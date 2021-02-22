بمعايير إضافية خاصة بهن.. السعودية تفتح باب التجنيد للنساء

ذكر موقع صحيفة "عرب نيوز"، أنه بات الآن بإمكان المرأة السعودية الانضمام إلى الخدمة العسكرية، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التجنيد للجنسين، من أجل الانضمام للخدمة العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب.

وتابع موقع الصحيفة السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه وِضِعت مجموعة من الشروط أمام المتقدمين/ المتقدمات بهدف الانضمام للخدمة العسكرية. ومن بين هذه الشروط: أن يكون سجل المتقدم/المتقدمة نظيفاً، ويكون لائقا/لائقة طبياً للخدمة العسكرية. كما تم وضع بعض المعايير الإضافية الخاصة بالنساء الراغبات في التقدم للخدمة العسكرية، حسب نفس المصدر.

ومن بين هذه المعايير الإضافية، أن تتراوح أعمار المتقدمات بين 21 و 40 عاماً وألا يقل طولهن عن متر و 55 سنتيمتراً. كما لا يجب على المتقدمة أن تكون موظفة في أي جهة حكومية، وأن يكون لديها تعليم ثانوي على الأقل، وألا تكون متزوجة من غير سعودي وغيرها من المعايير.

وضعت مجموعة من الشروط أمام المتقدمين/ المتقدمات بهدف الانضمام للخدمة العسكرية، صورة من الأرشيف.

ونقلت صحيفة "عاجل" السعودية عن وزارة الدفاع السعودية قولها إن "أفرع القوات المسلحة تشمل القوات البرية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي..والقوات البحرية الملكية السعودية،وقوة الصواريخ الاستراتيجية والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة". يشار إلى أن التقديم للانضمام للخدمة العسكرية السعودية سينطلق في شهر أبريل/نيسان القادم.

ر.م/ص.ش