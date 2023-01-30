بلينكن يلتقي بنتنياهو ويدعو إلى "خطوات عاجلة" لإعادة الهدوء

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين (30 يناير/كانون الثاني 2023) إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد الأحداث الأخيرة والتوتر السائد في المنطقة.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعيد محادثاتهما في القدس، "نحض جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد ".

وكان بلينكن قد قال للصحفيين بعد هبوط طائرته في تل أبيب "مسؤولية الجميع اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر بدلا من تأجيجه". وقال إن حادث يوم الجمعة "كان أكثر من مجرد هجوم على أفراد. كان هجوما على... ممارسة المرء لعقيدته. إننا نندد به بأشد العبارات".

وقُتل سبعة أشخاص بالرصاص في هجوم قرب كنيس يهودي يوم الجمعة الماضي على يد شاب فلسطيني من القدس الشرقية قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وأضاف الوزير الأمريكي "نحن نستنكر أيضا كل احتفاء بهذه الأعمال الإرهابية وأي أعمال إرهابية أخرى تودي بحياة الأبرياء، بغض النظر عن هوية الضحايا أو ما يؤمنون به. الدعوات للانتقام من المزيد من الضحايا الأبرياء ليست الحل".

وجاء هجوم الجمعة في أعقاب مداهمة إسرائيلية لبلدة جنين بالضفة الغربية يوم الخميس قُتل فيها عشرة فلسطينيين معظمهم مسلحون.

كما أكد بلينكن أن بلاده تواصل دعم الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس. وقال إن "أي شيء يبعدنا عن حل الدولتين يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل".

وكان بلينكن قد قال خلال تصريحاته بالقاهرة إن واشنطن لديها إيمان راسخ "بحل الدولتين عبر المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد لحل دائم للصراع".

من ناحية أخرى أكد الوزير الأمريكي التزام بلاده بأمن إسرائيل، وقال إن من المهم أن يعرف شعب إسرائيل أن التزام الولايات المتحدة بأمنه لا يزال صلبا لا يلين.

ووصل بلينكن الى إسرائيل اليوم قادما من مصر حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسيلتقي أيضا في رام الله الثلاثاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس . وتركز محادثاته على تهدئة التوتر المتصاعد منذ فترة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)