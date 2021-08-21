 ″بلد الآخرين″ رواية تاريخية تحكي قصة مهاجرة فرنسية في المغرب | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 22.08.2021

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ثقافة ومجتمع

"بلد الآخرين" رواية تاريخية تحكي قصة مهاجرة فرنسية في المغرب

في روايتها الجديدة التاريخية، تتناول الروائية الفرنسية-المغربية ليلى سليماني، الحائزة على جائزة غونكور للأدب، قصة جدتها الفرنسية التي هاجرت إلى المغرب بعد الحرب العالمية الثانية، لتتزوج وتعيش هناك مع زوجها المغربي.

BG Lob und Fluch der Einsamkeit | Leila Slimani

"كانت شجاعة جدا وتجيد اللغة العربية والأمازيغية. كانت امرأة مرحة ومستقلة. وقد روت لنا الكثير من القصص عن طفولتها". بهذه الكلمات تصف الكاتبة الفرنسية-المغربية ليلى سليماني جدتها. تسود حالة من الشجن سليماني عند حديثها عن جدتها ويبدو هذا جليا من نبرة صوتها.

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تتمحور حبكة رواية "جمهورية الكلب" حول التقاء لاجئ سوري مصادفة بأرملة ألمانية تعتني بكلبها، لتجلس إلى جواره على مقعد خشبي في حديقة مخصصة للكلاب بعد ممارسته رياضة المشي. تنشأ علاقة معقدة بينهما لا تخلو من الإثارة!

متفوقة على خمسة منافسين من خمس دول، فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي عن روايتها "سيدات القمر"، بواحدة من كبرى الجوائز التي يتم منحها للروايات الأفضل حول العالم كل عام، وهي جائزة مان بوكر الدولية.

وفي أحدث روايتها "بلد الآخرين" المستوحاة من حياة جدتها الفرنسية الشقراء ذات العيون الزرقاء التي ذهبت إلى العيش في المغرب عقب الحرب العالمية الثانية للزواج من أمين والذي أصبح لاحقا جد سليماني. ونتيجة ذلك كانت رواية تاريخية قوية ومثيرة، لكنها في كثير من الأحيان مقلقة. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان المغرب لا يزال محتلا من قبل فرنسا.

ومنذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر فصاعدا، بدأت فرنسا في إنشاء إمبراطوريتها الاستعمارية الثانية التي أصبحت واحدة من أكبر الإمبراطوريات الفرنسية على مر التاريخ، إذ تم احتلت الكثير من مناطق شمال إفريقيا فيما لم تتسارع وتيرة إنهاء الاستعمار حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

غلاف الترجمة الألمانية لرواية بلد الآخرين للكاتبة ليلى سليماني

غلاف الترجمة الألمانية لرواية "بلد الآخرين" للكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليماني

المعاناة الحميمة

وفي تلك اللحظة كانت بداية رواية "بلد الآخرين" التي تعد العمل التاريخي الأول للكاتبة الفرنسية-المغربية ليلى سليماني. ففي عام 1947، انتقل زوجان شابان إلى مزرعة في أطراف مدينة مكناس في شمال المغرب. ماتيلد شابة فرنسية من مدينة الألزاس قابلت زوجها أمين عندما كان يحارب في صفوف "قوات فرنسا الحرة" لتحرير فرنسا من الاحتلال النازي. وتصف ليلى سليماني الحياة في المغرب في ذاك الوقت بالصعبة خاصة بالنسبة للنساء.

وعندما نشرت الرواية لأول مرة في فرنسا في عام 2020، تحدثت ليلى سليماني إلى DW عن جدتها والحياة في المغرب في خمسينات القرن الماضي، إذ شددت على ظلم وقسوة الحكم الاستعماري والأبوي. وتقول عن ذلك "بالطبع في تلك الفترة كان هناك أناس أكثر انفتاحا. بالطبع كانت هناك حالات من الاحترام المتبادل، فأنا لا أرغب في إنكار هذا الجانب". وتضيف "لكن في هذه الرواية، أردت أن ألقي نظرة على المعاناة الحميمة أو الألم الشخصي".

وهذه السمة تميز كتابات الروائية ليلى سليماني، ففي كافة أعمالها الأدبية ترغب في تسليط الضوء على "المعاناة الحميمة" التي تعني الألم الذي يلحق فقط بمن نحب.

وظهر ذلك في روايتها الأولى التي حملت عنوان "أديل" وهي تروي قصة امرأة مدمنة على الجنس تعاني من عزلة في الريف الفرنسي. أما روايتها الثانية "أغنية هادئة" فهي تعتمد على الإثارة النفسية، إذ تسرد قصة مربية تقدم على قتل طفلين كانا في رعايتها.

أما في روايتها الجديدة "بلد الآخرين" فتحكي عن زوجين شابين يعيشان في المغرب تعصف بحياتهما مشاعر من الاحتقار والحب والضرب وحتى تبادل التهديد بالقتل، فيما يعتكفان على تريبة أطفالهما بالتزامن مع تصاعد حركات التحرر المغربية.

جنود من الفيلق الأجنبي الفرنسي في المغرب عام 1831

جنود من الفيلق الأجنبي الفرنسي في المغرب عام 1831 حيث اعتمدت فرنسا على أبناء المستعمرات أيضا في توسيع إمبراطويتها الاستعمارية

إحياء الرواية التاريخية الأوروبية

يشار إلى أن السنوات القليلة الماضية قد شهدت انتعاشا للرواية التاريخية الأوروبية على يد كتاب من أمثال الكاتبة البريطانية هيلاري مانتل وروايتها "قصر الذئاب" التي تتمحور حول أسرة تيودور التي حكمت إنجلترا في القرن السادس عشر. وتلت هذه الرواية، روايات أخرى لمانتل مثل "أخرجوا الجثث" ورواية "المرآة والضياء". وتعد هيلاري مانتل أول كاتبة تحصل على جائزة بوكر الأدبية مرتين عن روايتيها "قصر الذئاب" و"أخرجوا الجثث".

ومؤخرا، رُشح الكاتب الألماني دانيال كيلمان لنيل جائزة بوكر الأدبية عن روايته التاريخية "تيل" التي تدور أحداثها خلال القرن السابع عشر في أوروبا إبان حرب الثلاثين عاما، وهي الرواية التي اقتبستها شبكة "نيتفليكس" لتقديم مسلسل تليفزيوني.

بيد أن ليلى سليماني تختلف كثيرا عن هيلاري مانتل ودانيال كيلمان، إذ تركز في أعمالها الأدبية على حياة النساء والرجال الذين تعهدوا بصون حياتهم.

ويكمن أسلوب الكتابة النسوية ليلى سليماني الفريد في قدرتها على البوح بالألم الذي يصاحب الحب والأمومة والحرب والحياة القاسية في كنف الاستعمار أو الحياة الأبوية؛ حيث تطلق العنان لقلمها بلا هوادة دون التخلي عن مقعد المراقب شبه العلمي.

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ماكرون يعين مغربية وزيرة للشؤون الفرنكفونية

وبالنسبة لقرائها، فهي تكشف لهم التاريخ وكيف كانت الحياة في الماضي وتداعيات الماضي على حياتنا الآن، وهو ما جعل سليماني نجمة على الساحة الأدبية الفرنسية والدولية.

عملت سليماني في السابق كصحيفة في مجلة "جون أفريك" الفرنسية وأصبحت كاتبة مستقلة عقب اعتقالها خلال عملها الصحافي في تغطية انتهاكات حقوق الإنسان وأحداث الربيع العربي في تونس عام 2011. وقد فازت عن روايتها الثانية "أغنية هادئة" بجائزة "غونكور" الفرنسية المرموقة، وقد حصل قبلها الكاتبان الفرنسيان الطاهر بن جلون ذو الأصول المغربية وأمين معلوف ذو الأصول اللبنانية.

وقد كتبت ليلى سليماني كتابا عن حياة المرأة في المغرب تحت عنوان "جنس وأكاذيب.. الحياة الجنسية في المغرب". ومنذ عام 2017، أصبحت الممثلة الشخصية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للشؤون الفرانكفونية.

ومع ذلك، فقد ذكرت في مقابلتها مع DW عام 2020 أن إرثها وماضي أسرتها لا يزال محل تساؤلات في أي مكان تذهب إليه. وفي ذلك، تقول "في المغرب، يقال لي إنني فرنسية وغربية بشكل كبير، لذا فإنا لا أمثل المغرب. وفي فرنسا، أحيانا يُقال لي أنني لست فرنسية حقيقية لأن لدى جذور مغربية. لذا فأنا أفهم ماذا يعني العيش في بلد الآخرين".

وتعد رواية "بلاد الآخرين" الجزء الأول من ثلاثية تاريخية، تؤرخ حياة عائلة بلحاج منذ الحرب العالمية الثانية إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

كريستين لين/ م.ع

  • Elif Shafak (picture-alliance/dpa/K.Lütscher)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    اليف شافاق

    أعمال الكاتبة التركية ـ البريطانية والمدافعة عن حقوق المرأة، اليف شافاق، كروايتها الأشهر "قواعد العشق الأربعون"، تم ترجمتها إلى 49 لغة. أما رواية شافاق الأخيرة، "10 دقائق و38 ثانية بهذا العالم الغريب" والتي تدور أحداثها بمدينة اسطنبول وتم ترشيحها لجائزة البوكر، فيتم التحقيق فيها حاليا من قبل السلطات التركية بتهمة "الفُحش".

  • Karl Ove Knausgard norwegischer Schriftsteller (picture-alliance/dpa/J. von Jutrczenka)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    كارل اوف كناوسغارد

    حقق الكاتب النرويجي ضجة كبيرة في عالم الأدب حول العالم بسلسلته المكونة من ست روايات "كفاحي". ومع الاحتفاء بالنرويج كضيف هذا العام لمعرض فرانكفورت للكتاب، يحضر كناوسغارد المعرض حيث أجرى رئيس المعرض، يورغن بووز، لقاء معه خلال الافتتاح. ونشر كناوسغارد مؤخرا أحدث كتبه لنقد أعمال الفنان النرويجي إدوارد مونك، صاحب اللوحة الشهيرة "الصرخة".

  • Maja Lunde Autorin (Oda Berby)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    مايا لوندي

    بعد تقديم العديد من الأعمال للأطفال وبمجال أدب المراهقين، حققت الكاتبة النرويجية مايا لوندي شهرة عالمية بروايتها "حين اختفى النحل"، والتي تتخيل ما سيحدث للعالم في حالة انقراض النحل وتعد من الكتب الأكثر مبيعا دوليا. وتواصل لوندي مناقشتها للقضايا البيئية عبر كتابها الجديد "نهاية المحيط" والمتوقع صدوره في يناير 2020.

  • Norwegen Jo Nesbo (picture-alliance/PIXSELL/D. Stanin)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    جو نيسبو

    النجم النرويجي الثالث بالمعرض هذا العام هو الكاتب جو نيسبو والمعروف برواياته في عالم الجريمة التي يقوم بدور البطولة فيها شخصية المحقق هاري هول، محققا مبيعات وصلت إلى 40 مليون نسخة حول العالم. و تحمل أحدث روايات نيسبو اسم "السكين"، والتي يقوم بتقديمها للعالم عبر معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام.

  • Hamburg Lesung Deutschland Schriftstellerin Jojo Moyes (picture-alliance/dpa/D.Reinhardt)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    جوجو مويس

    تعود الكاتبة جوجو مويس، صاحبة الروايات الرومانسية الشهيرة، برواية جديدة صدرت في الثامن من شهر أكتوبر الجاري. ومن المخطط أن تتواجد الكاتبة بمعرض الكتب في فرانكفورت يوم الأحد القادم لإجراء لقاء وتوقيع كتبها للقراء وزوار المعرض من محبي أعمالها.

  • Österreich Wien Ken Follet (Getty Images/AFP/H. Neubauer)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    كين فوليت

    لن يقتصر الوقت المخطط أن يقضيه الكاتب البريطاني كين فوليت مع الكاتبة جوجو مويس على حضور معرض فرانكفورت للكتاب فقط، حيث سيشارك الكاتبان في مبادرة تحمل اسم "جولة الصداقة" لزيارة عدة عواصم أوروبية رفضا لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وسيقوم فوليت، صاحب الروايات التاريخية المثيرة مثل "أعمدة الأرض"، بتقديم المبادرة وشرحها للجميع عبر معرض فرانكفورت في الـ 19 من أكتوبر.

  • Bielefeld Nobelpreis Literatur 2018 Autorin Olga Tokarczuk (Reuters/T. Schmuelgen)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    اولغا توكارسزوك

    شاركت الكاتبة والطبيبة النفسية البولندية الحاصلة مؤخرا على جائزة نوبل في الأدب، اولغا توكارسزوك، بالمؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح معرض فرانكفورت للكتاب. هذه الكاتبة نجحت في أن تكون مصدر إلهام للكثيرين بأعمالها، خاصة لكونها معروفة بنشاطها في مجال حقوق المرأة ومناصرة الأقليات.

  • Colson Whitehead Autor (Doubleday/Madeline Whitehead)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    كولسون وايتهيد

    فازت رواية "السكة الحديدية السرية" للأمريكي كولسون وايتهيد بعدة جوائز مرموقة تأتي في مقدمتها جائزة البوليتزر لعام 2017 والجائزة الوطنية للكتاب عام 2016. ويروج الكاتب الأمريكي عبر معرض فرانكفورت هذا العام لروايته الجديدة "أولاد من نحاس"، والتي استلهم أحداثها من إصلاحية بولاية فلوريدا الأمريكية عانى طلابها لأكثر من 100 عام من التعرض للضرب والتعذيب والاغتصاب وحتى القتل.

  • Deutschland Frankfurt Pauluskirche - Margaret Atwood erhält Friedenspreis (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    مارغريت اتوود

    وفي المراسم الخاصة بإعلان كندا ضيف شرف الدورة القادمة لمعرض فرانكفورت للكتاب عام 2020، سيتم استقبال واحدة من نجوم الأدب الكنديين، هي الكاتبة مارجريت اتوود، صاحبة الرواية الأشهر حاليا حول العالم The Handmade Tale، والتي تحولت لمسلسل تليفزيوني ناجح وحصلت الكاتبة من خلالها مؤخرا على جائز البوكر. أعداد: اليزابيث جيرنير/د.ب)