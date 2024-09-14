بكين تندد بمرور فرقاطة ألمانية في مضيق تايوان وبرلين ترد

اتهمت الصين برلين بتصعيد المخاطر الأمنية في مضيق تايوان غداة إبحار سفينتين تابعتين للبحرية الألمانية عبر الممر المائي الحساس، وقالت "إن سلوك ألمانيا يبعث بإشارات خاطئة". وبرلين تقول إن سفنها مرت في المياه الدولية.

ندد الجيش الصيني اليوم السبت (14 سبتمبر/ أيلول 2024) بمرور سفينتين حربيتين ألمانيتين عبر مضيق تايوان، وقال إن ذلك زاد من المخاطر الأمنية وأرسل إشارة "خاطئة". وأضاف الجيش الصيني أنه راقب وحذر السفينتين أثناء العبور في المضيق. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتقول إن السيادة على المضيق لها وحدها. وتقولالولايات المتحدة وتايوان إن المضيق، الذي يمر عبره نحو نصف سفن حاويات الشحن العالمية، هو ممر مائي دولي.

وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الفرقاطة بادن-فورتمبرغ فضلا عن سفينة إمدادات ترافقها عبرتا المضيق. وشدد الوزير على أن "هذا هو الطريق الأقصر، وهو الطريق الأكثر أمانا نظرا للأحوال الجوية". وقال "المياة الدولية هي مياة دولية، لذلك نحن نمر بها".

وفقًا لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية، لم يتم إبلاغ الحكومة الصينية مسبقًا بالمسار المخطط له.

وقالت القيادة الشرقية للجيش الصيني إن عبور السفينتين، وهما فرقاطة وسفينة إمداد، هدفه "الدعاية" والتهويل العلني وإن قواتها البحرية والجوية راقبت وحذرت السفينتين خلال العبور. وأضافت في بيان "تصرف الجانب الألماني يزيد المخاطر الأمنية ويبعث برسالة خاطئة. القوات في المنطقة في حالة تأهب مرتفع في كل الأوقات وستواجه بحسم كل التهديدات والاستفزازات".

وقالت السفارة الصينية في ألمانيا في بيان منفصل إنها قدمت "اعتراضات" لبرلين مؤكدة على أن تايوان جزء من الصين. وترفض الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تايوان ذلك بشدة. وأضافت السفارة الصينية "مسألة تايوان لا تتعلق *بحرية الملاحة* لكن بسيادة الصين ووحدة أراضيها".

وذكر بيان السفارة أن مضيق تايوان هو مياه إقليمية صينية "وليس هناك ما يسمى *بالمياه الدولية على الإطلاق". وحث البيان ألمانيا على تجنب أي "تدخل" من شأنه تعريض تطور العلاقات الثنائية الجيدة والمستقرة للخطر. وتقول حكومة تايوان إن شعب الجزيرة هو فقط من يمكنه تحديد مصيره ومستقبله.

وتبحر سفن حربية أمريكية عبر المضيق مرة كل شهرين تقريبا مما يثيراستياء بكين، كما نفذت دول حليفة لواشنطن مثل كندا وبريطانيا عمليات عبور مماثلة متفرقة، ما دفع الجيش الصيني إلى "حالة تأهب".

وتؤكد ألمانيا ودول أخرى كثيرة أن هذه الرحلات عادية وتندرج ضمن حرية الملاحة.

ولم تستبعد الصين أبدا استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها. وكثفت في الأعوام الخمسة المنصرمة أنشطتها العسكرية حول الجزيرة بما تضمن إجراء مناورات وتدريبات عسكرية.

ع.ش/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)