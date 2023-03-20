 بلينكن: تونس قد تتجه "للمجهول" لو لم تتفق مع صندوق النقد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.03.2023

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بلينكن: تونس قد تتجه "للمجهول" لو لم تتفق مع صندوق النقد

عبر وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه إزاء الأوضاع بتونس ليصح بذلك التحذير الثاني من احتمال انهيار الدولة التي ينفرد فيها الرئيس سعيّد بالحكم. وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد عبر عن خشيته من انهيار تونس.

جانب من الاحتجاجات في تونس على الأوضاع الاقتصادية المتردية (18 فبراير/ شباط 2023).

"وزير الخارجية الأمريكي شجع الحكومة التونسية على توقيع اتفاق مع صندوق النقد لأن "الاقتصاد قد يتجه إلى المجهول.

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء (22 مارس/آذار 2023) من أن تونس تحتاج بشكل طارئ إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد تعبير الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في هذا البلد.

مختارات

وقال بلينكن ردًا على سؤال حول تونس خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: "أهم ما يمكنهم فعله في تونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي". وأضاف: "نشجّعهم بشدّة على القيام بذلك لأن الاقتصاد قد يتجه إلى المجهول".

وتكافح تونس تحت وطأة ديون متزايدة وتفاقم ارتفاع الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتوصلت إلى اتفاق مبدئي في تشرين الأول/أكتوبر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يبلغ نحو ملياري دولار.

وعبّر بلينكن أيضاً عن مخاوفه بشأن التحول السياسي لتونس في عهد الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر جميع الصلاحيات منذ 25 تموز/يوليو 2021. واتهمت المعارضة سعيّد بالقيام بانقلاب في البلد الذي انطلق منه الربيع العربي قبل عقد.

وسعى البنك الدولي إلى ضمن إجراء إصلاحات في تونس، وأعرب مؤخرًا عن قلقه من سلسلة مواقف عنصرية على خلفية تصريحات للرئيس قيس سعيّد انتقد فيها التواجد الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده وتحدث فيها عن مؤامرة لتغيير "التركيبة الديموغرافية" في البلاد.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

حذّر وزير الخارجية الأميركي من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس.

ويوم الاثنين، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها. وقال "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع".

وعبرت الخارجية التونسية الثلاثاء عن رفضها لتصريحات بوريل، معتبرة أنه "مبالغ فيها". واتهمت المعارضة سعيّد بالقيام بانقلاب في البلد الذي انطلق منه الربيع العربي قبل عقد.

ع.ح/ا.ح. (أ ف ب)

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