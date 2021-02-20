ماذا تعرف عن "بلاك ووتر" الروسية؟

تداولت وسائل الإعلام موخراً خبراً مفاده مقتل العشرات من الجنود الروس في دير الزور السورية، وذلك بقصف من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت بعض المواقع معلومات عن أن معظم القتلى ينتمون إلى شركة أمنية روسية تُدعى "فاغنر". فما هي قصة هذه الشركة، وما علاقتها بوزارة الدفاع الروسية؟