بلينكن يستكمل في الأردن جولته الإقليمية لبحث الحرب في غزة

يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد في الأردن جولته المكثفة في الشرق الأوسط، داعيا إلى تفادي توسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد (السابع من يناير/ كانون الثاني 2024) جولته المكثفة في الشرق الأوسط، داعيا إلى تفادي توسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وعقد بلينكن الأحد محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ونظيره أيمن الصفدي وزار أحد مراكز برنامج الأغذية العالمي في عمّان.

وأفاد الديوان الملكي في بيان بأن الملك أكد لبلينكن "أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام".

بدوره جدد العاهل الأردني "رفض المملكة لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتدادًا للدولة الفلسطينية الواحدة"، ورفض "التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي". وحذّر من "التداعيات الكارثية" لتواصل الحرب، مؤكدًا ضرورة "وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع".

من جهته، قال بلينكن خلال زيارته مركزًا لبرنامج الأغذية تخزن فيه مساعدات مخصصة لغزة "من الضروري أن نزيد إلى الحد الأقصى، المساعدة للناس المحتاجين، ليس فقط للوصول إلى غزة، ولكن أيضًا ليتم توزيعها على الناس في كل أنحاء غزة متى وصلت" القطاع. وأضاف: "سنعمل على ذلك أيضًا في الأيام المقبلة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد وصل الى عمّان ليلة السبت بعد محطتين في تركيا واليونان. وقال بلينكن مساء السبت في مطار خانيا بجزيرة كريت اليونانية، إنه "يجب علينا ضمان عدم اتساع النزاع" في غزة حيث دخلت الحرب شهرها الرابع. وأضاف أن "أحد أوجه الخوف الحقيقية هي الحدود بين إسرائيل ولبنان ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم تصعيد الوضع".

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، يتبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف يوميًا عبر الحدود. وزادت المخاوف من تصاعد التوتر على هذه الجبهة بعد مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح الغاروري بضربة جوية منسوبة لإسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء.

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وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول عربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

وأعلن الحزب السبت إطلاق أكثر من 60 صاروخًا باتجاه "قاعدة مراقبة جوية" في شمال إسرائيل، واضعًا ذلك في إطار "الرد الأولي" على اغتيال العاروري. وشنّت إسرائيل بدورها سلسلة من الغارات على مناطق بجنوب لبنان.

وأشار بلينكن إلى أن "الكثير من المحادثات التي سنجريها خلال الأيام المقبلة مع جميع حلفائنا وشركائنا ستدور حول الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها باستخدام نفوذهم وعلاقاتهم لضمان عدم اتساع هذا النزاع".

وأشار كبير الدبلوماسية الأمريكية إلى "الدور الحيوي" الذي يمكن أن تلعبه تركيا في هذا الصدد، وذلك بعد محادثاته في إسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتثير الحرب المستعرة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي دخلت شهرها الرابع اليوم الأحد، مخاوف من تفاقمها مع تزايد العنف ليس فقط على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ولكن أيضًا في العراق وسوريا والبحر الأحمر. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وشدّد بلينكن على "ضرورة منع توسّع النزاع، وزيادة المساعدات الإنسانية، والحد من الضحايا المدنيين، والعمل من أجل سلام إقليمي دائم، والتقدّم في اتجاه إقامة دولة فلسطينية". ويتوقع أن تكون تصوّرات "اليوم التالي" لانتهاء الحرب في غزة، بما يشمل إعادة إعمار القطاع وإدارته، أيضًا في صلب المحادثات التي سيجريها بلينكن مع شركائه العرب الذين يؤكدون أن الأولوية هي لوقف دائم لإطلاق النار.

وبعد الأردن، يتوجه بلينكن إلى قطر التي أدت دور الوسيط في هدنة بين إسرائيل وحماس أواخر تشرين الثاني / نوفمبر أتاحت إطلاق رهائن من غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين. وسيختتم بلينكن يومه في أبو ظبي، قبل أن يتوجه إلى السعودية الإثنين، ثم إلى إسرائيل حيث يتوقع أن يجري محادثات أكّد أنها "لن تكون سهلة".

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / رويترز)