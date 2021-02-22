بمعايير إضافية خاصة بهن.. السعودية تفتح باب التجنيد للنساء

ذكر موقع صحيفة "عرب نيوز"، أنه بات الآن بإمكان المرأة السعودية الانضمام إلى الخدمة العسكرية، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التجنيد للجنسين، من أجل الانضمام للخدمة العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب.
وتابع موقع الصحيفة السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه وِضِعت مجموعة من الشروط أمام المتقدمين/ المتقدمات بهدف الانضمام للخدمة العسكرية. ومن بين هذه الشروط: أن يكون سجل المتقدم/المتقدمة نظيفاً، ويكون لائقا/لائقة طبياً للخدمة العسكرية. كما تم وضع بعض المعايير الإضافية الخاصة بالنساء الراغبات في التقدم للخدمة العسكرية، حسب نفس المصدر.
ومن بين هذه المعايير الإضافية، أن تتراوح أعمار المتقدمات بين 21 و 40 عاماً وألا يقل طولهن عن متر و 55 سنتيمتراً. كما لا يجب على المتقدمة أن تكون موظفة في أي جهة حكومية، وأن يكون لديها تعليم ثانوي على الأقل، وألا تكون متزوجة من غير سعودي وغيرها من المعايير.
وضعت مجموعة من الشروط أمام المتقدمين/ المتقدمات بهدف الانضمام للخدمة العسكرية، صورة من الأرشيف.
ونقلت صحيفة "عاجل" السعودية عن وزارة الدفاع السعودية قولها إن "أفرع القوات المسلحة تشمل القوات البرية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي..والقوات البحرية الملكية السعودية،وقوة الصواريخ الاستراتيجية والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة". يشار إلى أن التقديم للانضمام للخدمة العسكرية السعودية سينطلق في شهر أبريل/نيسان القادم.
ر.م/ص.ش
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"خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية
تعاون سعودي أوروبي
الأميرة السعودية صفية حسين غراس ومصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بيوفيز يعرضان مجموعة أزياء جديدة في مقر سفارة بلجيكا في الرياض. لأول مرة تعرض أزياء بحضور مشترك بين النساء والرجال.
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"خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية
أزياء "محتشمة"
الأزياء المعروضة محتشمة، تلك التي تعاون في تصميمها الأميرة السعودية والمصمم البلجيكي، وهي أزياء تلائم قواعد العائلة السعودية المالكة.
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"خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية
القليل من الألوان
ألوان العباءات ليست فاقعة، والجمهور كان يرتدي في الغالب ملابس غربية. مجموعة "خليكي شيك" تراعي التقاليد الثقافية السعودية.
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"خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية
بقبعة رعاة البقر
ثوب أسود اللون وقبعة بيضاء لرعاة البقر من الغرب الأميركي، تنوع "محتشم"، في العباءة السعودية التي يرى فيها كثيرون تراثا قديما.
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"خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية
في دبي الألوان أكثر بريقا
في دبي الأمر أكثر انفتاحا بالنسبة لعروض الأزياء. حتى الألوان أكثر اختلافا، مثل هذه العباءة من ماركة "مسلمة" في عرض ملابس في عام 2017 . هذه الماركة تركية وتعرض في أميركا، المملكة المتحدة، أوروبا، روسيا.
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"خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية
"محشتم" وأنيق
دخول الحجاب والعباءة إلى عالم الأزياء ظهر حديثا. تركيا كانت سباقة في هذا المجال، وبدأت دور الأزياء بمحاولة استقطاب المسلمات ممن يرتدين الحجاب من خلال الخروج عن التقليد في الزي والألوان.
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"خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية
"توب موديل" مسلمة
حليمة عدن عارضة أزياء أميركية من أصول صومالية، في عام 2020 تركت عملها كعارضة أزياء، لأن دور الأزياء لا تحترم إيمانها بشكل كاف. النقاش لا يتضمن نوعية الأزياء فقط، بل من يعمل في هذه المهنة الصعبة. إعداد: كريستنا ليهنين/ ع.خ