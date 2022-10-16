 بلينغهام وآخرون – صفقات مهمة ترتبط بريال مدريد هذا الصيف | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.05.2023

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رياضة

بلينغهام وآخرون – صفقات مهمة ترتبط بريال مدريد هذا الصيف

صحيح أن بنزيمة مدد لعام آخر إلا أنه معرض بشدة للإصابة ويلزم البحث عن بديل، فمن يكون؟ هاري كين؟ تتضارب الأقوال بشأن التعاقد مع بلينغهام ويجري الحديث عن تجديد في مركز الظهير الأيمن، لإشعال المنافسة بين كارفاخال وفاسكيز.

جود بلينغهام نجم خط وسط دورتموند الألماني خلال مباراة بالدوري أمام أوغسبورع (22/1/2023)

جوهرة الكرة الإنجليزية جود بلينغهام لاعب بمواصفات عالمية رغم صغر سنه. ويرغب دورتموند الألماني في مبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو للسماح له بالرحيل

على أرض الواقع انتهت آمال ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما اتسع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 14 نقطة مع بقاء خمس جولات فقط (مجموعها 15 نقطة ممكنة) على انتهاء المسابقة. علما بأن الملكي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري خلف أتلتيكو مدريد بفارق نقطة.

مختارات

بيلينغهام حديث الساعة في سوق الانتقالات من الأندية الألمانية. اللاعب الإنجليزي يقدم أداء رائعاً مع بوروسيا دورتموند وصعب جدا استمراره معه في ظل العروض التي تنهال عليه.

لكن ما يزال أمامه الفرصة في الفوز بلقب الكأس عندما يواجه أوساسونا في النهائي، وأمامه أيضا فرصة الصعود إلى نهائي دوري الأبطال والفوز به، رغم صعوبة المهمة في نصف النهائي أمام مانشستر سيتي، الذي يعيش واحدة من أنجح فتراته مع المدرب بيب غواريولا.

 

الجوهرة المنشهودة: بلينغهام

لكن تقريبا بصرف النظر عن الألقاب التي سيحصدها أو سيخسرها الفريق الملكي في نهاية الموسم الحالي فإن "رؤساء النادي يعملون على تشكيل كادر الفريق للموسم المقبل. وتم بوضوح تحديد المواقع التي تحتاج إلى بناء"، بحسب ما كتب موقع "شبورت بيلد" الرياضي.

ويرى الموقع الألماني أن هناك أربع صفقات محتملة يسعى الريال لإنجازها هذا الصيف على رأسها النجم الإنجليزي الشاب جود بلينغهام (19 عاما)، جوهرة خط الوسط بنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وصحيح أن بلينغهام يمثل حلم أكبر الأندية في أوروبا إلّا أن رغبة دورتموند في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل مقابل السماح للاعب بالانتقال جعل أندية مثل ليفربول الإنجليزي تخرج من السباق. فالمبلغ كبير بالنسبة لليفربول، لكنه ليس كبيرا على الريال، المشهور بصفقاته الضخمة.

ومن داخل مطبخ الصحافة الإسبانية الرياضية، تتضارب الأنباء بشأن قطع شوط كبير في التعاقد مع بلينغهام، ففي حين أن صحيفة ماركا تقول إنه يفترض أن اللاعب وقع عقدا مع الملكي حتى 2029، تقول صحيفة "ايه اس" نقلا عن "مصادر وثيقة الصلة" بأن ريال نفى التوصل لاتفاق مع بلينغهام. 

وبناء على معلومات شبورت بيلد فإن مارك بلينغهام والد جود بلينغهام يريد أن ينتقل ابنه هذا الصيف إلى الفريق الملكي. 

أعمدة الريال التي تقدمت في السن توني كروز ولوكا مودريتش في الخلف يظهر إيدر ميليتاو في مباراة غيرونا بالدوري الإسباني (25/4/2023)

بصرف النظر عن البطولات التي سيكسبها أو يخسرها الريال في نهاية الموسم الحالي، لابد من إحداث تغييرات بالفريق

 

الدخول في مزاد لأجل غابرييل فيغا

يضع مسؤولو الريال أيضا أعينهم على الإسباني الشاب غابرييل فيغا (20 عاما) نجم سيلتا فيغو الإسباني، الذي تطور بشكل كبير هذا الموسم وسجل تسعة أهداف وصنع أربعة آخرين خلال مشاركته مع الفريق في 30 مباراة.

لكن النجم الشاب لديه عقد مع سيلتا فيغو حتى 2026 لكن "شبورت بيلد" ينقل عن صحف إسبانية أن عقده يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 40 مليون يورو.

إنه شرط في متناول النادي الملكي لكن عليه أن يدخل السباق مع أندية أخرى مهتمة بالتعاقد مع فيغا مثل الغريم التقليدي برشلونة وأندية الدوري الإنجليزي: ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وكذلك عملاق الكرة الألمانية: بايرن ميونيخ.

 

البحث عن بديل لبنزيمة

كريم بنزيمة صنع تاريخا كبيرا مع الريال لكنه الآن يتعرض للإصابة بسهولة. اللقطة من مباراة ضد برشلونة في كأس الملك (2/3/2023)

كريم بنزيمة صنع تاريخا كبيرا مع الريال لكنه الآن يتعرض للإصابة بسهولة. اللقطة من مباراة ضد برشلونة في كأس الملك (2/3/2023)

صحيح أن النجم الفرنسي من أصول جزائرية مدد عقده مع النادي الملكي لمدة عام آخر إلا أن كريم بنزيمة (35 عاما) معرض للإصابة بسهولة وكثيرا ما وقعت له إصابات هذا الموسم. ولذلك فلابد من البحث عن بديل، وهنا يأتي الحديث عن النجم الإنجليزي هاري كين (29)، الذي ما يزال في عقده مع توتنهام عام آخر. أو الصربي دوشان فلاهوفيتش (23 عاما) لاعب يوفنتوس.

والتعاقد مع هاري كين سيكون مكلفا للريال الذي مازال يسعى جاهدا للتعاقد مع إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي وكليان مبابى نجم باريس سان جرمان في صيف 2024، بحسب ما كتب "شبورت بيلد".

 

مركز الظهير الأيمن

صراع بين رييس جيمس وتوني كروس في مواجهة تشيلسي والريال بدوري الأبطال (18/4/2023)

الإنجليزي رييس جيمس مدافع تشيلسي قيد يرتدي قميص الفريق الملكي هذا الصيف. اللقطة من صراع مع توني كروس في مواجهة تشيلسي والريال بدوري الأبطال (18/4/2023)

وإضافة إلى ذلك يبحث مسؤولو النادي الملكي عن تعزيزات في مركز الظهير الأمر لإشعال المنافسة بين داني كارفاخال (31 عاما) ولوكاس فاسكيز (31 عاما). وبحسب شبورت بيلد فإن اللاعب الذي يفضل الريال التعاقد معه هو الإنجليزي رييس جيمس (23 عاما)، المدافع الأيمن لفريق تشيلسي، الذي ما تزال لديه خمس سنوات في عقده مع "البلوز".

ص.ش/ح.ز

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  • روبرت ليفاندوفسكي

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

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  • روميلو لوكاكو

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

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  • بول بوغبا

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

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  • الأوروغوياني داروين نونيز

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    هداف الدوري البرتغالي في ليفربول

    انتقل اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز (يمين الصورة) من فريق بنفيكا إلى ليفربول مقابل 75 مليون أورو وإضافات أخرى تصل إلى 25 مليون، ما يجعلها أكبر صفقة للفريق الأحمر هذا الموسم. تألق نونيز في الدوري البرتغالي وحل في صدارة الهدافين في آخر موسم بـ26 هدفا. وجاء إلى ليفربول لتعويض ساديو ماني الذي غادر إلى بايرن ميونيخ.

  • روديغر

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    صخرة الريال الجديدة

    في صفقة لم تكلف النادي الملكي شيئا، انتقل المدافع الألماني أنطونيو روديغر من تشيلسي إلى ريال مدريد. تألق روديغر بشكل كبير مع تشيلسي ولعب دورا كبيرا في تحقيق النادي لدوري الأبطال عام 2021. لم يتعاقد الريال إلا مع لاعب ثان هو أوريليان تشواميني بينما رحل عنه تسعة لاعبين.

  • ساديو ماني

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ

    تجد جماهير بايرن ميونيخ في ساديو ماني عزاء رحيل ليفاندوفسكي، فاللاعب السنغالي ساديو ماني تألق كثيرا في مواسمه الست مع ليفربول، وسجل في آخر موسم 23 هدفا. انتقل النجم السنغالي بقيمة 32 مليون يورو، ويعد إلى جانب ماتياس دي ليخت أبرز تعاقدات النادي البافاري هذا الموسم.

  • النجم البرازيلي كاسيميرو

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    نجم وسط الريال إلى مانشستر يونايتيد

    في صفقة مفاجئة، انتقل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، بصفقة بلغت 70 مليون يورو، ما يجعلها أكبر صفقة يبرمها النادي الإنجليزي على الإطلاق مع لاعب تجاوز 30 عاما. يرغب مانشستر بإعادة بناء الفريق مع المدرب تين هاغ، ويعد خط الوسط الذي تألق فيه كاسيميرو، من أكبر مشاكل الفريق التي تحتاج الإصلاح.

  • بيير إيميريك أوباميانغ

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    صفقة اللحظة الأخيرة لتعويض لوكاكو

    انضم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من برشلونة الإسباني، في ظل رغبة المدرب توماس توخيل لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي. وانتقل اوباميانغ إلى تشيلسي وهو يعاني من كسر في الفك مما أثار الشكوك حول قدرته على المشاركة سريعا مع الفريق.


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