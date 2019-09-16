 بق الفراش كيف يمكن اكتشافه والتخلص منه؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 09.01.2021

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علوم وتكنولوجيا

بق الفراش كيف يمكن اكتشافه والتخلص منه؟

بق الفراش نجده في كل مكان ويدخل منازلنا وملابسنا دائما دون استئذان، ومن ثم يعشعش فيها. وتكمن مشكلته في قدرته الكبيرة على التكاثر وقابلتيه على التكيف مع مضادات الحشرات. فما هي أضراره؟ وكيف يمكن اكتشافه والتخلص منه؟

Bettwanzen aus Plüsch

حشرات البق وغيرها من الطفيليات تتسرب خلسة إلى الملابس وحقائب السفر ويمكنها التسلل في الفراش والملابس والأغراض الشخصية أيضا. ومنذ نهاية التسعينيات ازدادت حالات انتشار البق وبق الفراش خاصة في جميع أنحاء العالم، كما ذكرت الدكتورة البيولوجية أرليته فاندربان من مؤسسة حماية البيئة الاتحادية الألمانية في حواها مع DW. وهو ما جعل مكافحته ليست بالعملية السهلة خاصة أن بق الفراش أصبح أكثر مقاومة للمبيدات الحشرية.

مختارات

من الطرق الشائعة التي يتبعها الناس لمعالجة لسع البعوض المزعج الذي يسبب احمرار الجلد والشعور القوي بالحكة، تبريد موضع اللسعة عن طريق الثلج، غير أن تجارب أخرى قد أفادت أن رفع حرارة الإصابة أفضل من التبريد. ما السبب؟

حساسية حشرة "عثة الغبار" منتشرة بشكل كبير، ويعاني منها الكثيرون خاصة عند حلول فصل الشتاء، حيث لا يمكن فتح النوافذ دائما وتعمل التدفئة باستمرار. إليكم بعض النصائح للتخفيف من الأعراض.

وكانت الدكتورة فاندربان قد أنجزت دراسة حول البق في شقق في برلين لمعرفة ما مدى قدرة الحشرات على مقاومة المبيدات. وخلصت دراستها إلى أن بعض مواد مكافحة الحشرات لم تعد فعالة إطلاقا معها. لكن الوضع ليس سيئا كما هو الحال في أمريكا أو أستراليا. "إذ توجد هناك سلالات من البق لها قدرة كبيرة على المقاومة. لكن من المؤكد أن في ألمانيا أيضاً بعض من هذه الأنواع. ما قد يسبب مشاكل لخبراء محاربة البق والحشرات في القضاء عليها"، كما تقول فاندربان.

وهناك أنواع خاصة من البق يدعى ببق الفراش. ويعيش هذا النوع في الأفرشة، والذي صار مشكلة تعاني منها ألمانيا أيضا. وبدأ هذا النوع بالانتشار سريعا في جميع أنحاء العالم، كما ذكر إيريك شمولتس الخبير الألماني في محاربة الآفات والحشرات. وقال الخبير الألماني في حواره مع DW إن هنالك عدة أسباب لانتشار بق الفراش، منها "دخوله مع السلع المستعملة داخل المنزل ومع الأثاث، بالإضافة إلى قدرته على مقاومة المبيدات التي تستخدم ضد البق".

Zu sehen ist eine Hand, die eine Pinzette mit einer Bettwanze

بعض مواد مكافحة الحشرات لم تعد فعالة إطلاقا مع بق الفراش

إيجاد الحشرات

وتسبب لدغات هذا البق احمرار الجلد، لكن بق الفراش لا يمكن أن ينقل الأمراض ولدغاته ليست أكثر خطورة من لدغات البعوض أو لدغات الحشرات الأخرى، حسب شمولتس. ويكفي دخول أنثى بق واحدة للبيت، لتجعله مليئا بها، فهي تستطيع أن تحمل ما يصل إلى ثلاثمائة من صغار البق معها. وغالبا ما يتم ملاحظة ذلك بصورة متأخرة حين يفقس البيض ويبدأ البق الصغير باللدغ. وتكمن مشكلة هذا البق في إمكانية اختفاءه خلف حواف السجاد أو الخزانات. ولا يستطيع المرء أن يراه مباشرة بعد عضه.

وقال الخبير شمولتس إنه "إذا رأيت بق الفراش يمشي في الغرفة، فعندك مشكلة كبيرة، لأن ذلك لا يحدث في العادة" ونصح الخبير بفحص أسرة المنزل والفنادق قبل النوم، و"خاصة في أطار السرير حيث يضع البق برازه الأسود الذي يدل على وجود البق في الفراش".

مكافحة بق الفراش

وعندما ينتشر البق في المنزل، يٌنصح باللجوء لمساعدة خبير متخصص في مكافحة الحشرات. لأن المتخصصين وحدهم يمكنهم معرفة مكان اختباءه. وفي هذا السياق قال نيكو يينتتسش، الخبير الألماني في مكافحة الحشرات في هامبورغ في حواره مع DW، إنه "في حقيقة الأمر يجب قلب الغرفة رأسا على عقب، والبحث داخل كل شيء مفتوح، وخلف إطارات الصور، والستائر والمصابيح وفي الشقوق. ومن المهم جدا البحث تحت السرير" للعثور على البق.

ويمكن مكافحة البق عبر مواد كيمائية خاصة عبر رشها في جميع أماكن اختباءها. بيد أن البق باستطاعته التكيف باستمرار مع المواد الكيميائية ومن ثم مقاومتها، ما يجعلها غير فعالة دائما للقضاء عليه. ويعتمد خبراء المكافحة على استخدام الحرارة مثلا لقتل البق، إذ لا يستطيع البق العيش تحت درجات حرارة تتجاوز 55 مئوية. ومن التقنيات الجديدة المستخدمة "الخيمة الحرارية" التي يمكن أن توضع فيها الحقيبة أو الوسائد وأغطية الفراش بسهولة، ومهو ما يمكن من التخلص من الحشرات. أما الخبير نيكو يينتتسش فنصح من جانبه بـ"نفض الحقيبة والملابس في حوض الاستحمام وغسلها بدرجة حرارة 60 مئوية بعد نهاية كل رحلة خارج المنزل".

 

ز.أ.ب/ ع.أ.ج

  • Silberfischchen (Lepisma saccharina) (M. Lenke/blickwinkel/picture alliance )

    السمكة الفضية: حشرة مفيدة أم ضيف ثقيل الظل؟

    تهرب من الضوء وتفضل الأماكن الدافئة

    حشرة السمكة الفضية من أقدم أنواع الحشرات إذ يتجاوز عمرها 300 مليون سنة. ليس من الصعب تخمين السبب وراء إطلاق هذا الاسم عليها، عند مراقبة حركتها السريعة وهي تفر عند إشعال الضوء، ولونها اللامع الشبيه بلون الفضة. يوجد نحو 500 نوع من هذه الحشرة المعروف عنها ولعها بالسكر.

  • Silberfischchen (Lepisma saccharina) (imageBROKER/picture alliance)

    السمكة الفضية: حشرة مفيدة أم ضيف ثقيل الظل؟

    جولات ليلية

    تنشط السمكة الفضية ليلاً، ومكانها المفضل في منزلك هو على الأغلب المرحاض، إذ أنها تفضل الحرارة الدافئة والرطبة. أكوام الأوراق تقدم أيضاً أماكن مناسبة لسكن السمكة الفضية.

  • Silberfischchen (Lepisma saccharina) (R. Sturm/blickwinkel/picture alliance )

    السمكة الفضية: حشرة مفيدة أم ضيف ثقيل الظل؟

    هيا بنا نرقص!

    عملية تزاوج الأسماك الفضية تتم أيضا ليلاً، عن طريق ملامسة الهوائيات بين الذكور والإناث ثم أداء "رقصة" تستمر لنحو نصف ساعة، يقوم الذكر بعدها بنسج خيوط رفيعة توجد تحتها قطرات من الحيوان المنوي، لتمر الأنثى تحت هذه الخيوط وتنتهي عملية التزاوج.

  • Silberfischchen (Lepisma saccharina) (F. Hecker/blickwinkel/picture alliance)

    السمكة الفضية: حشرة مفيدة أم ضيف ثقيل الظل؟

    متوسط عمر طويل

    تضع الأنثى نحو 20 بيضة، تفقس بعد فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثمانية أسابيع (بحسب درجة الحرارة). سرعة نمو صغار السمكة الفضية، يعتمد بشكل كبير أيضاً على درجة الحرارة. اكتمال نمو الحشرة قد يحتاج لثلاثة أعوام وأقصى طول ممكن أن يصل إليه هو سنتيمتر واحد. متوسط عمر السمكة الفضية من أكثر النقاط المثيرة للاهتمام في هذه الحشرة، التي يمكن أن تعيش لفترة تصل لثمانية أعوام.

  • Silberfischchen (Lepisma saccharina) (Mascha Brichta/dpa/picture alliance)

    السمكة الفضية: حشرة مفيدة أم ضيف ثقيل الظل؟

    عشق خاص للسكر

    وجود السمكة الفضية في المطبخ أو المرحاض، يعني أنها في رحلة البحث عن الطعام، السكر والنشويات، تأتي على قائمة الأطعمة المفضلة للحشرة الفضية، التي تجد ضالتها أيضاً في المواد اللاصقة وعفن الجدران والأتربة المتراكمة. لا يوجد في المنزل أي من هذه الأشياء؟ لا مشكلة، فالسمكة الفضية يمكنها أن تعيش لعدة أشهر دون طعام.

  • Silberfischchen (Lepisma saccharina) (Dr.Frieder Sauer/OKAPIA/picture alliance)

    السمكة الفضية: حشرة مفيدة أم ضيف ثقيل الظل؟

    جرس إنذار!

    رغم اشمئزاز البعض من شكلها، إلا أن حشرة السمكة الفضية ليست سامة ولا تقرص كما لم يعرف عنها نقلها الأمراض للبشر، بل إن لها بعض النفع إذ تساعد في تنظيف المنزل من العفن وعثة الغبار في المنزل، لكن ظهور أعداد كبيرة من هذه الحشرة في منزلك، يعتبر مؤشراً على وجود رطوبة أو عفن في الجدران. يوليا فيرجن/ ا.ف


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