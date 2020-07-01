بموافقة برلين.. شركات ألمانية تشارك ببرنامج طائرات مسيرة تركية

جاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، سيفيم داجدلين، أنه خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2018 منحت الحكومة الألمانية 33 تصريحاً بتوريد بضائع للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "التي كانت مخصصة أو مناسبة للاستخدام أو التركيب في طائرات مسيرة عسكرية".

ولم يوضح الرد الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين (24 أغسطس/ آب 2020)، ما إذا كانت هذه المكونات استُخدمت في طائرات قتالية مسيرة أم في طائرات مسيرة استطلاعية.

وقالت خبيرة الشؤون الخارجية في حزب "اليسار" داجدلين إن الحكومة الألمانية تتحمل مسؤولية جزئية في حقيقة أن "تركيا أصبحت قوة عسكرية في الطائرات المسيرة"، وأضافت: "المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ونائبها شولتس عليهما التزام بوقف تصدير أسلحة وتكنولوجيات تسليح لتركيا بشكل كامل وشامل".

مشاهدة الفيديو 32:26 شارك مسائية DW: التصعيد بين تركيا واليونان.. مواجهة حتمية أم وساطة جديدة؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3gopW مسائية DW: التصعيد بين تركيا واليونان.. مواجهة حتمية أم وساطة جديدة؟

تجدر الإشارة إلى أن حجم الأسطول التركي من الطائرات المسيرة غير معروف. وبحسب بيانات قطاع الصناعات الدفاعية، تستخدم القوات المسلحة التركية طائرات قتالية مسيرة من طراز "بايراكتار تي بي 2" و"أنكا".

وبحسب بيانات شركة "بايراكتار" المطورة لهذه الطائرات في إسطنبول، يمتلك الجيش التركي وقوات الدرك والشرطة حالياً 110 طائرات مسيرة من طراز "تي بي 2".

وتطور شركة "بايكار" أيضاً الطائرة القتالية المسيرة "بايراكتار أكينسي"، وهي نموذج أولي أتم الأسبوع الماضي طلعة تجريبية.

وتستخدم تركيا الطائرات القتالية المسيرة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في جنوب شرق البلاد، وشمال العراق، وشمال سوريا، وفي ليبيا.

يُذكر أن الحكومة الألمانية أوقفت جزئياً تصدير معدات تسليح إلى تركيا عقب توغل القوات التركية في شمال سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر 2019. ويسري هذا الحظر فقط على الأسلحة ومعدات عسكرية أخرى يمكن أن تُستخدم في سوريا.

وبالنسبة للفترة التالية لهذا القرار، أي لعامي 2019 و2020، لم يظهر في رد الحكومة الألمانية بيانات عن تصدير مكونات ألمانية لطائرات تركية مسيرة.

ع.ج.م/ ع.غ (د ب أ)