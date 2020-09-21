بلدان أوروبية تهدد بعقوبات ضد "معرقلي" المفاوضات في ليبيا

قالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، إنها ستقف في وجه كل من يعرقل المفاوضات الليبية الرامية إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في كانون الأول / ديسمبر 2021.

وتضمن البيان: "نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد".

وعلاقة بالنزاع في ليبيا، قال الجيش الألماني اليوم (الاثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إن تركيا منعت قوت ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

وقال متحدث عسكري ألماني إن جنودا من الفرقاطة هامبورغ صعدوا على متن السفينة التركية روزالينا-إيه خلال الليل لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا بعد أن قدمت تركيا احتجاجا للمهمة الأوروبية.

وقالت تركيا إن السفينة تحمل مواد متنوعة مثل الطعام والطلاء، وإن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي بعدم الانتظار للحصول على إذن من أنقرة.

إ.ع/ح.ز (أ ف ب، رويترز)