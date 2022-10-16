بلينغهام وآخرون – صفقات مهمة ترتبط بريال مدريد هذا الصيف

على أرض الواقع انتهت آمال ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما اتسع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 14 نقطة مع بقاء خمس جولات فقط (مجموعها 15 نقطة ممكنة) على انتهاء المسابقة. علما بأن الملكي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري خلف أتلتيكو مدريد بفارق نقطة.

لكن ما يزال أمامه الفرصة في الفوز بلقب الكأس عندما يواجه أوساسونا في النهائي، وأمامه أيضا فرصة الصعود إلى نهائي دوري الأبطال والفوز به، رغم صعوبة المهمة في نصف النهائي أمام مانشستر سيتي، الذي يعيش واحدة من أنجح فتراته مع المدرب بيب غواريولا.

الجوهرة المنشهودة: بلينغهام

لكن تقريبا بصرف النظر عن الألقاب التي سيحصدها أو سيخسرها الفريق الملكي في نهاية الموسم الحالي فإن "رؤساء النادي يعملون على تشكيل كادر الفريق للموسم المقبل. وتم بوضوح تحديد المواقع التي تحتاج إلى بناء"، بحسب ما كتب موقع "شبورت بيلد" الرياضي.

ويرى الموقع الألماني أن هناك أربع صفقات محتملة يسعى الريال لإنجازها هذا الصيف على رأسها النجم الإنجليزي الشاب جود بلينغهام (19 عاما)، جوهرة خط الوسط بنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وصحيح أن بلينغهام يمثل حلم أكبر الأندية في أوروبا إلّا أن رغبة دورتموند في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل مقابل السماح للاعب بالانتقال جعل أندية مثل ليفربول الإنجليزي تخرج من السباق. فالمبلغ كبير بالنسبة لليفربول، لكنه ليس كبيرا على الريال، المشهور بصفقاته الضخمة.

ومن داخل مطبخ الصحافة الإسبانية الرياضية، تتضارب الأنباء بشأن قطع شوط كبير في التعاقد مع بلينغهام، ففي حين أن صحيفة ماركا تقول إنه يفترض أن اللاعب وقع عقدا مع الملكي حتى 2029، تقول صحيفة "ايه اس" نقلا عن "مصادر وثيقة الصلة" بأن ريال نفى التوصل لاتفاق مع بلينغهام.

وبناء على معلومات شبورت بيلد فإن مارك بلينغهام والد جود بلينغهام يريد أن ينتقل ابنه هذا الصيف إلى الفريق الملكي.

بصرف النظر عن البطولات التي سيكسبها أو يخسرها الريال في نهاية الموسم الحالي، لابد من إحداث تغييرات بالفريق

الدخول في مزاد لأجل غابرييل فيغا

يضع مسؤولو الريال أيضا أعينهم على الإسباني الشاب غابرييل فيغا (20 عاما) نجم سيلتا فيغو الإسباني، الذي تطور بشكل كبير هذا الموسم وسجل تسعة أهداف وصنع أربعة آخرين خلال مشاركته مع الفريق في 30 مباراة.

لكن النجم الشاب لديه عقد مع سيلتا فيغو حتى 2026 لكن "شبورت بيلد" ينقل عن صحف إسبانية أن عقده يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 40 مليون يورو.

إنه شرط في متناول النادي الملكي لكن عليه أن يدخل السباق مع أندية أخرى مهتمة بالتعاقد مع فيغا مثل الغريم التقليدي برشلونة وأندية الدوري الإنجليزي: ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وكذلك عملاق الكرة الألمانية: بايرن ميونيخ.

البحث عن بديل لبنزيمة

كريم بنزيمة صنع تاريخا كبيرا مع الريال لكنه الآن يتعرض للإصابة بسهولة. اللقطة من مباراة ضد برشلونة في كأس الملك (2/3/2023)

صحيح أن النجم الفرنسي من أصول جزائرية مدد عقده مع النادي الملكي لمدة عام آخر إلا أن كريم بنزيمة (35 عاما) معرض للإصابة بسهولة وكثيرا ما وقعت له إصابات هذا الموسم. ولذلك فلابد من البحث عن بديل، وهنا يأتي الحديث عن النجم الإنجليزي هاري كين (29)، الذي ما يزال في عقده مع توتنهام عام آخر. أو الصربي دوشان فلاهوفيتش (23 عاما) لاعب يوفنتوس.

والتعاقد مع هاري كين سيكون مكلفا للريال الذي مازال يسعى جاهدا للتعاقد مع إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي وكليان مبابى نجم باريس سان جرمان في صيف 2024، بحسب ما كتب "شبورت بيلد".

مركز الظهير الأيمن

الإنجليزي رييس جيمس مدافع تشيلسي قيد يرتدي قميص الفريق الملكي هذا الصيف. اللقطة من صراع مع توني كروس في مواجهة تشيلسي والريال بدوري الأبطال (18/4/2023)

وإضافة إلى ذلك يبحث مسؤولو النادي الملكي عن تعزيزات في مركز الظهير الأمر لإشعال المنافسة بين داني كارفاخال (31 عاما) ولوكاس فاسكيز (31 عاما). وبحسب شبورت بيلد فإن اللاعب الذي يفضل الريال التعاقد معه هو الإنجليزي رييس جيمس (23 عاما)، المدافع الأيمن لفريق تشيلسي، الذي ما تزال لديه خمس سنوات في عقده مع "البلوز".

ص.ش/ح.ز