بلاغ بتهمة التحرش ضد امرأة ضربت شرطيا في "مكان حساس"

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء (الثاني من فبراير/ شباط 2021) أنه تم إيداع المرأة في زنزانة لحين استفاقتها من حالة السكر.

وأوضحت الشرطة أن الشابة الألمانية (28 عاماً) اقتربت من دورية الشرطة من الخلف وضربت أحد أفراد الدورية "مباشرة على مؤخرته".

وأضافت الشرطة أنه تم اقتياد المرأة إلى نقطة حراسة بعد عدم تمكنها من إثبات هويتها، وهناك قامت بتوجيه السباب على نحو متكرر لأفراد الشرطة.

وذكرت الشرطة أن الكاميرات المثبتة في ملابسهم سجلت كل شيء.

ع.ج.م/ ع.غ (د ب أ)