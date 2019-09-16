بق الفراش كيف يمكن اكتشافه والتخلص منه؟

حشرات البق وغيرها من الطفيليات تتسرب خلسة إلى الملابس وحقائب السفر ويمكنها التسلل في الفراش والملابس والأغراض الشخصية أيضا. ومنذ نهاية التسعينيات ازدادت حالات انتشار البق وبق الفراش خاصة في جميع أنحاء العالم، كما ذكرت الدكتورة البيولوجية أرليته فاندربان من مؤسسة حماية البيئة الاتحادية الألمانية في حواها مع DW. وهو ما جعل مكافحته ليست بالعملية السهلة خاصة أن بق الفراش أصبح أكثر مقاومة للمبيدات الحشرية.

وكانت الدكتورة فاندربان قد أنجزت دراسة حول البق في شقق في برلين لمعرفة ما مدى قدرة الحشرات على مقاومة المبيدات. وخلصت دراستها إلى أن بعض مواد مكافحة الحشرات لم تعد فعالة إطلاقا معها. لكن الوضع ليس سيئا كما هو الحال في أمريكا أو أستراليا. "إذ توجد هناك سلالات من البق لها قدرة كبيرة على المقاومة. لكن من المؤكد أن في ألمانيا أيضاً بعض من هذه الأنواع. ما قد يسبب مشاكل لخبراء محاربة البق والحشرات في القضاء عليها"، كما تقول فاندربان.

وهناك أنواع خاصة من البق يدعى ببق الفراش. ويعيش هذا النوع في الأفرشة، والذي صار مشكلة تعاني منها ألمانيا أيضا. وبدأ هذا النوع بالانتشار سريعا في جميع أنحاء العالم، كما ذكر إيريك شمولتس الخبير الألماني في محاربة الآفات والحشرات. وقال الخبير الألماني في حواره مع DW إن هنالك عدة أسباب لانتشار بق الفراش، منها "دخوله مع السلع المستعملة داخل المنزل ومع الأثاث، بالإضافة إلى قدرته على مقاومة المبيدات التي تستخدم ضد البق".

بعض مواد مكافحة الحشرات لم تعد فعالة إطلاقا مع بق الفراش

إيجاد الحشرات

وتسبب لدغات هذا البق احمرار الجلد، لكن بق الفراش لا يمكن أن ينقل الأمراض ولدغاته ليست أكثر خطورة من لدغات البعوض أو لدغات الحشرات الأخرى، حسب شمولتس. ويكفي دخول أنثى بق واحدة للبيت، لتجعله مليئا بها، فهي تستطيع أن تحمل ما يصل إلى ثلاثمائة من صغار البق معها. وغالبا ما يتم ملاحظة ذلك بصورة متأخرة حين يفقس البيض ويبدأ البق الصغير باللدغ. وتكمن مشكلة هذا البق في إمكانية اختفاءه خلف حواف السجاد أو الخزانات. ولا يستطيع المرء أن يراه مباشرة بعد عضه.

وقال الخبير شمولتس إنه "إذا رأيت بق الفراش يمشي في الغرفة، فعندك مشكلة كبيرة، لأن ذلك لا يحدث في العادة" ونصح الخبير بفحص أسرة المنزل والفنادق قبل النوم، و"خاصة في أطار السرير حيث يضع البق برازه الأسود الذي يدل على وجود البق في الفراش".

مكافحة بق الفراش

وعندما ينتشر البق في المنزل، يٌنصح باللجوء لمساعدة خبير متخصص في مكافحة الحشرات. لأن المتخصصين وحدهم يمكنهم معرفة مكان اختباءه. وفي هذا السياق قال نيكو يينتتسش، الخبير الألماني في مكافحة الحشرات في هامبورغ في حواره مع DW، إنه "في حقيقة الأمر يجب قلب الغرفة رأسا على عقب، والبحث داخل كل شيء مفتوح، وخلف إطارات الصور، والستائر والمصابيح وفي الشقوق. ومن المهم جدا البحث تحت السرير" للعثور على البق.

ويمكن مكافحة البق عبر مواد كيمائية خاصة عبر رشها في جميع أماكن اختباءها. بيد أن البق باستطاعته التكيف باستمرار مع المواد الكيميائية ومن ثم مقاومتها، ما يجعلها غير فعالة دائما للقضاء عليه. ويعتمد خبراء المكافحة على استخدام الحرارة مثلا لقتل البق، إذ لا يستطيع البق العيش تحت درجات حرارة تتجاوز 55 مئوية. ومن التقنيات الجديدة المستخدمة "الخيمة الحرارية" التي يمكن أن توضع فيها الحقيبة أو الوسائد وأغطية الفراش بسهولة، ومهو ما يمكن من التخلص من الحشرات. أما الخبير نيكو يينتتسش فنصح من جانبه بـ"نفض الحقيبة والملابس في حوض الاستحمام وغسلها بدرجة حرارة 60 مئوية بعد نهاية كل رحلة خارج المنزل".

ز.أ.ب/ ع.أ.ج