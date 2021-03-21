 بمشروبات بسيطة.. كيف تخفف من آلام الصداع النصفي؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 22.03.2021

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صحة

بمشروبات بسيطة.. كيف تخفف من آلام الصداع النصفي؟

تتراوح شدة نوبات الصداع النصفي (الشقيقة)، لكن الإصابة بالمرض غالبا ما تعيق أو على الأقل تؤثر بالسلب على أداء أنشطة الحياة اليومية. فكيف لعدد من المشروبات البسيطة أن تساعدنا في التخفيف من آلام الصداع النصفي؟

صورة من الأرشيف لسيدة تعاني من الصداع النصفي (الشقيقة)

صورة من الأرشيف لسيدة تعاني من الصداع النصفي (الشقيقة)

الصداع النصفي هو عرض عصبي يصيب ما يقرب من 12 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، وفقا للمركز القومي للصحة التكميلية NCCIH التابع لإدارة الصحة الأمريكية.

بينما في أوروبا، تشير دراسة منشورة حديثا على دورية الصداع والألم التابعة لموقع Springer Nature العلمي، إلى "غياب التعامل الطبي الأمثل مع الصداع النصفي" لدى آلاف المرضى. 

وبالرغم من كونه مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون،لا يوجد علاج محدد للصداع النصفي حيث يحتاج غالبا للتخلص منه تغيير أسلوب الحياة أو النظام الغذائي المتبع.

مختارات

يعرف كثير من الناس الصداع النصفي وصداع التوتر. لكن ماذا عن الصداع العنقودي؟ ولماذا لا تساعد مسكنات الآلام التقليدية على التخلص منه؟

يحتوي الزنجبيل على العديد من الخصائص العلاجية، وهو متعدد الاستخدامات. ويستخدم الزنجبيل بكثرة في الوصفات العلاجية، وينصح به في أوقات البرد والزكام. في هذا التقرير بعض النصائح لاستخدام الزنجبيل بشكل أمثل.

طعم طيب وشعور بالدفء..الشاي هو الصديق الدائم في مختلف فصول العام. دراسة حديثة ربطت بين تناول الشاي وتراجع الإصابة بأمراض القلب. فوائد عديدة رصدها باحثون صينيون في هذا النوع من الشاي تحديدا.

نسمع كثيرا عن ضرورة تناول الخضروات والفاكهة لصحة أفضل، ولكن ما الكم المطلوب تناوله بالتحديد لتحقيق هذا الهدف؟ باحثون يجيبون عن هذا السؤال بعد دراسات علمية شملت مليوني مشارك حول العالم!

ويقدم موقع Healthline الطبي اقتراحات بعدد من المشروبات يمكن بتناولها التخلص من الصداع النصفي أو خفض شدته، مع التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب والجهات الصحية المتخصصة لمعرفة سبب الإصابة بالصداع النصفي ومحاولة علاجه.

القهوة الخالية من الكافيين

يتسبب تناول الكثير من الكافيين في إصابة البعض بالصداع النصفي. ونظرا لصعوبة تخلي هؤلاء عن القهوة، يمكن لتناول البديل الخالي من الكافيين أن يكون حلا جيدا، مع ضرورة تقليل جرعات الكافيين بشكل تدريجي ليعتاد الجسم على غيابها ويتجنب سبب أي إصابة محتملة بالصداع.

وتناول القهوة الخالية من الكافيين لا يعني غالبا عدم حصول الجسم عليه إطلاقا. فالمنتجات المصنفة باعتبارها خالية من الكافيين تخلو عمليا من 97.5 بالمئة من الكافيين، وفقا للجمعية الأمريكية للصداع النصفي، ما يعني استمرار وجوده حتى ولو بنسبة محدودة. 

الشاي الأخضر

إن كنت تبحث عن بديل صحي للقهوة، فالشاي الأخضر يعدّ حلا مثاليا لاحتواء الكوب منه على مقدار متوسط من الكافيين يتراوح ما بين 30 و 50 مليغرام من الكافيين مقارنة بـ 80 و100 في القهوة، وفقا لإدارة الأغذية والدواء الأمريكية FDA.

ويقترح البعض تناول الشاي الأخضر للتخفيف من أعراض الصداعولكن المزيد من البحث مطلوب لإثبات فعالية الشاي الأخضر بالنسبة للصداع النصفي. 

الأقحوان

تساعد خصائص زهرة الأقحوان في التخفيف من أعراض الصداع النصفي، والتي تتضمن الألم والحساسية من الضوء والغثيان، وفقا للمركز القومي للصحة التكميلية في الولايات المتحدة.

ويمكن تناول الأقحوان عن الطريق تناول الشاي المستخلص من زهوره أو من خلال أقراص ومكملات طبية. ولا ينصح بمضغ أوراق زهرة الأقحوان نفسها، كما لا ينصح بتناوله للسيدات أثناء الحمل أو الرضاعة.

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تطبيق لعلاج الصداع النصفي

النعناع   

لشرب النعناع واستنشاقه فوائد محتملة في علاج الصداع النفسي، خاصة لدى الشعور باهتزاز في الدماغ، وفقا لموقع المكتبة القومية لعلوم الطب بالولايات المتحدة.

كما يتسم النعناع بخلوه من مادة الكافيين بما يجعله المشروب المناسب قبل النوم دون الخوف من تسببه في الإصابة بالأرق.      

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شاي الزنجبيل

يتم إعداد هذا النوع من الشاي باستخدام جذور الزنجبيل.ويساعد تناوله عادة في علاج بعض الأعراض المصاحبة للصداع النصفي مثل الغثيان والقيء. 

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عصائر الخضروات (سموذي)

عدم تناول المقدار الكافي من الخضروات يمكن أن يتسبب في انخفاض مستويات حمض الفوليكالذي يساعد في التخفيف من أعراض الصداع النصفي، وفقا لدراسة منشورة على موقع المكتبة القومية لعلوم الطب.

ولكن لا يوجد دليل علمي حتى الآن يثبت أن الحصول على تلك المادة على هيئة أقراص يمكن أن يساعد كتناول الخضروات التي تحتوي عليها. وينصح الموقع بتجربة عمل مشروب بخلط أوراق السبانخ مع التوت واللفت. 

شرب الماء 

يجب شرب ما يكفي من المياه باستمرار خلال اليوم لتجنب الإصابة بنوبات الصداع النصفي، خاصة لدى فقدان الجسم لكميات من المياه بسبب ممارسة الرياضة أو لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

ويمكن إضافة مذاق ممتع للمياه من خلال بضعة شرائح من الفاكهة، بما يحفز على شربها بكميات أكبر.

عصائر البرتقال والجريب فروت

نظرا لتمتعه بنسبة مرتفعة من الماغنسيوم، يمكن لعصير البرتقال المساعدة في علاج الصداع النصفي. وفي حال سبب تناولك للبرتقال في بعض المشاكل أو أردت التنويع، يمكنك استبداله بعصير الجريب فروت لاحتوائه أيضا على نسب مرتفعة من الماغنسيوم.

د.ب./إ.ع/خ.س

  • Chickens packed closely together in a factory farm

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    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

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  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

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  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

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  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

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  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

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