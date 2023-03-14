بقيمة تصل لـ37 مليارا.. صفقة طائرات ضخمة بين السعودية وشركة بوينغ

رحب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء (14 مارس/آذار 2023)، بالاتفاق "المهم" بين السعودية وشركة بوينغ والذي بمقتضاه ستقوم شركتا طيران سعوديتان بشراء 78 طائرة بوينغ 787 عريضة البدن مع الحصول على خيارات لشراء 43 طائرة أخرى.

وقال البيت الأبيض "سعداء لأن بوينغ تمكنت أخيرا من إبرام هذه الصفقة مع السعودية بعد مناقشات على مدى سنوات ومفاوضات مكثفة خلال الأشهر الماضية".

أعلنت شركة بوينغ المصنّعة للطائرات أن شركتي طيران الرياض و الخطوط الجوية السعودية قدّمتا طلبية للحصول على 39 طائرة من طراز "787 دريملاينر" للمسافات الطويلة لكل منهما، وطرحتا احتمال شراء 43 طائرة إضافية لكليهما، أي 121 طائرة في المجمل.

ومع احتساب الطائرات الـ43 الإضافية المحتمل شراؤها، ستكون هذه الطلبية خامس أكبر طلبية من حيث القيمة تتلقاها شركة بوينغ التي لم ترغب بتحديد قيمة الصفقة ولا كيف ستُقسّم الطائرات بين طرازَي "9-787" و"10-787".

وبحسب البيت الأبيض، فإن قيمة الطلبية تصل في الإجمال إلى 37 مليار دولار.

من جانبها قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو إن الصفقة "نصر واضح للمصنعين والعمال الأمريكيين، فهي تدعم أكثر من 140 ألف وظيفة في أكثر من 300 جهة توريد لبوينغ عبر 38 ولاية... وهي لفتة ملائمة للشراكة الاقتصادية بين بلدينا التي أصبحت في عقدها الثامن الآن".

وقالت بوينغ في بيان إن "هذا الاتفاق يندرج في إطار الخطة الاستراتيجية السعودية الأوسع الهادفة إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي للطيران". لكن الشركة المصنعة لم تحدد موعد تسليم الطائرات.

وأعلنت السعودية الأحد إطلاق ناقل جوي جديد تحت اسم شركة "طيران الرياض"، تعود ملكيّتها لصندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية .

ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، رويترز)