بنزيمة يفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد موسم استثنائي

فاز الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم اليوم الاثنين (17 أكتوبر/تشرين الأول)، وتسلم جائزته من مواطنه ومدربه السابق زين الدين زيدان الفائز بها عام 1998.
وحقق بنزيمة حلم إحراز الكرة الذهبية التي تنظمها المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول" قبل قرابة شهرين من احتفاله بميلاده الخامس والثلاثين وقبل أسابيع معدودة من مشاركته في كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته.
وتفوق بنزيمة في القائمة الرباعية الأخيرة على السنغالي ساديو ماني والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والبلجيكي كيفن دي بروين في طريقه لنيل الجائزة، بينما حصل المصري محمد صلاح على المركز الخامس.
وبات بنزيمة خامس لاعب فرنسي يتوج بهذه الجائزة بعد ريمون (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998). وتأتي الجائزة بعد أسابيع على تتويج بنزيمة بجائزة أفضل لاعب في أوروبا التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ونال بنزيمة الجائزة بعدما قاد ريال مدريد لحصد لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، وهو فوز كان متوقعا نتيجة الأداء الكبير لبنزيمة خلال الموسم الماضي.
وكان بنزيمة الموسم الماضي الرقم 9 الأكثر فتكاً في العالم، وذلك بعد تسجيله 44 هدفاً في 46 مباراة في جميع المسابقات مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا تضمّنت رباعية على تشلسي الإنكليزي حامل اللقب في معقله (3-1) في ذهاب ربع نهائي، وثلاثية في مرمى بطل إنكلترا مانشستر سيتي (3-4) وهدف التأهل الى النهائي إياباً في الوقت الإضافي (3-1).
ولم يكتف بنزيمة في التألق قارياً، بل لعب دوراً كبيراً في قيادة ريال الى لقب الدوري المحلي بتتويجه هدافاً لـ"ليغا" بـ27 هدفاً وبفارق 10 أهداف عن أقرب ملاحقيه.
ودخل بنزيمة التاريخ الموسم الماضي بعدما بات أول فرنسي يصل الى 10 أهداف أو أكثر في موسم واحد منذ انطلاق دوري الأبطال بداية التسعينات والأول في المسابقة بصيغتيها السابقة (كأس الأندية الأوروبية البطلة) والحالية منذ جوست فونتين موسم 1958-1959 بحسب "أوبتا" للاحصاءات.
ورغم أعوامه الـ34، يبدو بنزيمة في تحسن متواصل أو يصحّ القول إن العالم بدأ يلتفت اليه أكثر فأكثر، بعدما عاش طويلاً تحت ظل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أن يقرر الأخير الرحيل عن مدريد في صيف 2018.
وتتحدث الأرقام عن نفسها، فمع 328 هدفاً بألوان النادي الملكي، آخرها الأحد في موقعة الـ"كلاسيكو" ضد برشلونة (3-1)، يحتل بنزيمة المركز الثاني على لائحة أفضل الهدافين في تاريخ ريال مدريد خلف رونالدو وأمام راوول غونساليس.
وذهبت جائزة أفضل ناد إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، ونال البلجيكي تيبو كورتوا، زميل بنزيمة، جائزة أفضل حارس بالعالم.
كما توج القناص البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة "غيرد مولر" لأفضل مهاجم سجل أكبر عدد من الأهداف لفريقه ولمنتخب بلاده خلال موسم واحد.
وحصد السنغالي ساديو مانيه مهاجم بايرن ميونيخ الالماني "جائزة سقراط" خلال حفل الكرة الذهبية المستحدثة هذا العام والمخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في المشاريع المجتمعية والخيرية.
ع.ا/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا
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أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
رود فان نيستلروي و56 هدفا
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
كريم بنزيمة 86 هدفا
الفرنسي كريم بنزيمة. انتقل إلى ريال مدريد في 2009 قادما من ليون الفرنسي. أربع مرات فاز باللقب مع النادي الإسباني. منذ 2019 يلعب بضمادات حول يده اليمني، لماذا ذلك؟ لا أحد يعرف السبب بالتحديد. وفي نصف نهائي مثير بين ريال مدريد وسيتي (إياب)، أحرز بنزيمة هدفا من ركلة جزاء أنهت تماما أحلام رجالات غوارديولا في الفوز بلقب المسابقة الأوروبية إثر خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
روبرت ليفاندوفسكي 86 هدفا
في المركز الثالث على قائمة أبرز هدّافي دوري الأبطال يتربع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بمجموع 85 هدفا. في موسم 2020 فاز بلقب هدّاف الموسم في هذه المسابقة. لناديه السابق بروسيا دورتموند أحرز 17 هدفا ولبايرن الباقي بمجموع 69 هدفا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
البرغوث و125 هدفا
120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
كريستيانو رونالدو المتربع
ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.