بمساعدة غوغل.. الذكاء الاصطناعي لتبريد المدن بالتشجير

قدمت شركة "غوغل" أداة جديدة لرسم الخرائط، يُمكن أن تساعد على تبريد المدن، من خلال تحديد الأماكن الأشد احتياجاً لزراعة المزيد من الأشجار فيها. وتساعد هذه الأداة، المعروفة باسم "تري كانوبي لاب"، المدن في التعرف على العلاقة بين مؤشرات الحرارة والكثافة السكانية ومعدل انبعاثات الكربون وكثافة الغطاء النباتي وتحديداً الأشجار.
وتستخدم "غوغل" الصور الجوية ونماذج الأسطح الرقمية ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي لرسم خريطة للغطاء الأخضر للمدن واقتراح مكان غرس الأشجار. كما تضع الأداة الجديدة تلك المعلومات على خريطة تفاعلية إلى جانب بيانات إضافية عن الأحياء الأكثر كثافة سكانية وأكثر عرضة لدرجات الحرارة المرتفعة.
"غوغل" تُجرب أداتها في مدن أمريكية
وسرعان ما بدأت الأداة الجديدة "تري كانوبي لاب" تجربتها الأولى في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بسبب تزايد شدة موجات الحرارة فيها خلال السنوات الأخيرة، حسب ما أشارت إليه وكالة ناسا.
لذا، تتمثل إحدى الطرق السهلة لتبريد المناطق الحضرية في زراعة المزيد من الأشجار في الأحياء، إذ يلعب الغطاء النباتي دوراً هاماً في الحفاظ على برودة التربة، لا سيما وأن المدن تكون أكثر دفئاً بشكل عام من المناطق الريفية، لأن المباني والأسفلت يحبسان الحرارة أثناء النهار، ثم يطلقانها تدريجياً خلال الليل.
وأوضحت "غوغل" أن أكثر من نصف سكان مدينة لوس أنجلوس يعيشون في مناطق تغطي الأشجار فيها مساحة أقل من 10 بالمائة من أحيائهم، كما أن 44 بالمائة من مساحتها الإجمالية معرضة لأخطار درجات الحرارة القصوى.
واستخدمت الأداة الجديدة البيانات المُجمعة بواسطة الطائرات خلال مواسم الربيع والصيف والخريف لتحسين خدمتي "خرائط غوغل" و"غوغل إيرث"، بهدف تقدير تغطية مظلة الأشجار في مختلف أنحاء المدينة.
وتخطط لوس أنجلوس لزيادة غطاء الأشجار فيها بنسبة 50 بالمائة في الأحياء ذات الدخل المنخفض والمتأثر بالحرارة الشديدة بحلول 2028. كما تهدف لزراعة 90 ألف شجرة في جميع أنحاء المدينة بحلول 2021، لتضيف نحو 61 مليون قدم مربع إضافية من الظل إلى المدينة، كما يفيد موقع إم أي تي تكنولوجي ريفيو.
آمال مستقبلية
وفي النهاية، تأمل "غوغل" أن تُغني هذه الأداة الجديدة عن الاعتماد على الوسائل القديمة باهظة التكلفة لإحصاء أعداد وأماكن الأشجار. وتقول إنه يمكن لمئات المدن الأخرى الاستفادة مستقبلاً من بياناتها، كما يمكن لمخططي المدن المهتمين باستخدام الأداة التواصل مع الشركة.
وفي السياق ذاته، اختبرت مؤسسة" أمريكان فورست" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، أداة أخرى لرسم الخرائط للمساعدة في تشجير المدن، بناءاً على عدد الأشجار الموجودة ودرجات الحرارة والبيانات الديموغرافية.
و.ع
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أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة
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أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة
الإسمنت: مرحبا أو وداعاً؟
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أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة
بيت المستقبل
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