلسي الفوز بفارق هدفين على الأقل ِإذا أراد الاستمرار في البطولة التي توج بها في الموسم الماضي.
أول خسارة قارية لبايرن هذا الموسم
ألحق فياريال الاسباني بضيفه بايرن ميونيخ الألماني خسارته القارية الأولى هذا الموسم بفوزه عليه 1-صفر في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
بايرن يتلقى أول خسارة له في دوري الأبطال هذا الموسم، أمام فياريال الإسباني
ويدين فياريال بالفوز إلى مهاجمه الهولندي أرنو دانجوما غرونيفيلد، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثامنة، مانحاً فريقه أفضلية قبل الإياب في 12 من الشهر الحالي.
وأسقط فريق "الغواصات الصفراء" منافسه بايرن، المتوج 6 مرات بين عامي 1974 و2020، للمرة الأولى في 9 مباريات حيث لم يذق الأخير طعم الخسارة في المسابقة القارية هذا الموسم، اذ أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة مع 6 انتصارات توالياً، قبل أن يتعادل مع سالزبورغ النمسوي 1-1 في ذهاب ثمن النهائي ليعود ويسحقه 7-1 إياباً.
وفي المقابل، حقق فياريال الفوز في أوّل ربع نهائي يخوضه في دوري الأبطال منذ نيسان/ أبريل 2009، حين خسر أمام أرسنال الانكليزي 1-4 باجمالي المباراتين.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
-
في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
13 لقبا.. القمة المريحة!
يغرد ريال مدريد لوحده في القمة بـ13 لقبا متفوقا على ميلان بستة ألقاب. حقق الريال أربعة ألقاب في خمسة مواسم، لكن قبل تحقيقه لقب 2013/2014 كان قد صام عن التتويج 12 عاما. أكبر نتيجة حققها في النهائي كانت عام 1958 بفوزه على آنتراخت فرانكفورت 7 مقابل 3 أهداف. وأكبر ضحاياه في النهائي هو يوفنتوس إذ هزمه 3 مرات، لكن الريال انهزم 3 مرات في النهائي كذلك. هدافه التاريخي هو رونالدو بـ105 أهداف.
-
في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
ميلان.. المرعب الذي دخل في سبات
حقق ميلان سبعة ألقاب آخرها عام 2007 بفوز على ليفربول 2/1. أكبر نتيجة حققها كانت ضد برشلونة بأربعة أهداف لصفر صيف 1994 وكذلك ضد إفسي بوخارست الروماني عام 1989 بالنتيجة ذاتها. عانى الفريق من 4 هزائم في النهائي، ثلاثة منها جاءت في العهد الجديد للبطولة، من أشهرها هزيمته أمام ليفربول عام 2005 عندما فرط في تقدمه بـ3 -0 في الشوط الأول لينهزم في الضربات الترجيحية. هدافه التاريخي هو شيفشينكو بـ33 هدفا.
-
في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
الزعيم البافاري بستة ألقاب!
يتساوى بايرن ميونيخ مع ليفربول في عدد الألقاب (ستة) لكن موسم هذا العام قد يشكل له فرصة لفك الشراكة حيث أنه مرشح فوق العادة. حامل لقب النسخة الماضية بفوزه على باريس سان جيرمان 1/0. حقق ثلاثة ألقاب متتالية من 1974 إلى 1976. يملك بايرن سجلا متواضعا في النهائي فقد خسر 5 ألقاب. أسوأ خسارة كانت ضد مانشستر يونايتد عام 1999 عندما انقلب تقدمه بـ1/0 إلى خسارة 2/1 . هدافه التاريخي هو ليفاندوفسكي بـ55 هدفا.
-
في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
زعيم الإنجليز في البطولة
حقق ليفربول ستة ألقاب وانهزم في ثلاثة نهائيات. آخر لقب كان على حساب توتنهام بـ2/0 صيف 2019 بعد عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي، وقبلها بموسم واحد انهزم في النهائي أمام الريال بـ1/3. أكبر نتيجة حققها كانت عام 1977 ضد مونشغلادباخ بـ3/1. هدافه التاريخي هو جيرارد بـ30 هدفا. حقق لقبين متتالين عامي 1977 و1978.
-
في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
ميسي يقود برشلونة لثلاثة ألقاب
حقق خمسة ألقاب أربعة منها في العهد الجديد للبطولة وخسر ثلاثة نهائيات. أكبر ضحاياه هو مانشستر يونايتد بانتصارين. كان مرشحا للقب أكثر من مرة في السنوات الأخيرة لكنه عجز عن الوصول إلى نصف النهائي. آخر لقب كان على حساب يوفنتوس 3/1 عام 2015. يملك الفريق الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب لفريق واحد، ووهو ليونيل ميسي الذي سجل 120 هدفا لبرشلونة.
-
في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
أياكس.. زعيم الكرة الشاملة
حقق أربعة ألقاب وانهزم في نهائيين. آخر لقب كان على حساب ميلان عام 1995 بـ1/0. منذ هزيمته في الموسم الموالي أمام يوفنتوس بالنتيجة ذاتها غاب عن المباراة النهائية. هدافه التاريخي في المسابقة هو جاري ليتمانين بـ20 هدفا. أفضل ما حققه في السنوات الأخيرة وصوله إلى نصف النهائي عام 2019 قبل أن يخسر بشكل دراماتيكي أمام توتنهام في مباراة الإياب 2/3.
-
في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
إنتر/يونايتد: ثلاثة ألقاب قبل مرحلة الفراغ
حقق الإنتر ثلاثة ألقاب وخسر نهائيين. آخر لقب كان عام 2010 أمام بايرن ميونيخ بـ2/0. هدافه التاريخي هو أدريانو بـ18 هدفا. يشاركه عدد الألقاب مانشستر يونايتد لكنه خسر كذلك نهائيين وكان آخر تتويج له أمام تشلسي عام 2008 بالضربات الترجيحية. هدافه هو فان نستل روي بـ38 هدفا. تراجع مستوى الإنتر ومان يونايتد في السنوات الأخيرة ولم يحققا نتائج كبيرة في المسابقة.
-
في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
يوفنتوس- بنفيكا.. النحس المستمر
رغم تحقيقه للقبين فقط، إلّا أن يوفنتوس وصل للنهائي 9 مرات، ما يجعله أكثر فريق خسر النهائي. آخر لقب يعود لعام 1994 عندما فاز على أياكس بالضربات الترجيحية لكنه خسر بعدها آخر خمس نهائيات. هدافه التاريخي هو ديل بييرو بـ43. لا ينافسه في سوء الطالع سوى بنفيكا التي خسر آخر خمس نهائيات لعبها مقابل لقبين يتيمين إلى جانب بورتو و نوتنغهام فورست اللذين حققا لقبين لكل منهما بفارق بسيط أنهما لم يخسرا أيّ نهائي.