بلينكن يناقش الضغط على حماس خلال لقائه ولي العهد السعودي

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة إقليمية في الشرق الأوسط، اليوم الأحد (15 أكتوبر/ تشرين الأول) مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية التي علّقت للتو مباحثات التطبيع مع إسرائيل.

وصرح مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس أنّ اللقاء بين الوزير الأمريكي و ولي العهد بن سلمان الحاكم الفعلي لبلاده في الرياض استمر قرابة ساعة في الصباح الباكر بمقر إقامة ملكي في مزرعة في منطقة الرياض. ودعا الوزير الأمريكي إلى الضغط على حركة حماس.



وردا على سؤال حول الاجتماع، قال بلينكن للصحافيين بعد عودته إلى مقر إقامته إنّ اللقاء كان "مثمرا للغاية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان: "سلط الوزير الضوء على تركيز الولايات المتحدة الراسخ على وقف الهجمات التي تشنها حماس وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن ومنع انتشار الصراع".

وأضاف ميلر "أكد الجانبان التزامهما المشترك بحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار في أرجاء الشرق الأوسط وخارجه".

ويأتي اجتماع بلينكن اليوم الأحد مع الحاكم الفعلي للمملكة في الوقت الذي تقف فيه المنطقة على حافة المزيد من التصعيد في غزة التي يسكنها 2.3 مليون مع استعداد إسرائيل لشن هجوم بري.

ويقوم بلينكن بجولة هي الأوسع حتى الآن في الشرق الأوسط، حيث عمل مع الحلفاء العرب لمنع تحول الحرب إلى صراع أوسع والمساعدة في تأمين إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس التي تصنفها ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة ردا على الهجوم الذي شنه مقاتلوها في بلدات إسرائيلية قبل ثمانية أيام. وفي وقت متأخر أمس السبت، حذرت إيران من "عواقب واسعة النطاق" إذا لم يتوقف القصف الإسرائيلي.

وحذرت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جماعة حزب الله اللبنانية ألا تبدأ حربا على جبهة ثانية، وهددت "بتدمير لبنان" إذا فعلت ذلك.

وبدأ بلينكن جولته يوم الخميس من إسرائيل مؤكدا دعم الولايات المتحدة القوي لأقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط في حربها ضد حماس.

ومنذ ذلك الحين، زار الأردن، وقطر والبحرين والسعودية. وقام بزيارة قصيرة إلى الإمارات وعاد إلى الرياض للقاء ولي العهد في وقت متأخر أمس السبت رغم أن الاجتماع لم يعقد إلا صباح اليوم الأحد. ومن المتوقع أن يسافر إلى مصر اليوم الأحد.

وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 2300 شخص قُتلوا، ربعهم من الأطفال، وأصيب نحو عشرة آلاف. وبحث عمال الإنقاذ باستماته عن ناجين من الضربات الجوية الليلية. وتردد أن مليون شخص تركوا منازلهم.

وشنت حماس هجوماً إرهابياً السبت (السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023) بدأ بإطلاق آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل في الوقت الذي نفذ فيه المئات من عناصرها عملية اختراق للدفاعات الحدودية في هجوم مفاجئ غير مسبوق قبل أسبوع أسفر عن سقوط أكثر من 1300 قتيل إسرائيلي.

والتقى بلينكن أمس السبت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض. وقال بلينكن قبل الاجتماع إن حماية المدنيين على كلا الجانبين أمر ضروري.

وقال "ونحن نعمل معا لتحقيق ذلك تحديدا، ولا سيما العمل على إنشاء مناطق آمنة في غزة، والعمل على إنشاء ممرات حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".

ع.أ.ج/ ع غ (أ ف ب، رويترز)