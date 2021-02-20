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بلاك ووتر

بلاك ووتر شركة أمريكية تقدم خدمات أمنية وعسكرية للحكومات والأفراد عبر العالم. تعرضت بلاك ووتر لانتقادات حادة على ضوء اتهامها بانتهاك حقوق المدنيين العراقيين إبان الاحتلال الأمريكي للعراق.

تأسست بلاك ووتر وفقا للقوانين الأمريكية بالاعتماد على مرتزقة من المتقاعدين والقوات الخاصة من مختلف أنحاء العالم. توقع الشركة عقودا مع حكومات في دول عديدة من أجل تقديم خدماتها لها بعد موافقة حكومة الولايات المتحدة. يتقاضى المنتمين إليها تعويضات مالية مغرية مقابل الخدمات التي يقدمونها.

Members of Libyan National Army (LNA) commanded by Khalifa Haftar, get ready before heading out of Benghazi to reinforce the troops advancing to Tripoli, in Benghazi, Libya April 13, 2019. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

تقرير سري: حليف لترامب وراء مهمة سرية انتهكت حظر السلاح على ليبيا 20.02.2021

كشف تقرير سري للأمم المتحدة أن حليفاً للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتهك حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا عبر إرسال طائرات وقوارب ومرتزقة أجانب إليها لدعم المشير خليفة حفتر. وشملت الخطط تشكيل فرقة لاغتيال معارضي حفتر.
This combination made from file photo shows Blackwater guards, from left, Dustin Heard, Evan Liberty, Nicholas Slatten and Paul Slough. A years-long legal fight over a deadly mass shooting of civilians in an Iraq war zone reaches its reckoning point, when the former Blackwater security guards are sentenced for the rampage. Three of the guards, Heard, Liberty and Slough, face mandatory decades-long sentences because of firearms convictions. Slatten faces a penalty of life in prison after being found guilty of first-degree murder. (AP Photo) |

غضب عراقي من عفو ترامب عن عناصر "بلاك ووتر" 23.12.2020

بعدما حكمت الولايات المتحدة بأحكام مشددة على عناصر "بلاك ووتر" المدانة بارتكاب "مجزرة ساحة النسور" في بغداد، بدأت بتخفيف الأحكام خطوة خطوة إلى أن عفا ترامب عنهم الآن، ليجد استنكارا وانتقادات عراقية لتلك الخطوة.

20.05.2017*** US-Präsident Donald Trump (l) erhält am 20.05.2017 von König Salman die Abdulasis Al-Saud-Medaille im Königspalast in Riad (Saudi-Arabien). Die Medaille wird in Saudi-Arabien traditionell nicht muslimischen Staatsoberhäuptern überreicht. Foto: Evan Vucci/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

دولتان خليجيتان عرضتا دعمهما لترامب إبان حملته الانتخابية؟ 20.05.2018

هل عرضت دول خليجية مساعدتها على دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 إسوة بما قد تكون فعلته روسيا؟ هذا الأقل ما يوحي به تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

ماذا تعرف عن "بلاك ووتر" الروسية؟ 14.02.2018

تداولت وسائل الإعلام موخراً خبراً مفاده مقتل العشرات من الجنود الروس في دير الزور السورية، وذلك بقصف من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت بعض المواقع معلومات عن أن معظم القتلى ينتمون إلى شركة أمنية روسية تُدعى "فاغنر". فما هي قصة هذه الشركة، وما علاقتها بوزارة الدفاع الروسية؟
** FILE ** In a file photo Plainclothes contractors working for Blackwater USA take part in a firefight as Iraqi demonstrators loyal to Muqtada Al Sadr attempt to advance on a facility being defended by U.S. and Spanish soldiers, Sunday, April 4, 2004 in the Iraqi city of Najaf, The State Department may phase out or limit the use of private security guards in Iraq, which could mean canceling Blackwater USA's contract or awarding it to another company in line with an Iraqi government demand, The Associated Press has learned. (AP Photo/Gervasio Sanchez)e

الشركات الأمنية الخاصة.. أدوار تتجاوز الجيوش الحكومية 09.06.2015

بعد فضيحة شركة بلاك ووتر في العراق سلطت الأضواء على دور الشركات الأمنية الخاصة، لكن الجدل حولها سرعان ما بات طي النسيان. باحثون ألمان عادوا إلى فتح ملفات هذه الشركات، التي باتت تضطلع بأدوار أكبر في النزاعات حول العالم.
Aug 02, 2006; Moyock, NC, USA; Blackwater Academy recruit THOMAS POUGE fires his M-4 at a target during carbine training at the Blackwater USA compound in Moyock. Blackwater USA is a private military contractor and security firm based in the U.S. state of North Carolina. The company describes itself as providing support to 'military, government agencies, law enforcement and civilian entities in training, targets and range operations. Foto: Chris Curry +++(c) dpa - Report+++

إدانة حراس بلاك ووتر في مقتل مدنيين بالعراق 23.10.2014

أدانت هيئة محلفين أمريكية ليلة الأربعاء/ الخميس أربعة من حراس الأمن في شركة"بلاك ووتر" في حادث إطلاق النار عام 2007 على أكثر من 30 من المدنيين العراقيين في بغداد.
** FILE ** In a file photo Plainclothes contractors working for Blackwater USA take part in a firefight as Iraqi demonstrators loyal to Muqtada Al Sadr attempt to advance on a facility being defended by U.S. and Spanish soldiers, Sunday, April 4, 2004 in the Iraqi city of Najaf, The State Department may phase out or limit the use of private security guards in Iraq, which could mean canceling Blackwater USA's contract or awarding it to another company in line with an Iraqi government demand, The Associated Press has learned. (AP Photo/Gervasio Sanchez)e

"بلاك ووتر" هربت أسلحة إلى العراق والسودان ولملك الأردن! 08.08.2012

قالت وزارة العدل الأمريكية إن شركة الأمن الأمريكية التي كانت تعرف باسم "بلاك ووتر" ستدفع غرامة بعشرات الملايين لتسوية اتهامات لها بانتهاك قوانين تصدير أسلحة إلى الخارج بما في ذلك إلى العراق والسودان والأردن.
**FILE** A US private security officer with his face covered against dust, sits in a Chinook helicopter as they accompany Iraq's US civilian administrator L. Paul Bremer on a visit to the southern marsh areas of Iraq in this Thursday, Sept 18, 2003 file photo near the southern Iraqi city of Basra. The Iraqi Interior Ministry said Monday Sept. 17, 2007that it was pulling the license of an American security firm allegedly involved in the fatal shooting of civilians during an attack on a U.S. State Department motorcade in Baghdad. Interior Ministry spokesman Abdul-Karim Khalaf said eight people were killed and 13 were wounded when security contractors working for Blackwater USA opened fire in a predominantly Sunni neighborhood of western Baghdad. The spokesman said witness reports pointed to Blackwater involvement but said the incident was still under investigation. (AP Photo/Karel Prinsloo, File)

جيش مرتزقة في الإمارات - تخوف من ثورة محتملة أم مخاوف من تهديد خارجي؟ 23.05.2011

تعاقدت الإمارات العربية المتحدة مع مؤسس ما كان يعرف بشركة "بلاك ووتر" المثيرة للجدل لإنشاء قوة من المرتزقة الأجانب لمساعدتها في التصدي لأي تهديد داخلي أو خارجي، الأمر الذي أثار تكهنات حول مغزى وتوقيت هذا القرار.
**FILE** A US private security officer with his face covered against dust, sits in a Chinook helicopter as they accompany Iraq's US civilian administrator L. Paul Bremer on a visit to the southern marsh areas of Iraq in this Thursday, Sept 18, 2003 file photo near the southern Iraqi city of Basra. The Iraqi Interior Ministry said Monday Sept. 17, 2007that it was pulling the license of an American security firm allegedly involved in the fatal shooting of civilians during an attack on a U.S. State Department motorcade in Baghdad. Interior Ministry spokesman Abdul-Karim Khalaf said eight people were killed and 13 were wounded when security contractors working for Blackwater USA opened fire in a predominantly Sunni neighborhood of western Baghdad. The spokesman said witness reports pointed to Blackwater involvement but said the incident was still under investigation. (AP Photo/Karel Prinsloo, File)

الحكومة العراقية تأسف لإسقاط التهم عن عناصر "بلاك ووتر" وتعد بملاحقتهم 01.01.2010

بعد مرور عامين على ارتكاب عاملين في شركة بلاك ووتر لمذبحة في العراق أسقط قاض أمريكي أمس التهم الموجهة إليهم. الحكومة العراقية تعلن أسفها لقرار القاضي وتعلن عزمها على ملاحقة الجناة.
***Unheimlich zu Diensten - Die US-Sicherheitsfirma Blackwater, Philipp*** Proteste gegen neues Trainingscamp der Sicherheitsfirma Blackwater in Potero Caption: Dec 12, 2007 - Potrero, California, USA - One of a number signs found in the rural community of Potrero, California, is pictured calling to put a halt to the proposed west coast training facility of the controversial private security firm Blackwater USA. The future of the training camp has been put in jeopardy after five pro-Blackwater members of the Potrero planning group were voted off the panel in a recall. Blackwater, a paramilitary security firm that supplies hundreds of armed civilian personnel for duties in Iraq, is seeking to buy an 800-acre egg farming and cattle ranch the near the small border community forty-five miles east of San Diego. +++(c) dpa - Report+++

بلاك ووتر 30.01.2009
In this image released by the US Marines, Marines with Military Police Company 2D Maintenance Battalion, stand with a group of children on top of a hill in Al-Qam, Iraq, Tuesday, June 5, 2007. 2D Maintenance Battalion is deployed with Multi National Forces-West in support of Operation Iraqi Freedom in the Anbar province of Iraq to develop Iraqi security forces. (AP Photo/Cpl. Michael O'Brien, US Marines)

غياب مؤشرات انسحاب أمريكي محتمل من العراق 31.07.2008

مع اقتراب موعد انتهاء التفويض الدولي للقوات الأمريكية في العراق ازدادت الضغوطات على واشنطن وبغداد من أجل التوصل إلى اتفاق حول الوجود الأمريكي المتواصل. ودلائل تشير إلى أن واشنطن بصدد الإعداد للبقاء لمدة طويلة في العراق.