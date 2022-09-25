بمناسبة المونديال.. الصين تهدي قطر "سهيل" و"ثريا"!

أعلنت الصين اليوم الاثنين (26/9/2022) أنها ستمنح اثنين من دببة الباندا العملاقة إلى قطر، احتفالاً بكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وقال سفير الصين في الدوحة تشو جيان إن "سهيل" و"ثريا" سيصلان إلى قطر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قبل انطلاق البطولة العالمية التي يشارك فيها 32 منتخباً.

ولم تتأهل الصين ، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم إلى المونديال الكروي، لكن الشركات الصينية شاركت في بناء مشاريع ضخمة مرتبطة بالحدث الرياضي.

وأضاف السفير خلال حفل استقبال في الدوحة "هذه هدية قدمها 1.4 مليار صيني لمونديال قطر، وستصبح بالتأكيد رمزاً جديداً للصداقة بين الصين وقطر".

وأطلق على الدبّين اسما "سهيل" تيمّناً بأحد أكثر النجوم المرئية لمعاناً في منطقة الخليج، و"ثريا" وهو الاسم العربي لأحد أشهر العناقيد النجمية وأكثرها لمعانا.

انطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات التذاكر

وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، انطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات تذاكر مونديال قطر 2022، قبل أقل من شهرين على انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي. وأشار فيفا في بيانه إلى أن التذاكر ستكون متاحة "اعتباراً من الثلاثاء 27 أيلول/سبتمبر عند الثانية عشر ظهراً بتوقيت الدوحة (9:00 ت غ)، وفق أسبقية الشراء". وأضاف أن بيع التذاكر سيتواصل حتى نهاية البطولة، بحسب توفرها (...) وستطرح دفعات إضافية من التذاكر، كما تنطلق مرحلة إعادة بيع تذاكر المباريات قريباً".

وبلغ عدد التذاكر المباعة لمباريات مونديال قطر 2.45 مليون قبل مرحلة البيع النهائية.

وهناك 3 ملايين تذكرة متوافرة لمونديال 2022، ويتوافق الرقم 2.45 مليون مع التذاكر المباعة لجميع الفئات (الجماهير، شركاء فيفا، الاتحادات، الضيافة...).

ويتوقع قدوم أكثر من مليون زائر خلال فترة المونديال بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، إلى الدولة الخليجية الغنية بالغاز، البالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة والتي تستضيف أول مونديال في التاريخ في الشرق الأوسط.



ع.ج.م (أ ف ب)