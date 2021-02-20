بلاك ووتر شركة أمريكية تقدم خدمات أمنية وعسكرية للحكومات والأفراد عبر العالم. تعرضت بلاك ووتر لانتقادات حادة على ضوء اتهامها بانتهاك حقوق المدنيين العراقيين إبان الاحتلال الأمريكي للعراق.
تأسست بلاك ووتر وفقا للقوانين الأمريكية بالاعتماد على مرتزقة من المتقاعدين والقوات الخاصة من مختلف أنحاء العالم. توقع الشركة عقودا مع حكومات في دول عديدة من أجل تقديم خدماتها لها بعد موافقة حكومة الولايات المتحدة. يتقاضى المنتمين إليها تعويضات مالية مغرية مقابل الخدمات التي يقدمونها.
تداولت وسائل الإعلام موخراً خبراً مفاده مقتل العشرات من الجنود الروس في دير الزور السورية، وذلك بقصف من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت بعض المواقع معلومات عن أن معظم القتلى ينتمون إلى شركة أمنية روسية تُدعى "فاغنر". فما هي قصة هذه الشركة، وما علاقتها بوزارة الدفاع الروسية؟