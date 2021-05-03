بلينكن ينتقد "عدوانية" الصين في الداخل والخارج

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مقابلة أذيعت أمس (الأحد الثاني من مايو/ أيار 2021) إن الصين الواثقة بشكل متزايد تتصرف "بعدوانية أكبر في خارج حدودها". وأكد بلينكين في مقابلة مع نورا أودونيل ببرنامج 60 دقيقة على قناة سي بي إس "ما شهدناه خلال السنوات العديدة الماضية هو أن الصين تتصرف بشكل أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج. هذه هي الحقيقة".

وردا على سؤال حول ما يعتبره هدف بكين طويل الأمد، قال بلينكين "أعتقد أنه بمرور الوقت تؤمن الصين أنها يمكن أن تكون، ويجب أن تكون، وستكون الدولة المهيمنة في العالم". وردا على سؤال حول احتمال حدوث مواجهة عسكرية مع الصين، قال بلينكين "أعتقد أن الوصول إلى هذه النقطة أو حتى السير في هذا الاتجاه يتعارض بشدة مع مصالح كل من الصين والولايات المتحدة".

وأضاف أنّ الصين هي "الدولة الوحيدة في العالم التي لديها القدرات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لتقويض أو تحدّي النظام القائم على قواعد نتمسّك بها بشدّة ومصمّمون على الدفاع عنها".

مشاهدة الفيديو 28:36 شارك أمريكا في عهد بايدن - هل هي قادرة على قيادة العالم؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3pqso أمريكا في عهد بايدن - هل هي قادرة على قيادة العالم؟

وتابع الوزير الأميركي قائلاً "لكنّني أريد أن أكون واضحاً للغاية... هدفنا ليس احتواء الصين أو كبحها أو تقييدها، بل هو الحفاظ على هذا النظام القائم على قواعد تشكّل الصين تحدّياً لها".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن في أول خطاب له أمام الكونغرس الأربعاء أنّ إدارته "لا تسعى إلى الصراع مع الصين" ولكنّها في الوقت نفسه "على استعداد للدفاع عن المصالح الأميركية في كلّ المجالات".

وتخوض القوات المسلّحة الصينية والأميركية صراعاً على النفوذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبخاصة في بحر الصين الجنوبي وحول جزيرة تايوان. وفي آذار/ مارس الفائت حرص بلينكن على لفت النظر إلى "الإبادة الجماعية المرتكبة بحقّ الأويغور وغالبيتهم مسلمون" في إقليم شينجيانغ الصيني.

ح.ز/ ا.ف (رويترز/ أ.ف.ب / د.ب.أ)