بكتيريا مقاومة للأدوية

البكتريا المقاومة للأدوية هي نوع من البكتيريا التي تستطيع تحمل مفعول الأدوية كالمضادات الحيوية، ومن بينها تلك المسؤولة عن الإصابة بأمراض خطيرة ومعدية مثل السل والملاريا والتهابات الأذن عند الأطفال.

يلجأ الكثيرون الى تناول مضادات حيوية بجرعات عالية عند الإصابة ببعض الأمراض التي يعتقد أن المضاد الحيوي يقضي عليها. وهوما يحذر منه خبراء الصحة، فإساءة استعمال المضادات الحيوية يقوي مناعة البكتيريا المقاومة للأدوية التي تستهدف قتلها أو إضعافها. كما أن تطور هذا النوع من سلالات البكتيريا المقاومة يمكن أن يحدث عندما تتناسخ البكتيريا بشكل خاطئ أو عندما تتبادل فيما بينها خصائص المقاومة.