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بكتيريا الأمعاء

بكتيريا الأمعاء هي مجموعة كبيرة من كائنات حية بعضها نافع للإنسان كونها تساعد في تفكيك وهضم مواد غذائية مركبة كالسكريات، لكن هناك بعض الأنواع التي تسبب الإصابة بأمراض مثل السالمونيلا وغيرها.

تحتوي أمعاء الإنسان على أنواع مختلفة من البكتيريا. أغلب هذه الأنواع تكون في الأمعاء الغليظة، وأغلبها مفيد لصحة الإنسان، إذ تقوم هذه البكتيريا بعدة وظائف مثل إنتاج بعض الفيتامينات المفيدة للجسم مثل فيتامين (K) فضلا عن دورها في تحفيز الجهاز المناعي. علما أن تناول المضادات الحيوية من الممكن أن يؤثر سلبا على البكتيريا المعوية ما يتسبب في إضعاف قدرة الشخص على هضم الطعام.

Antibiotic research. Embargoed to 0001 Thursday December 21 File photo dated 16/11/09 of drugs in a pharmacy, as researchers at the University of Exeter have said that cells that can survive doses of antibiotics and lie resting in a dormant state may hold a key to understanding antibiotic resistance. Issue date: Thursday December 21, 2017. A study found the vast majority of the 1.3\% of bacteria cells that survived treatment with the antibiotic ampicillin were live but not growing. See PA story HEALTH Antibiotics. Photo credit should read: Julien Behal/PA Wire URN:34217318 |

المضادات الحيوية ضرورية للحياة.. لكنها قد تكون مميتة! 08.07.2021

تشير نتائج دراسة جديدة إلى أن استخدام المضادات الحيوية من شأنه أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة (القولون)، خاصة لمن هم دون سن الخمسين. إلى جانب عوامل أخرى تساهم في زيادة هذه المخاطر.
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علماء: بكتيريا الأمعاء قد تفسر فوائد نظام الغذاء المتوسطي 14.02.2021

تشير دراسات عدة إلى أن النظام الغذائي المتوسطي لديه فوائد صحية جمة، ويعزز بحث جديد من جامعة هارفرد هذه النتائج من خلال اعتماده على بكتيريا الأمعاء لتفسير مزايا هذا النظام الغذائي.
Auf dem Bild: Symbolbild Gemüse Notizblock Farben. Rechte: Deyan Georgiev/Colourbox

ما تضعه في فمك يحدد حالتك المزاجية 05.07.2020

أكدت دراسات عديدة على وجود ارتباط بين النظام الغذائي والصحة النفسية والعقلية. وأن تناول بعض الأطعمة تحديداً قد يساهم في تحسين المزاج أو حتى يساعد في علاج مشاكل الخمول والذاكرة. كيف يؤثر ما تناوله على الصحة العقلية؟
ARCHIV - A picture dated 28 January 2010 shows two obese people sitting on the street in Mexico City, mexico. Obesity rates in the population over 15 years increased in Latin America, especially Mexico, Venezuela and Guatemala. Photo: JORGE RIOS PONCE/dpa (zu dpa Mexiko erhebt Strafsteuer auf Fast Food vom 01.11.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

إعادة "برمجة" الأمعاء.. تقنية جديدة لإنقاص الوزن 26.02.2020

تقوم بكتيريا بأمعاء الإنسان بالسيطرة على المخ فتجعله يوجه الشهية نحو تناول أطعمة مضرة كالوجبات السريعة مثلا. ولمواجهة هذا الأمر وتحويل الدفة لطعام صحي؛ طورت كولريت تشودري نظاما فسرته في كتاب من بين الأكثر مبيعا.

ILLUSTRATION - Eine junge Frau steigt am 11.01.2017 in einem Studio in Hamburg auf eine Waage (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

دراسة ألمانية تتوصل لرابط بين بكتيريا "كولينسلا" وخسارة الوزن 23.08.2019

درس علماء ألمان تتبع التغيرات في البكتيريا المعوية لدى مرضى السكري، ولاحظوا أن تركيبتها تتغير إيجابياً خلال الحمية الغذائية. والنتيجة: خسارة في الوزن لنحو 30 كيلوغراماً بسبب زيادة تخزين بكتيريا "كولينسلا" في الأمعاء.
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اختلال التوازن في بكتيريا الأمعاء يؤدي إلى الإصابة بالسكري 22.07.2016

توصلت دراسة دنمركية حديثة إلى أحد الأسباب الرئيسة التي تساهم في مقاومة الجسم للأنسولين، الأمر الذي يتسبب في الإصابة بالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.
25/09/2010 Barclays Premier League Liverpool v Sunderland Torres Fan Anfield Credit Roy Beardsworth COPYRIGHT OFFSIDE SPORTS PHOTOGRAPHY

محاربة السمنة ببكتيريا الأمعاء والبرودة 05.12.2015

منذ فترة طويلة وجدت دراسات علمية أن بكتيريا الأمعاء مسؤولة بشكل ما عن السمنة. لكن دراسة نشرت مؤخراً تشير إلى أنها قادرة على إحداث تأثير معاكس، وربما يكون لها دور في الحد من الأمراض المرتبطة بالسمنة. فكيف يكون ذلك؟
19.08.2009 DW-TV Fit und Gesund Magenschmerzen Sodbrennen1

دراسة: التنوع البكتيري لدى المصابين بمرض في الأمعاء أقل منه لدى الأصحاء 04.03.2010

خلصت دراسة علمية أجراها فريق بحثي من جامعة كوبنهاغن إلى أن عدد جينات بكتيريا الأمعاء عند الإنسان يقارب 3. 3 مليون جين مختلف، كما تبين للفريق بأن لدى الإنسان ما لا يقل عن 160 نوعا مختلفا من البكتريا في أمعائه.