ميشيل بلاتيني، لاعب كرة قدم فرنسي برز نجمه كلاعب فذ في ثمانينات القرن الماضي، قاد منتخب بلاده إلى إنجازات لا تنسى. كما فاز بلقب أفضل لاعب في أوروبا والعالم لعدة سنوات. ترأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من 2007 إلى 2015.

بزغ نجم ميشيل بلاتيني في ثمانينات القرن الماضي، وحقق ألقابا وإنجازات عدة مع منتخب بلاده فرنسا ومع ناديه يوفنتوس. اختير كأفضل لاعب في العالم عامي 1984 و1985. عقب اعتزاله عمل مدربا لمنتخب فرنسا ثم نائب لرئيس اللجنة المنظمة لمونديال فرنسا 1998. انتخب مطلع عام 2007 كرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، غير أنه اضطر لترك هذا المنصب بتهم فساد ورشاوى تلقاها من الفيفا.