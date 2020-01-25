 بكين تعلق الرحلات السياحية وهونغ كونغ تعلن حالة الطوارئ | أخبار | DW | 25.01.2020

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أخبار

بكين تعلق الرحلات السياحية وهونغ كونغ تعلن حالة الطوارئ

قررت حكومة الصين تعليق الرحلات المنظمة من وإلى البلاد في محاولة لكبح تفشي وباء كورونا، فيما أقر رئيس البلاد شي جينبينغ أن انتشار الوباء "يتسارع" ويضع الصين في "وضع خطر"، داعياً إلى تعزيز السلطة.

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ما الذي يجعل فيروس كورونا خطيرا؟

اعتباراً من يوم الاثنين (27 كانون الثاني/ يناير 2020) لن تتمكن وكالات السفر الصينية من بيع حجوزات في الفنادق ورحلات منظمة، كما قررت حكومة الصين تعليق الرحلات المنظمة من وإلى البلاد رداً على تفشي وباء كورونا كما أعلن التلفزيون الرسمي.

والحالات التي سجلت في آسيا-المحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، هي لأشخاص أتوا من الصين حيث تفشى الوباء في كانون الأول/ ديسمبر.

مختارات

من جانبه، أقر الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 41 شخصًا "يتسارع" ويضع الصين في "وضع خطر"، داعياً إلى تعزيز سلطة النظام الشيوعي.

 أصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في كانون الأول/ ديسمبر بمدينة ووهان في وسط البلاد حوالي 1300 شخص في الصين وشُخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.

 وأكد شي جين بينغ خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي (تتكون من سبعة أعضاء وتدير البلاد) أن الصين يمكنها "الانتصار في المعركة" ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.  وأضاف "من الضروري إزاء وضع خطر لوباء يتسارع (انتشاره)، تعزيز القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب".

هونغ كونغ تعلن الطوارئ

 في سياق متصل، أعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ اليوم السبت حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا الجديد واتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من سبل الاتصال بين المدينة والبر الرئيسي الصيني لمنع انتشار الفيروس.

وسيتم وقف رحلات الطيران ورحلات القطارات السريعة بين هونغ كونغ ومدينة ووهان الصينية، وهي مركز تفشي الفيروس. وستظل المدارس التي بدأت عطلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة مغلقة حتى17  شباط / فبراير المقبل وطلبت السلطات التعليمية من الجامعات تمديد إجازة الطلاب.

وأكدت السلطات الصحية في هونغ كونغ وقوع خمس حالات إصابة بفيروس كورونا، كلها متصلة بووهان، بينما يتلقى 122 شخصا آخرين العلاج للاشتباه بإصابتهم بالمرض.

م.م/ خ.س ( اف ب، رويترز)

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    الكاتب: سميح عامري


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