بلينكن بعد زيارة كييف: روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح!

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم (الاثنين 25 أبريل / نيسان 2022) إن محاولات روسيا لغزو أوكرانياأخفقت.

وقال بلينكن في بولندا، بعد زيارة استمرت ثلاث ساعات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع وزير الدفاع لويد أوستن" عندما يتعلق الأمر بأهداف الحرب الروسية، روسيا تنهار، أوكرانيا تنجح".

وأوضح بلينكن أن الهدف الروسي هو تجريد أوكرانيا من سيادتها واستقلالها، ولكنه أشار إلى أنها لم تتمكن من فعل ذلك بعد، على الرغم من الهجمات الهائلة المستمرة منذ شهرين. وأضاف أن أداء الجيش الروسي لم يأت وفقا للتوقعات، وأن العقوبات الغربية أثرت سلبا على الاقتصاد. وأوضح "لا نعلم كيف سيكون مسار بقية هذه الحرب، ولكننا نعلم أن دولة أوكرانيا مستقلة وذات سيادة سوف تبقى لفترة أطول من فلادمير بوتين".

ويذكر أن أناتولي أنطونوف سفير روسيا في واشنطن صرح للتلفزيون الرسمي الروسي أن موسكو حذرت الولايات المتحدة من إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا. وقال أنطونوف في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية "شددنا على عدم قبول هذا الوضع الذي تُغرق فيه الولايات المتحدة أوكرانيا بالأسلحة وطالبنا بإنهاء ذلك". وأضاف أن موسكو بعثت بمذكرة دبلوماسية إلى واشنطن تعبر عن دواعي قلق روسيا. وأضاف أن من شأن مثل هذه الإمدادات من الأسلحة من الولايات المتحدة أن تفاقم الوضع وتزيد المخاطر التي ينطوي عليها الصراع.

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تشريعات ألمانية لعقاب أفضل

في سياق متصل، تخطط الحكومة الألمانية لإجراء تعديلات تشريعية حتى تتمكن من إنفاذ عقوبات ضد شركات روسية وكبار رجال أعمال روس بصورة أفضل. وقالت متحدثة باسم وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الاثنين في برلين إن هناك حاجة للإصلاح في الهياكل التشريعية المتعلقة بهذا الأمر، مضيفة أنه من المخطط تقسيم التشريع إلى قسمين. وأوضحت أن الجزء الأول سيكون متعلقا بتعديلات تشريعية قابلة للتطبيق على الفور، ومن المخطط طرحه في حزيران/ يونيو المقبل على أقصى التقدير، بينما سيُطرح الجزء الثاني المتعلق بتعديلات أكثر تعقيدا لاحقا. ولتنفيذ العقوبات ضد شركات روسية وكبار رجال الأعمال الروس، شكلت الحكومة الألمانية فريق عمل من مختلف السلطات. ومع ذلك، يبدو أن هناك مشكلات في تطبيق العقوبات. وشنت روسيا هجوما على أوكرانيا في 24 شباط / فبراير الماضي.

وفي موسكو، نفت وزارة الخارجية الروسية التقارير التي أفادت أن موسكو تعتزم إجراء استفتاء على انفصال منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا. وقال نائب وزير الخارجية اندري رودينكو لدى سؤاله من جانب الصحفيين "لم أسمع بأي شيء بهذا الشأن". وقد زادت مؤخرا التكهنات بشأن الاعداد لإجراء مثل هذا الاستفتاء، مثلما حدث في شبه جزيرة القرم عام 2014 أو في الجمهوريات الانفصالية في دونباس. ومن بين أمور أخرى، يتردد أن هناك منشورات تدعو لإجراء مثل هذا الاستفتاء ظهرت في منطقة خيرسون. وأوضح رودينكو أنه من غير المقرر إجراء لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره

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الأوكراني دميتري كوليبا في الوقت الحالي.

تواصل عودة النازحين من بولندا

على المستوى الإنساني، أعلن حرس الحدود البولندي في تغريدة اليوم الاثنين أنه منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، فر نحو 2.4 مليون أوكراني إلى بولندا. مع ذلك، عبر أمس الأحد عدد أقل من أوكرانيا مقارنة بالأيام السابقة، بلغ 9800، أي أقل بواقع الثلث مقارنة يوم السبت الماضي. وقد عبر 11 ألف و800 شخص الحدود من بولندا إلى أوكرانيا أمس الأحد. ووفقا للسلطات، معظم العائدين من المواطنين الأوكرانيين، وهم في الأغلب يتوجهون إلى المناطق التي أعاد الجيش الأوكراني سيطرته عليها. ولم ترد معلومات رسمية حول عدد لاجئي الحرب الذين بقوا في بولندا، وعدد من سافروا إلى دول أوروبية أخرى.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها الاثنين إن موسكو تعتزم بحث القضايا المتعلقة بمدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية ومصنع آزوفستال المحاصر فيها خلال محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي سيزور موسكو هذا الأسبوع. وذكرت الأمم المتحدة يوم السبت أن غوتيريش سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثم يتوجه إلى أوكرانيا لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

روسيا: نحو 2500 مقاتل أوكراني داخل آزوفستال

ويذكر أن روسيا أعلنت نيّتها وقف الأعمال العدائية للسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في ماريوبولفي جنوب شرق أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ومقاتلين أوكرانيين موالين لموسكو يتعهّدون "وقف الأعمال العدائية من جانب واحد اليوم الاثنين عند 14.00 بتوقيت موسكو وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان مغادرة" مدنيين "في الاتجاه الذي يختارونه". وأوضحت الوزارة أن الأشخاص المسموح لهم بالخروج هم النساء والأطفال وموظفو المصنع.

وذكرت مصادر روسية أن نحو 2500 من المقاتلين الاوكرانيين والمرتزقة الأجانب مازالوا داخل مصنع آزوفستال للصلب. وطالبت روسيا المقاتلين بتسليم أنفسهم. ورفض المدافعون عن ماريوبول ذلك.

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن القوات الروسية سوف تنسحب لمسافة أمنة، وتسمح للأشخاص بالمرور في الاتجاه الذي يختارونه. وكانت الحكومة في كييف قد اشتكت في السابق من أن روسيا منعت الأشخاص من الذهاب إلى المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا. ووفقا لبيان، يجب السماح للأشخاص للتوجه إلى روسيا أو إلى المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لها.

ح.ز/ ص.ش (د.ب.أ / رويترز/ أ.ف.ب)