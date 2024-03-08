بلينكن يقول "الكرة في ملعب" حماس والأخيرة تتمسك بمطالبها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الكرة في ملعب" حماس للموافقة على وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، فيما شددت الحركة على أنها لن تتنازل عن مطالبها. ميدانيا قتل 5 أشخاص وجرح 10 آخرون إثر سقوط صناديق مساعدات عليهم.

غداة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه عن حال الاتحاد إلى هدنة "فورية" لستة أسابيع لإتاحة إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المدمّر والإفراج عن رهائن، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الأمر يتوقّف على قادة حماس.

وأضاف لدى لقائه نظيره التركي هاكان فيدان "الكرة في ملعبهم. نحن نعمل بجد على ذلك". وتابع الوزير الأمريكي "لا شك لدي في أن التوصل إلى وقف إطلاق النار هذا والإفراج عن رهائن سيصب في العمق في مصلحة كل المعنيين".

وقال إن واشنطن ما تزال تضغط من أجل تطبيق وقف لإطلاق النار. وأضاف "المشكلة هي حماس. المشكلة هي إذا ما كانت حماس ستقرر أم لا تطبيق وقف لإطلاق النار سيفيد الجميع".

وتجهد الولايات المتحدة وقطر ومصر لانتزاع اتفاق على هدنة في غزة قبل رمضان، لكن المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع في القاهرة لم تؤد الى أي نتيجة ملموسة.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات في عدم التوصل إلى اتفاق سيُلزم حماس بتحرير بعض الرهائن الذين ما تزال تحتجزهم مقابل تطبيق هدنة لمدة 40 يوما. وسيُفرج أيضا عن سجناء فلسطينيين في إسرائيل.

من جهتها، تطالب إسرائيل بأن تقدم حماس لائحة واضحة بأسماء الرهائن الذين لا يزالون أحياء في غزة.

لكن حركة حماس شددت اليوم الجمعة (الثامن من مارس/آذار 2024) على أنها لن تتنازل عن مطالبتها بوقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة مقابل الأفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل. وتطالب حماس أيضا بعودة مئات آلاف المدنيين النازحين والبدء بإعادة إعمار القطاع المدمر.

والخميس أعلن مسؤول رفيع في حماس أن وفدها غادر القاهرة حيث كان يشارك في مباحثات بشأن هدنة في قطاع غزة، مؤكدا أن الرد الإسرائيلي الأولي لا يلبّي "الحد الأدنى" مما تطلبه الحركة. وغادر الوفد القاهرة حيث جرت منذ الأحد مشاورات بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية للتوصل إلى هدنة في الحرب.

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

قتلى إثر سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات من الجو

من جانب آخر أفاد مسؤول في قسم العناية والطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة أن خمسة فلسطينيين قتلوا وجرح عشرة آخرون اليوم الجمعة إثر سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات على قطاع غزة. وقال الطبيب محمد الشيخ لوكالة فرانس برس "قتل خمسة مواطنين وأصيب عشرة آخرون عقب سقوط صناديق مساعدات إنسانية إغاثية وغذائية ألقتها طائرات فوق منطقة أبراج الفيروز شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".

في مواجهة عجزها عن إيصال مساعدات كافية إلى غزة من طريق البر، لجأت بعض الدول وأبرزها الأردن والولايات المتحدة وفرنسا، إلى إنزال إمدادات إغاثية بالمظلات في القطاع.

وأفاد مصدر عسكري أردني لوكالة فرانس أن "الطائرات الأردنية الأربع التي نفذت عملية الإنزال بالاشتراك مع طائرات 5 دول أخرى، قد أتمت مهمتها من دون أي خلل".

وقال "الخلل الفني الذي تسبّب بعدم فتح بعض المظلات التي تحمل مساعدات وسقوطها بشكل حر على الأرض خلال الإنزال الجوي على غزة اليوم الجمعة لم يكن مصدره طائرة أردنية".

ف.ي/ع.ج.م/ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز)