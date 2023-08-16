 بلدة ألمانية تستعين بصقور أمريكية لمواجهة الغربان | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 16.08.2023

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منوعات

بلدة ألمانية تستعين بصقور أمريكية لمواجهة الغربان

بعدما تسببت تصرفاتها في إزعاج للسكان، قررت بلدة ألمانية جلب صقور "باز هاريس" الأمريكية الصحراوية للمساعدة في السيطرة على مستعمرات الغربان المحلية. كما تم الاعتماد على إجراءات أخرى.

الطيور الجارحة تتكيف مع الغربان.

يتم تدريب صقور "باز هاريس" منذ سن مبكرة على مطاردة الغربان، صورة من الأرشيف.

قررت السلطات المختصة في بلدة "كلينجهوزن" الألمانية جلب صقور باز هاريس الأمريكية الصحراوية إلى بيئتها، للمساعدة في السيطرة على مستعمرات الغربان المحلية، التي تتسبب الفضلات التي تخلفها والضوضاء التي تحدثها في إزعاج السكان.

وبهدف تخويف الغربان المحلية، يقوم صائد ومربي الصقور هربرت بوجر، بجلب طيوره إلى هذه البلدة الواقعة على نهر إيدر ثلاث مرات أسبوعيا منذ بداية العام.

وبحسب بيانات السلطات، فإن البلدة حاليا موطن لمستعمرة من حوالي 200 عش للغربان. وبحسب بيانات هيئة شؤون البيئة في ولاية "شليزفيج-هولشتاين" الألمانية لعام 2021، يعيش في الولاية حوالي 28 ألف زوج من الغربان. وتجذبهم مناطق المراعي في السهول الفيضية، والمستنقعات التي تضمن لهم إمدادات غذائية ثابتة.

مختارات

وبعد زيادة سريعة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، تباطأ النمو في أعداد الغربان في الولاية بشكل طفيف، وفقا لتقرير عام 2021. وفي هذه الأيام تتكاثر 75 بالمائة من الغربان في المدن، مقابل 25% مقارنة بعام 1954، وفقا لاتحاد الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي التابع للولاية.

ويتم تدريب صقور "باز هاريس" منذ سن مبكرة على مطاردة الغربان دون قتلهم. ويقول بوجر إن هذا التدريب يتضمن لعب لعبة الريش بالأجنحة السوداء، لجعل الطيور الجارحة تتكيف مع الغربان.

وتعد الغربان من الأنواع المحمية في ألمانيا، ويحظر القانون قتلها أو جرحها. وبالتالي لا يمكن سوى إخافتها لإبقائها بعيدا في ظل ظروف خاصة، ولابد من الحصول على إذن للقيام بذلك.

وإلى جانب الطيور الجارحة التي يطلقها بوجر، تُشغِّل بلدة "كلينجهوزن" أيضا نظاما خاصا يصدر أصواتا تحاكي الطيور الجارحة. وهذه الإجراءات سارية منذ ثلاث سنوات.

ولجأت البلدة إلى الطيور الجارحة بعد أن وجدت أن بنادق الصوت والأدوات الأخرى فشلت في تحقيق النجاح المنشود، وبدلا من ذلك تسببت فقط في خلق مشكلة ضوضاء إضافية للسكان.  

ر.م ( د ب أ)

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    بهجة الربيع

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  • Bonn - Kirschblüten in der Heerstraße (DW/F. Schlagwein)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    حلم وردي

    بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عدد هائل من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.

  • Noch blühen die Kirschbäume in der Bonner Heerstraße nicht (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بدايات الازهار

    رغم كونها على عدد كبير من القوائم السياحية لهذا العام، إلا أن إغلاق عدد من الدول لحدودها ووقف الرحلات لبلاد عديدة سيجعل هذا من أهدأ المواسم السياحية على الإطلاق. في الوقت الحالي لن يفوتكم الكثير، فأشجار الكرز في وسط المدينة القديمة في بون لازالت تتفتح.

  • Die Blüten in der Bonner Wolfstraße blühen bereits am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    صدفة سعيدة

    توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.

  • Warten auf die große Kirschblüte in Bonn im März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بون على الطريقة اليابانية

    السائحون اليابانيون أيضاً من ضمن المعجبين بأشجار الكرز في بون. يطلق اليابانيون على هذه الأشجار اسم "ساكورا"، ويسمون متعة النظر اليها "هانامي". فأشجار الكرز في اليابان ترمز إلى التغيير وعدم استمرار أي وضع أو ظرف على ما هو عليه للأبد. هذه عبرة مهمة نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي. فهذه الأشجار التي شهدت أربعين ربيعاً أيضاً اقتربت من نهايتها.

  • Die Bonner Kirschblüte 2020 braucht noch ein bisschen Zeit. Mitte März sind nur Knospen in der Breiten Straße zu sehen. (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    متعة ربيعية لا تنتهي

    لكن لحسن الحظ زرعت مدينة بون أشجار كرز جديدة حتى تستمر متعة "هانامي" لوقت طويل. معظم السياح يفضلون أشجار الكرز من فصيلة "كازان" التي يوجد منها نحو 60 شجرة في المدينة القديمة. وعندما يزدهر هذا النوع يغطي المدينة بوشاح وردي بديع.

  • Knospen vor der Bonner Kirschblüte 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    في انتظار الشمس

    تحتاج أشجار الكرز إلى نور الشمس حتى تطل بحلتها الربيعية الزاهية. لكن لا داعي للقلق، سنقوم بتحديث هذه الصور كل فترة حتى تستطيعون أخذ استراحة قصيرة خلال عملكم في المنزل والتمتع بجمال الطبيعة.


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