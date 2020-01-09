 بكين تواصل الخطى لفرض قانون حول ″الأمن القومي″ في هونغ كونغ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.05.2020

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بكين تواصل الخطى لفرض قانون حول "الأمن القومي" في هونغ كونغ

في خطوة تصعيد جديدة حيال التيار المناهض لها في هونغ كونغ، رفعت الحكومة الصينية إلى البرلمان قانونا حول "الأمن القومي" في المدينة التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي وشهدت العام الماضي إحتجاجات ضخمة.

شهدت هونغ كونغ العام المنصرم تظاهرات ومواهجهات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين لبكين

شهدت هونغ كونغ العام المنصرم تظاهرات ومواهجهات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين لبكين

 أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام اليوم الجمعة (22 مايو/آيار) أنها مستعدة "لتعاون كامل" مع بكين من أجل تطبيق القانون حول الأمن القومي الذي تنوي السلطات الصينية تطبيقه في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وقدم النظام الشيوعي إلى البرلمان مشروع قانون يهدف إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" في هونغ كونغ، ردا علىالتظاهرات الحاشدة التي نظمتها المعارضة لهيمنة بكين .

وطرح القانون للبحث خلال الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تبدأ أعمالها اليوم الجمعة في بكين، كما أعلن الخميس للصحافيين المتحدث باسمها تشانغ يسوي. والبرلمان الصيني هو غرفة التشريع للحزب الشيوعي ومن المؤكد أنه سيتم إقرار هذا النص. ويرجح أن تثير هذه الخطوة إضطرابات في المدينة.

ويقضي مشروع القانون بتعزيز "آليات التطبيق" في مجال "حماية الأمن القومي" في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الصين في 1997.

ويأتي مشروع القانون بعد سنة على إطلاق تظاهرات ضخمة في هونغ كونغ، بدأت لرفض الهيمنة المتزايدة لبكين على المنطقة وتحولت للمطالبة بحكم ذاتي أوسع.

 وأدى ذلك إلى وقوع مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين متطرفين وأعمال تخريب. كما أدى إلى ظهور تيار يدعو حتى لاستقلال المنطقة. وتعتبر بكين ذلك خطاً أحمر وهي مستاءة من عجز حكومة هونغ كونغ عن تبني قانون مكافحة التخريب على المستوى المحلي. والخميس أعلن تشانغ يسوي أن "هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين  الشعبية".

مبدأ "بلد واحد نظامان".

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هونغ كونغ: تحول الحركة المؤيدة للديمقراطية من احتجاجات ضد الحكومة إلى محاربة لفيروس كورونا

وأعلن النائب الداعم للديموقراطية دنيس كووك من هونغ كونغ مساء الخميس "أود فقط أن أقول للأسرة الدولية إن ذلك سيكون نهاية هونغ كونغ"، متهما بكين بـ"الإخلاف بوعدها".

وتتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع مقارنة مع باقي البلاد التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني بموجب مبدأ "بلد واحد نظامان". ويتمتع سكانها بحرية التعبير والصحافة وبقضاء مستقل، وهي حقوق غير موجودة في الصين القارية. كما أعلنت تانيا شان النائبة الداعمة للديموقراطية في هونغ كونغ أن مشروع القانون الجديد "يعطيني الإنطباع بأن مبدأ +بلد واحد نظام واحد+ هو الذي بات يطبق في هونغ كونغ". من جانبه أعلن الحزب الرئيسي المؤيد لبكين أنه "يدعم كليًّا" المبادرة.

 وتنص المادة 23 في "القانون الأساسي" المستخدم منذ عقدين كدستور لهونغ كونغ على أن يكون للمنطقة قانون يحظر "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب". لكن البند لم يطبق أبدا لأن القسم الكبير من سكان هونغ كونغ يرى في ذلك تهديدا على حرياتهم. والمحاولة الأخيرة لتطبيق المادة 23 في 2003 فشلت بسبب التظاهرات الضخمة في شوارع هونغ كونغ. ووضع مشروع القانون المثير للجدل مجددا على الطاولة في السنوات الاخيرة مع عودة ظهور الحركات المطالبة بالحفاظ على هوية هونغ كونغ، بقوة.

وفي أول رد فعل خارجي أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن "أي محاولة لفرض قانون حول الأمن القومي لا يعكس إرادة سكان هونغ كونغ سيزعزع الاستقرار وستدينه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي". وردًّا على سؤال حول هذا الموضوع قال الرئيس دونالد ترامب أنه في حال حصل ذلك سترد واشنطن "بحزم".

من ناحيتها حثت الحكومة التايوانية الصين على عدم دفع هونغ كونغ إلى "اضطرابات أكبر" بسبب قرارات خاطئة. وقال مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان في بيان إن الحزب

الشيوعي الصيني ألقى باللوم خطأ على تأثيرات خارجية و"انفصاليين" بهونغ كونغ في حدوث الاضطرابات بالمدينة. كما حثت تايوان الحكومة الصينية على "بدء حوار مخلص" مع شعب

هونغ كونغ.

يذكر أن الصين تعتبر تايوان إقليما تابعا لها وعرضت عليها نفس النظام الخاص بهونغ كونغ لكنه قوبل برفض كل الأحزاب الرئيسية في الجزيرة.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، د ب أ)

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Getty Images/AFP/Tyrone Siu)

    بالصور: هونغ كونغ تدشن خطاً لقطار فائق السرعة

    مشروع مكلف

    تدفق المئات من الركاب على القطار السريع الجديد في محطة غرب كاولون في هونغ كونغ، ليكونوا أول ركاب المشروع الجديد لقطار فائق السرعة افتتح مؤخراً في هونغ كونغ. تقدر تكلفة خط السكك الحديدية هذا، الذي يربط هونغ كونغ بمقاطعة قوانغدونغ الصينية الصناعية بأكثر من 8.5 مليار يورو واستغرقت عملية بنائه أكثر من ثمانية أعوام.

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Getty Images/AFP/Tyrone Siu)

    بالصور: هونغ كونغ تدشن خطاً لقطار فائق السرعة

    خدمة تنقل فائقة السرعة

    يسير القطار بسرعة 200 كيلومتر في الساعة وتستغرق الرحلة من هونغ كونغ إلى شينزين عبر الحدود الصينية نحو 14 دقيقة، في حين يقطع القطار العادي نفس المسافة في قرابة ساعة واحدة. وإلى قوانغدونغ، عاصمة قوانغتشو، يقطع القطار المسافة خلال نصف ساعة، أي بنحو 90 دقيقة أسرع من خدمة القطارات الحالية. تبلغ قدرة المشروع الجديد في نقل الركاب قرابة 80 ألف راكب يومياً.

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Imago/Xinhua)

    بالصور: هونغ كونغ تدشن خطاً لقطار فائق السرعة

    خدمات مريحة ولكنها باهظة

    بعد عبور الحدود الصينية، تفتح أمام الركاب القادمين من هونغ كونغ شبكة سكك حديدية واسعة تربط بين شنتشن وقوانغتشو وأكثر من 44 وجهة صينية، بما في ذلك شنغهاي والعاصمة الصينية بكين ومدينة شيان الغربية. وعبّر أحد الركاب لوكالة فرانس برس عن رأيه حول المشروع قائلاً: "بكل تأكيد هذا القطار مريح من حيث الوقت"، إلا أن تكلفة التذاكر باهظة ونظام شراء التذاكر ليس فعالاً.

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Getty Images/AFP/Tyrone Siu)

    بالصور: هونغ كونغ تدشن خطاً لقطار فائق السرعة

    انتهاك للحكم الذاتي؟

    انتقد البعض مشروع خط السكك الحديدية الجديد بين هونغ كونغ والصين لأنه قد يعرض صفة الحكم شبه الذاتي المدينة للخطر، كما أنه يمنح جزءاً من أراضيها للدولة الصينية. يتعين على الركاب القادمين من هونغ كونغ المرور عبر إدارة الهجرة الصينية في محطة غرب كاولون التي بُنيت حديثاً. ويقول برلمانيون معارضون إن هذه الخطوة تعد انتهاكاً لقانون هونغ كونغ الأساسي.

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (picture-alliance/Zuma/Liau Chung-ren)

    بالصور: هونغ كونغ تدشن خطاً لقطار فائق السرعة

    قواعد خاصة للخط الجديد

    يضمن القانون الأساسي في هونغ كونغ، وهو بمثابة دستور المدينة، نظامها القانوني الخاص وحرياتها المدنية بعد أن عادت للسيادة الصينية في عام 1997. في حين تخضع محطة سكة الحديد في غرب كاولون، التي تعد جزءاً من "منطقة الميناء الخاصة" الجديدة، للقانون الساري في بقية أنحاء الصين.

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Getty Images/AFP/Tyrone Siu)

    بالصور: هونغ كونغ تدشن خطاً لقطار فائق السرعة

    الثقة المتنامية للصين

    نشطاء مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ قلقون من التدخل الصيني المتزايد في إدارة وسياسة مدينتهم. وينظر الكثيرون إلى مشروع السكك الحديدية الجديد كجزء من طموحات بكين للسيطرة على هونغ كونغ. ووصفت كلوديا مو، وهي برلمانية ذات توجه ديمقراطي، المشروع الجديد في تصريح لوكالة فرانس برس بأنه "تصرف شبه إمبريالي من طرف بكين".

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Reuters/Tyrone Siu)

    بالصور: هونغ كونغ تدشن خطاً لقطار فائق السرعة

    السلطات تدافع عن المشروع

    الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، المدعومة من بكين، كاري لام، دافعت عن مشروع السكك الحديدية الجديد، قائلة إنه سيعزز السرعة والراحة. بيد أن هناك مخاوف بشأن سلامة الركاب في المناطق الرئيسية في الصين. لكن السيد تشان، أحد الركاب، قال لوكالة فرانس برس إنه "لا يشعر بالقلق حيال قضية السلامة في المناطق الرئيسية". ما يهمه أكثر حالياً هو سرعة التنقل.


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مطالبات حقوقية وحزبية لبرلين بوقف التعاون العسكري مع الصين

على خلفية تورط الجيش الصيني بقمع احتجاجات هونغ كونغ، انضم حزب الخضر الألماني إلى منظمة العفو الدولية في مطالبة برلين بإنهاء التعاون العسكري مع بكين. هذا فيما أطلقت سلطات هونغ كونغ سراح طالبين ألمانيين اعتقلا مؤخراً. (17.11.2019)  

شرطة هونغ كونغ تخلي آخر موقع للاحتجاجات

ألقت سلطات هونغ كونغ القبض على عدد من النشطاء المطالبين بالديمقراطية أثناء إخلاء آخر موقع من مواقع الاحتجاجات الثلاثة وإزالة مخيمات الاعتصام بالمدينة التي أغلقت الشوارع لأكثر من شهرين. (15.12.2014)  

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