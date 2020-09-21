 بلدان أوروبية تهدد بعقوبات ضد ″معرقلي″ المفاوضات في ليبيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.11.2020

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بلدان أوروبية تهدد بعقوبات ضد "معرقلي" المفاوضات في ليبيا

هدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا الاثنين بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين، وذلك في وقت أعلن فيه الجيش الألماني أن تركيا عرقلت عملية تفتيش سفينة شحن تركية متجهة إلى ليبيا.

Deutschland Libyen-Konferenz in Berlin hat begonnen | Symbolbild

قالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، إنها ستقف في وجه كل من يعرقل المفاوضات الليبية الرامية إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في كانون الأول / ديسمبر 2021.

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أكد خلفية حفتر أنه سيواجه "الغزاة" الأتراك في حال دعا الأمر، هذا في وقت أعلنت الأمم المتحدة استئناف محادثات وقف إطلاق النار بعد عودة حكومة الوفاق إلى المفاوضات. أردوغان أعترف للمرة الأولى بوجود سوريين موالين له في ليبيا.

وتضمن البيان: "نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد".

وعلاقة بالنزاع في ليبيا، قال الجيش الألماني اليوم (الاثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إن تركيا منعت قوت ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

وقال متحدث عسكري ألماني إن جنودا من الفرقاطة هامبورغ صعدوا على متن السفينة التركية روزالينا-إيه خلال الليل لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا بعد أن قدمت تركيا احتجاجا للمهمة الأوروبية.

وقالت تركيا إن السفينة تحمل مواد متنوعة مثل الطعام والطلاء، وإن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي بعدم الانتظار للحصول على إذن من أنقرة.

إ.ع/ح.ز (أ ف ب، رويترز)

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