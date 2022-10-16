 بلد غنيٌ وسكانٌ فقراء - الفقر في سجون ألمانيا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 16.10.2022

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ثقافة ومجتمع

بلد غنيٌ وسكانٌ فقراء - الفقر في سجون ألمانيا

السجن فخ يزيد من ديون المسجون. وهناك مقولة تتردد مفادها: "إذا دخلت السجن مديونا، فستخرج منه مديونا أكثر". وبسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وصلت أزمة السجناء مع الفقر إلى ذروتها. DW تناقش قضية الفقر في سجون ألمانيا.

سجين يعمل على مخرطة في ورشة الحدادة في سجن أولدنبورغ (أرشيف: 20/1/2014)

سجين يعمل على مخرطة في ورشة الحدادة في سجن أولدنبورغ

يبلغ عدد السجناء في سجون ألمانيا حوالي 45 ألف شخص، من الذكور والإناث، بالغين وأحداث، بما في ذلك المتواجدين في الحبس الاحتياطي. هؤلاء الأشخاص يقضون عقوبات سالبة للحرية،  لذلك حريتهم مقيدة في أشياء كثيرة.

مختارات

فهم مثلا لا يمكنهم المقارنة بين عروض محلات السوبر ماركت للحصول على أحدث وأنسب العروض على الخبز أو الزبد أو زيت عباد الشمس إلخ. ولا الذهاب إلى حوالي 1000 منفذ من منافذ تقديم الطعام المجاني للفقراء، للمؤسسة المعروفة باسم "تافل" (Tafel)، التي تشبه "بنك الطعام" في بعض البلاد العربية.

يمكن للسجين فقط وضع علامة على قائمة كل أسبوع بالمنتجات التي يرغب في شرائها، بالإضافة طبعا إلى الطعام الأساسي المجاني، الذي يقدمه السجن. أحيانًا تكون الأسعار داخل السجن أعلى بكثير من "الخارج"؛ لأن شركة واحدة تزود جميع السجون الألمانية البالغ عددها 160 تقريبًا، وبالتالي فهي تحتكر فعليا عملية التوريد.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون سعر قارورة المياه المعدنية في السجن 34 سنتًا بدلاً من 19 سنتًا في محلات السوبر ماركت الرخيصة، وهذا يعني زيادة في سعرها بنسبة 80 بالمائة تقريبًا.

ويبدو أن السجناء في ألمانيا يتأثرون بالتضخم أكثر بكثير من شرائح السكان الأخرى. لكن ليس لديهم "لوبي" يسعى من أجل مصالحهم.

يكاد لا يكون هناك اهتمام سياسي بالسجناء

هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص في هذا البلد يدافعون عن مصالح السجناء ويحذرون من العواقب الوخيمة للتضخم على هذه المجموعة المنسية تقريبا. يوليانه ناغل، عضوة حزب اليسار (دي لينكه) في برلمان ولاية سكسونيا، هي واحدة منهم وصرحت قائلة: "يجب أخيرًا زيادة أجر السجناء العاملين، وهو منخفض للغاية، حيث يعمل حوالي 2000 من بين 3500 سجين في السجون السكسونية، ويحصلون على أجر بخس بحد أقصى 2,15 يورو (اثنان يورو وخمسة عشر سنتا) في الساعة ولا يتم تضمينهم حتى في تأمين المعاش القانوني".

السياسية اليسارية يوليانه ناغل من حزب دي لينكه. (31/3/2017)

"سيكون من العدل فقط إذا حصل السجناء على الحد الأدنى للأجور مقابل العمل المنجز" في السجن. يوليانه ناغل.

تصف السياسية اليسارية  الواقع في السجون  في جميع أنحاء ألمانيا بدقة تامة: يعمل معظم السجناء، وهم ملزمون بذلك في اثنتي عشرة ولاية من أصل 16 ولاية اتحادية. إنهم يعملون في المطابخ، ويشغلون وقتهم في أعمال النجارة أو تركيب مكونات لصالح ورش حدادة ومعادن. ويحصلون نظير ذلك على يورو واحد إلى ثلاثة يورو في الساعة.

التضخم يلتهم المال القليل أصلا

ويقال إن الهدف من ذلك هو إظهار للسجناء "قيمة العمل المنتظم لحياة خالية من العقاب". وهذا يعني في لغة الموظفين الرسمية إعادة التأهيل، للتحضير للحياة بعد مغادرة السجن، علما بأن السجناء العاملين لا يعتبرون قانونيًا موظفين أو عمالا. لكن على العكس من ذلك، يشعر السجناء أن هذا  إشارة إلى أن العمل بإخلاص لا يفيد.

لأن المال القليل، الذي يكسبونه، يتم الآن إنفاقه على مواد النظافة مثل مزيل العرق أو الشامبو أو ماكينة الحلاقة علاوة على المكالمات خارج السجن أو المواد الغذائية مثل الفاكهة أو الزبادي أو المياه المعدنية، الزائدة عن الغذاء الذي يقدمه السجن. وفي السابق كان من المستحيل تقريبًا الادخار أثناء التواجد في السجن. أمّا اليوم، في أكتوبر/ تشرين الثاني 2022، في أوقات التضخم، فلا أمل في الادخار إطلاقا.

وقد قام سجناء الآن بتقديم شكاوى: من أجل دفع أجر مناسب، يقوم على الحد الأدنى للأجور من ناحية. ومن ناحية أخرى، للحصول على أسعار غذاء مناسبة. فحتى قبل الحرب في أوكرانيا، كانت هذه الأسعار أعلى مما كانت عليه في السوبر ماركت - على الرغم من أن السجون ملزمة بتمكين السجناء من التسوق بأسعار السوق.

إعادة تأهيل أم استغلال؟

السجين مانويل ماتسكه قام بنفسه على مدار سنوات بوضع علامة على قوائم مشتريات السوبر ماركت الإضافية، وكان يدقق بشدة في كل سنت ينفقه من أجل مواصلة الصمود بشكل أو بآخر حتى نهاية الشهر، وهو يعرف مخاوف السجناء بشكل لا مثيل له. لقد تم سجنه في سكسونيا لعدة سنوات بتهمة الاحتيال الاقتصادي على نطاق واسع، وهو الآن المتحدث الاتحادي لنقابة السجناء. ويقول ماتسكه:

"لدينا استغلال فجّ للسجناء عندما يمارسون عملا (في السجن). وأسعار مواد الحياة اليومية في المؤسسات العقابية باهظة جدا ويمكن بالتأكيد للسجناء في ألمانيا التوقيع على "هاشتاغ" #ichbinarmutbeschlag". ويعني الهاشتاغ باختصار "أنا فقير".

مانويل ماتسكه المتحدث باسم السجناء على المستوى الاتحادي (أكتوبر/ تشرين الأول 2022)

مانويل ماتسكه: "أسعار مستلزمات الحياة اليومية في السجن أكثر بكثير من الأسعار خارج السجن".

يعرف ماتسكه أيضًا حجج الجانب الآخر أي إدارات السجون: التكاليف التي تتحملها السجون باهظة. والسجناء لا يجب عليهم دفع أي شيء مقابل الملابس والطعام الأساسي والإقامة. والسجون لم تحقق مكاسب من عمل السجناء. لكن ماتسكه لا يريد ترك الأمر على هذا النحو ويقول:

"السجناء هم أسوأ حالاً من متلقي الإعانة الاجتماعية (تعرف قانونيا بـ Hartz IV)، حتى لو قيل لهم دائمًا أن كل شيء سيقدم لهم. إنهم يريدون دفع النفقة وتسوية الديون وتعويض الضحايا. لكن لا شيء من هذا ممكن بالنسبة لهم. لدينا في السجون ترتفع الأسعار بسبب التضخم، لكن أجر السجين لا يزداد. هذا ظلم لا يمكن وصفه".

الحديث عن استحقاق المعاش التقاعدي

هناك جملة تردد اليوم أكثر من أي وقت مضى وهي "تدخل السجن مديونا، تخرج منه مديونا أكثر". ويضاف إلى ذلك أن العمل في السجون لا يدخل في حساب المعاش، ويضاف أيضا شبح الفقر في الشيخوخة الذي ينتظر بالفعل خلف أبواب مغادرة السجن. ويتوقع الخبراء أن يكون معدل العودة إلى الإجرام مرتفعا للغاية، لا سيما بسبب عدم استحقاق المعاش التقاعدي. وتقريبا سجين من كل اثنين يرتكب جريمة أخرى في السنوات الثلاث الأولى من عودته للحرية.

سجين يعمل على ماكينة خياطة في معمل الخياطة بالمؤسسة العقابية في مدينة فايترشتات بولاية هسن. (25/4/2019)

سجين يعمل على ماكينة خياطة في معمل الخياطة بالمؤسسة العقابية في مدينة "فايترشتات" بولاية هسن.

ومهما كان الأمر، فإن إدراج السجناء في تأمين التقاعد هو مسألة مذكورة في اتفاق تشكيل ائتلاف حكومة إشارة المرور. خطوة طال انتظارها، يقول مانويل ماتسكه، المتحدث على المستوى الاتحادي باسم نقابة السجناء.

"تزداد ديون الأشخاص الموجودين في السجن. وحتى عند الإفراج المبكر، يجب في معظم الحالات إعداد تقرير طبي نفسي جنائي، والذي سيكلفك ما بين 5000 و 6000 يورو. في النهاية، السجن حلقة مفرغة لا يمكنك الخروج منها"، يقول ماتسكه.

أوليفر بيبر/ ص.ش

  • Hans Dietrich Genscher Geburtshaus Begegnungsstätte Deutsche Einheit Gütersloh Deutschland

    أفقر المدن في ألمانيا

    المدن والأقضية الأفقر في ألمانيا

    ذكر تقرير "فينانز ريبورت كومونال" الأخير الصادر من مؤسسة يبرتيلسمان، أن ميزانيات المدن والأقضية المحلية في ألمانيا ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، لكن الفارق بين المدن الغنية والفقيرة ما زال كبيرا، وذلك بالاعتماد على معدل الدخل ونسبة الضرائب المستقطعة من العاملين. وفيما وصل معدل استقطاع الضرائب في أغنى مدينة وهي ميوينخ إلى 3440 يورو سنويا لكل شخص تراجع إلى 462 يورو فقط في أفقرها.

  • Deutschland Weimarer Zwiebelmarkt

    أفقر المدن في ألمانيا

    مدينة فايمار في تورنغن

    فايمار هي إحدى المدن المهمة في تاريخ ألمانيا وفيها عاش الأديب الألماني الشهير غوته والشاعر المسرحي شيلر، وفيها تأسست الجمهورية الألمانية الأولى بعد إسقاط الملكية في سنة 1919 وسميت بجمهورية فايمار نسبة إليها. وكانت تعد من أهم المدن الألمانية في القرن العشرين وحتى قدوم النازية. أما اليوم فتعد المدينة من الأفقر في ألمانيا واحتلت المركز 17 في القائمة.

  • Eifel Immerath Wiesen Felder Einsamkeit

    أفقر المدن في ألمانيا

    كوسيل في راينلاند فالتس

    تعد مدينة كوسيل في ولاية راينلاند فالتس أصغر مدينة فيها إدارة محلية كقضاء في ألمانيا ويسكنها نحو 5 آلاف شخص فقط. وهي أفقر مدينة في ولايات جمهورية "ألمانيا الغربية سابقا" وفي المركز 16 في عموم ألمانيا. يدفع سكان المدينة في المعدل نحو 564 يورو من الضرائب سنويا.

  • Görlitz Denkmalgeschütze Gebäude aus der Gründerzeit

    أفقر المدن في ألمانيا

    غورليتس في سكسونيا

    تعد مدينة غورليتس من المدن التاريخية المهمة في ألمانيا. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وترسيم الحدود وقعت المدينة مباشرة على الحدود مع بولندا. وتوجد في المدينة أكثر من 4000 قطعة وبناية مسجلة ضمن قوائم "المعالم الأثرية الثقافية" في المدينة، ولذلك تضم المدينة أكبر تجمع للإرث الثقافي والعمراني في ألمانيا. أما في قائمة الضرائب فاحتلت المركز الثامن في قائمة المدن الأفقر في ألمانيا.

  • Verfallenes Haus

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء غرايفسفالد في مكلينبورغ فوربوميرن

    تعد مدينة غرايفسفالد عاصمة قضاء غرايفسفالد بولاية مكلينبورغ فوربوميرن من المدن الشهيرة والقديمة في شمال شرق ألمانيا وتطل مباشرة على بحر البلطيق، وعرفت بمدينة "الرومانسية". وتشتهر المدينة كذلك بإحيائها للكثير من الفعاليات الثقافية والموسيقية لكنها رغم الغناء الثقافي والعلمي تعد فقيرة جدا مقارنة بالمدن الأخرى ولا يدفع سكانها سوى 518 يورو ضرائب في السنة.

  • Deutschland Halle Sachsen-Anhalt

    أفقر المدن في ألمانيا

    مدينة هاله/ زاله في سكسونيا

    تقع مدينة هاله على نهر زاله في ولاية سكسونيا أنهالت ويقطنها أكثر من 230 ألف شخص واشتهرت تاريخيا بمدينة الملح وكانت مركزا لصناعته وتجميعه. وفيها جامعة قديمة شهيرة. ورغم أنها نجت من الحرب العالمية الثانية دون أضرار كبيرة قبعت المدينة في قائمة المدن الفقيرة في ألمانيا ولم يتجاوز معدل استقطاع الضرائب من ضريبة الدخل سوى 513 يورو، وحلت بذلك في المركز السادس في القائمة.

  • Tracht in Deutschland

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء ألتينبورغر لاند في تورنغن

    المدينة الألمانية الساحرة ألتينبورغ هي عاصمة قضاء ألتينبورغر لاند في ولاية تورنغن وكانت تعد من المدن المهمة في القرون الماضية وفيها الكثير من القلاع القديمة. كما اكتشف فيها ورق اللعب الشهير في القرن التاسع عشر، ويقام فيها مهرجان الملابس الفلكلورية. أما اليوم فتقبع في المركز الثالث بقائمة أفقر المناطق في ألمانيا وبلغ معدل استقطاع الضرائب من رواتب السكان فيها 497 يورو فقط.

  • SLM Johanngeorgenstadt Stadtansicht Altstadt

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء إرتسغيبيرغس في سكسونيا

    جمال الطبيعية والريف الساحر قد يجلب الهدوء والراحة والسرور لكنه لا يجلب المال دائما. فلذلك قبعت منطقة إرتسغيبيرغس الواقعة في ولاية سكسونيا شرق ألمانيا في المركز قبل الأخير في قائمة أفقر المناطق في ألمانيا. معدل استقطاع الضرائب كان فيها 485 يورو فقط سنويا من كل فرد.

  • Lutherstadt Eisleben Marktplatz

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء مانسفيلد زود هارتس في سكسونيا أنهالت

    أيسليبن هي المدينة الثانية في قضاء مانسفيلد زود هارتس ورغم غناها الثقافي والتاريخي كونها المدينة التي ولد ومات فيها مارتن لوثر وفيها أحد أهم معالم الإرث الحضاري العالمي لكنها تعد أفقر منطقة في ألمانيا. ووصل معدل استقطاع الضرائب من العاملين في قضاء مانسفيلد زود هارتس إلى 462 يورو سنويا فقط.

    الكاتب: زمن البدري