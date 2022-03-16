قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد الإسباني للتقدم خطوة عملاقة نحو التأهل للدور قبل النهائي، بعدما أحرز 3 أهداف (هاتريك) خلال فوز الفريق الملكي 3 / 1، على مضيفه تشيلسي الإنجليزي مساء الاربعاء (السادس من أبريل/ نيسان 2022)، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وارتدى النجم الفرنسي كريم بنزيمة ثوب البطولة في المباراة، بعدما أحرز 3 أهداف للريال (هاتريك) في الدقائق 21 و24 و47، فيما سجل الألماني كاي هافيرتز هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 40.

وأصبحت هذه هي الثلاثية الثانية على التوالي التي يحرزها بنزيمه للفريق الملكي، بعدما سجل هاتريك أيضا خلال فوز الريال 3 / 1 على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 للبطولة.

ورفع بنزيمه رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 11 هدفا، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي دوري الأبطال مع الإيفواري سيباستيان هالر، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، بفارق هدف خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني (المتصدر).

وبات يكفي الريال، الذي حقق أول انتصار في تاريخه على تشيلسي، الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة العودة على ملعبه (سانتياجو برنابيو) للصعود إلى المربع الذهبي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 13 لقبا.

في المقابل، أصبح يتعين على تشيلسي الفوز بفارق هدفين على الأقل ِإذا أراد الاستمرار في البطولة التي توج بها في الموسم الماضي.

أول خسارة قارية لبايرن هذا الموسم

ألحق فياريال الاسباني بضيفه بايرن ميونيخ الألماني خسارته القارية الأولى هذا الموسم بفوزه عليه 1-صفر في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

بايرن يتلقى أول خسارة له في دوري الأبطال هذا الموسم، أمام فياريال الإسباني

ويدين فياريال بالفوز إلى مهاجمه الهولندي أرنو دانجوما غرونيفيلد، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثامنة، مانحاً فريقه أفضلية قبل الإياب في 12 من الشهر الحالي.

وأسقط فريق "الغواصات الصفراء" منافسه بايرن، المتوج 6 مرات بين عامي 1974 و2020، للمرة الأولى في 9 مباريات حيث لم يذق الأخير طعم الخسارة في المسابقة القارية هذا الموسم، اذ أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة مع 6 انتصارات توالياً، قبل أن يتعادل مع سالزبورغ النمسوي 1-1 في ذهاب ثمن النهائي ليعود ويسحقه 7-1 إياباً.

وفي المقابل، حقق فياريال الفوز في أوّل ربع نهائي يخوضه في دوري الأبطال منذ نيسان/ أبريل 2009، حين خسر أمام أرسنال الانكليزي 1-4 باجمالي المباراتين.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)