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بلاتر

ترأس السويسري جوزيف سيب بلاتر الاتحاد الدولي لكرة القدم من عام 1998 وحتى 2015، قبل أن يضطر لتقديم استقالته، على خلفية فضائح الفساد الكثيرة التي عصفت باتحاد اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

السويسري جوزيف سيب بلاتر، الشخص الأبرز في إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم/ فيفا. ترأس الاتحاد من صيف 1998، خلفا للبرازيلي هافيلانج. واضطر إلى تقديم استقالته في الثاني من يونيو/حزيران 2015 . شهدت فترة رئاسته للفيفا انتشارا كبيرا للعبة، وارتفاع مبالغ النقل التلفزيوني وريع الاعلانات. ولكن فضائح الاتحاد التي تكشفت تباعا تمثل نقطة سوداء في سجل بلاتر.