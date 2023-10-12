بنزيمة: الدوري السعودي مشروع ضخم وأردت أن أكون جزءاً منه

قال الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم إنه قرر الانتقال إلى فريق الاتحاد بهدف المشاركة في مشروع الدوري السعودي الجديد لأنه يريد أن يكون جزءاً منه.
وأجرى بنزيمة مقابلة نشرها حساب رابطة الدوري السعودي لكرة القدم على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً)، أبرز فيها أسباب انتقاله إلى فريقه الجديد والتحديات المقبلة ورأيه بالتجربة حتى الآن.
وقال بنزيمة :"أردت المجيء للسعودية مع بدء مشروع كرة القدم هنا إذ بدا أنه مشروع ضخم من كل النواحي وأردت أن أكون جزءاً منه والمساعدة فيه وهذا أحد الأسباب التي جعلتني آتي إلى هنا". كما أشار إلى أنه ترك فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بعدما حقق معه كل شيء ولأنه أراد خوض تحد جديد والمشاركة في مشروع دوري روشن السعودي.
وانضم بنزيمة إلى الاتحاد قادماً من ريال مدريد في حزيران/يونيو الماضي بعقد يمتد حتى عام .2026
وأعرب الفرنسي عن سعادته باللعب مع حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي والرابع في جدول الترتيب حالياً، وقال: "سعيد داخل وخارج الملعب وأقدر حب الناس وهذا يجعلني سعيداً وسأحاول تقديم أقصى ما بوسعي في الملعب". وأضاف:"يوجد الكثير من الشغف والتاريخ الكروي هنا وأنا سعيد بمستوى اللعبة. أنا حقا متفاجئ بالمستوى في السعودية لأننا في أوروبا لا نشاهد الكثير من مباريات كرة القدم هنا".
وعن رأيه في مستوى فريقه قال بنزيمة :"بدأنا الموسم بشكل جيد والتشكيلة لم تتغير كثيراً عن الموسم الماضي وهذا شيء جيد بالإضافة لضم لاعبين جدد لتدعيم الصفوف".
وعن إصابته قال بنزيمة:" كنت أعاني من إصابة لكنني أفضل الآن وأتدرب بكامل لياقتي. الفريق يتطور من مباراة لأخرى وأنا كذلك وهذا هو المهم لكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هو حصد البطولات في نهاية الموسم".
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
عام 2023، بداية لم تخطر ببال
صحيح أن الدوري السعودي لكرة القدم، هو دوري محترفين منذ 2009، وهو مقصد لنجوم كرة تألقوا في ملاعب مختلفة في العالم العربي والعالم، إلا أن ما حدث في مطلع عام 2023، لم يكن يخطر ببال أحد. فقد أعلن نادي النصر السعودي في يناير/ كانون الثاني 2023 التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
رونالدو يختار النصر - صفقة فلكية وتحد ينتظره
عند التعاقد معه كان رونالدو يبلغ 37 عاما، وقدرت صفقة انتقاله إلى النصر لمدة موسمين ونصف حتى حزيران/ يونيو 2025، بأكثر من 440 مليون يورو. مول الصفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وأوضح رونالدو في الرياض أنه تلقى عروضا من أندية عديدة "لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي، ليس فقط لفرصة لعب كرة القدم ولكن (لأكون) جزءًا من هذا البلد الرائع. وبالنسبة لي كان ذلك تحديًا".
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
ماني من بايرن ميونيخ إلى النصر
انتقال رونالدو إلى النصر فتح شهية نجوم آخرين للانتقال إلى النادي السعودي مثل المهاجم السنغالي ساديو ماني (31 عاما)، الذي ترك بايرن ميونيخ بعد عام واحد، وقدرت الصفقة بـ30 مليون يورو مع راتب 40 مليون يورو سنويا. وانتقل للنصر أيضا النجم الإيفواري سيكو فوفانا (28 عاما) أحد أبرز لاعبي لنس بصفقة مقدرة بـ25 مليون يورو. وكذلك الكرواتي مارسيلو بروزفيتش (30 عاما) نجم الإنتر، بصفقة مقدّرة بـ21 مليون يورو.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
ميسي يدير ظهره للهلال
أما الهلال، الغريم التقليدي للنصر، فحاول التعاقد مع الغريم التقليدي لرونالدو، النجم الأرجنتيني ليون ميسي، ليكونا ثنائيا متنافسا في الدوري السعودي كما كان يوما ما في الدوري الإسباني. وبعد زيارات قام بها ميسي للسعودية وتصريحات من مصادر مختلفة بتعاقده مع الهلال، فاجأ ميسي الجميع بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
"نيمار هلالي"
وفاجأ الهلال السعودي الجميع وأعلن الثلاثاء (15 أغسطس/ آب 2023) تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار قادما من باريس سان جيرمان وقال الهلال على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "نيمار هلالي". وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي اتفق مع المهاجم البالغ عمره 31 عاما على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) خلال موسمين.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
الهلال يعزز كتيبته
وقبلها نجح الهلال فى التعاقد مع قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي (32 عاما)، نجم تشيلسى الإنجليزي في صفقة مقدرة بـ 23 مليون يورو. كما تعاقد أيضا مع الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (28 عاماً) من لاتسيو، حتى 2026 مقابل 40 مليون يورو.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
مالكوم البرازيلي إلى الهلال بـ60 مليون يورو
وتعاقد الهلال كذلك مع نجم الوسط البرتغالي روبن نيفيش (26 عاماً) أبرز نجوم ولفرهامبتون بصفقة مقدّرة بستين مليون دولار، وكذلك الجناح البرازيلي مالكوم (26 عاماً) من زينيت الروسي (وسط الصورة) بصفقة مقدّرة بستين مليون يورو أيضا.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
بنزيمة في اتحاد جدة
أما اتحاد جدة فحقق صفقات من العيار الثقيل بحجم الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاما)، ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد الإسباني، وأفضل لاعب في العالم لعام 2022 في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات وراتب مقدّر بـ200 مليون يورو. وفاز بنزيمة مع الريال بدوري أبطال أوروبا خمس مرات. والآن سيتطلع بنزيمة إلى الفوز بدوري أبطال أسيا، ففريقه الاتحاد هو بطل دوري روشن، المسمى على اسم الشركة الراعية للبطولة السعودية.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
كانتي وفابينيو يرافقان بنزيمة في الاتحاد
وتعاقد الاتحاد مع لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي نغولو كانتي (32 عاماً) من تشيلسي الإنجليزي، كلاعب حر لثلاث سنوات. وقد يصل راتبه بحسب تقارير إلى 100 مليون يورو في العام. كما تعاقد مع البرازيلي فابينيو (29 عاماً) بصفقة مقدّرة بـ47 مليون يورو حتى 2026، من ليفربول، إضافة إلى التعاقد مع الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" (24 عاماً) من سلتيك الاسكتلندي لمدة ثلاث سنوات.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
رياض محرز أهلاوي
أما الأهلي الصاعد من جديد لدوري روشن فوضع خطة لاستعادة مكانته فى الدوري السعودي وتعاقد مع الجناح الجزائري رياض محرز (32 عاماً) الذي قضى مع مانشستر سيتي الإنجليزي خمسة مواسم أحرز خلالها 11 لقباً، بينها أربعة في الدوري، وذلك بصفقة مقدّرة بـ30 مليون جنيه حتى 2027.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
فيرمينو وميندي إلى الأهلي أيضا
وتعاقد الأهلي مع البرازيلي روبرتو فيرمينو (31 عاماً) من ليفربول، في صفقة انتقال حر لثلاث سنوات. وتعاقد مع الحارس السنغالي إدوار مندي (31 عاماً) من تشيلسي، في صفقة مقدّرة بـ22 مليون دولار زائد راتب 15 مليون دولار مع المكافآت. وقد اختاره الاتحاد الدولي أفضل حارس في العالم عام 2021. وللأهلي انتقل أيضا الجناح الفرنسي آلان سان-ماكسيمان (26 عاماً) من نيوكاسل الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات.
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نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة
ليفربول حاضر بقوة في الدوري السعوي
أما الاتفاق، فتعاقد مع الإنجليزي جوردان هندرسون (33 عاماً)، قائد ليفربول السابق. وسيحصل على 915 ألف دولار أسبوعياً بحسب تقارير صحافية. وتعاقد مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبيليه (27 عاماً) المنتهي عقده مع ليون والمدافع الاسكتلندي جاك هندري (28 عاماً) من كلوب بروج البلجيكي. وتعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد (43 عاماً) أسطورة ليفربول. ويتطلع جيرارد للحلول بين الأربعة الأوائل في الدوري السعودي.