 بمعايير إضافية خاصة بهن.. السعودية تفتح باب التجنيد للنساء | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.02.2021

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منوعات

بمعايير إضافية خاصة بهن.. السعودية تفتح باب التجنيد للنساء

أوردت تقارير صحفية أنه أصبح بإمكان المرأة السعودية الالتحاق بالخدمة العسكرية، بعد فتح التجنيد أمام الجنسين. ووضعت وزارة الدفاع مجموعة من الشروط أمام المتقدم/المتقدمة للالتحاق بالخدمة، غير أن هناك معايير إضافية للنساء.

صورة لنساء سعوديات في العاصمة الرياض

صورة لنساء سعوديات في العاصمة الرياض

ذكر موقع صحيفة "عرب نيوز"، أنه بات الآن بإمكان المرأة السعودية الانضمام إلى الخدمة العسكرية، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التجنيد للجنسين، من أجل الانضمام للخدمة العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب.

مختارات

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تتوقع من المملكة العربية السعودية تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين مثل المدافعات عن حقوق المرأة من السجون السعودية.

بعد مرور أكثر من سنتين على توقيفها، حكمت محكمة سعودية على الناشطة لجين الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية، فمن هي لجين الهذلول؟ وما هي تفاصيل قصتها؟

 

وتابع موقع الصحيفة السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه وِضِعت مجموعة من الشروط أمام المتقدمين/ المتقدمات بهدف الانضمام للخدمة العسكرية. ومن بين هذه الشروط: أن يكون سجل المتقدم/المتقدمة نظيفاً، ويكون لائقا/لائقة طبياً للخدمة العسكرية. كما تم وضع بعض المعايير الإضافية الخاصة بالنساء الراغبات في التقدم للخدمة العسكرية، حسب نفس المصدر.

ومن بين هذه المعايير الإضافية، أن تتراوح أعمار المتقدمات بين 21 و 40 عاماً وألا يقل طولهن عن متر و 55 سنتيمتراً. كما لا يجب على المتقدمة أن تكون موظفة في أي جهة حكومية، وأن يكون لديها تعليم ثانوي على الأقل، وألا تكون متزوجة من غير سعودي وغيرها من المعايير. 

Saudi-Arabien Militärparade in Mekka

وضعت مجموعة من الشروط أمام المتقدمين/ المتقدمات بهدف الانضمام للخدمة العسكرية، صورة من الأرشيف.

ونقلت صحيفة "عاجل" السعودية عن وزارة الدفاع السعودية قولها إن "أفرع القوات المسلحة تشمل القوات البرية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي..والقوات البحرية الملكية السعودية،وقوة الصواريخ الاستراتيجية والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة". يشار إلى أن التقديم للانضمام للخدمة العسكرية السعودية سينطلق في شهر أبريل/نيسان القادم.

ر.م/ص.ش

  • Die Prinzessin des saudischen Königshauses Safia Hussein Guerras und der belgische Modedesigner Christophe Beaufays werden in Riad von einem gemischt männlich-weiblichen Publikum beklatscht.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    تعاون سعودي أوروبي

    الأميرة السعودية صفية حسين غراس ومصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بيوفيز يعرضان مجموعة أزياء جديدة في مقر سفارة بلجيكا في الرياض. لأول مرة تعرض أزياء بحضور مشترك بين النساء والرجال.

  • Ein Model präsentiert ein schwarzes Kleid, eine Modest Fashion-Kreation von Prinzessin Safia Hussein Guerras und Christophe Beaufays.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    أزياء "محتشمة"

    الأزياء المعروضة محتشمة، تلك التي تعاون في تصميمها الأميرة السعودية والمصمم البلجيكي، وهي أزياء تلائم قواعد العائلة السعودية المالكة.

  • Ein Model präsentiert ein helles Kleid der Kollektion Khaleeki Chic auf dem Laufsteg

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    القليل من الألوان

    ألوان العباءات ليست فاقعة، والجمهور كان يرتدي في الغالب ملابس غربية. مجموعة "خليكي شيك" تراعي التقاليد الثقافية السعودية.

  • Ein Model trägt zu einem schwarzen Kleid auf dem Laufsteg einen weißen Cowboyhut.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    بقبعة رعاة البقر

    ثوب أسود اللون وقبعة بيضاء لرعاة البقر من الغرب الأميركي، تنوع "محتشم"، في العباءة السعودية التي يرى فيها كثيرون تراثا قديما.

  • In Dubai präsentierte ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear, ein weißes Kleid mit blauem Muster.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    في دبي الألوان أكثر بريقا

    في دبي الأمر أكثر انفتاحا بالنسبة لعروض الأزياء. حتى الألوان أكثر اختلافا، مثل هذه العباءة من ماركة "مسلمة" في عرض ملابس في عام 2017 . هذه الماركة تركية وتعرض في أميركا، المملكة المتحدة، أوروبا، روسيا.

  • In Dubai präsentiert ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear. Auch Modest Fashion kann verschieden verstanden werden: Bunte Farben und große Muster sind in Dubai eher zu finden als in Riad.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "محشتم" وأنيق

    دخول الحجاب والعباءة إلى عالم الأزياء ظهر حديثا. تركيا كانت سباقة في هذا المجال، وبدأت دور الأزياء بمحاولة استقطاب المسلمات ممن يرتدين الحجاب من خلال الخروج عن التقليد في الزي والألوان.

  • Das rotgewandete Topmodel Halime Aden auf der Dublin Modest Fashion Week 2017.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "توب موديل" مسلمة

    حليمة عدن عارضة أزياء أميركية من أصول صومالية، في عام 2020 تركت عملها كعارضة أزياء، لأن دور الأزياء لا تحترم إيمانها بشكل كاف. النقاش لا يتضمن نوعية الأزياء فقط، بل من يعمل في هذه المهنة الصعبة. إعداد: كريستنا ليهنين/ ع.خ


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