 بقع حمراء وحكة بعد الاستحمام.. ما سرها؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 14.11.2020

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صحة

بقع حمراء وحكة بعد الاستحمام.. ما سرها؟

يصاب بعض الناس ببقع حمراء وحارقة على جلدهم بعد الاستحمام. وغالباً لا تكون هذه الحالة مثيرة للقلق. ومع ذلك، قد يتطلب ظهور هذه البقع في حالات معينة استشارة الطبيب وتوخي الحذر. فما هي درجة الخطورة؟

جفاف البشرة وافتقارها للرطوبة قد تكون أحد الأسباب الرئيسية لتهييج البشرة والحكة

جفاف البشرة وافتقارها للرطوبة قد تكون أحد الأسباب الرئيسية لتهييج البشرة والحكة

 يلاحظ بعض الناس ظهور بقع حمراء وحارقة أو مثيرة للحكة على جلدهم بعد الاستحمام. غير أن هذا الأمر لا يدعو للقلق، بحسب ما يوضح طبيب الأمراض الجلدية فيليب بابيلاس. ومع ذلك، إذا ظهرت هذه البقع في درجات حرارة منخفضة، على سبيل المثال، يجب عليك مراجعة الطبيب مباشرة حسب الدكتور بابيلاس.

 

مختارات

 السبب وراء ظهور بقع حمراء وحارقة قد يكون بسيطاً ويعود لدرجة حرارة الماء وقدرة الشخص على تحملها، وللسيطرة على هذه المشكلة، يمكنك تعديل درجة حرارة ماء الاستحمام بماء أكثر دفئاً أو برودة.  بحسب ما نشره موقع (لوكسمبورغر بوست).

إذ "لدى البعض حد معين لتحمل درجة حرارة  الماء"، بحيث يكون الجلد شديد الحساسية تجاهها، لهذا السبب يجب معرفة هذا الحد كي لا تتجاوز أو تنخفض درجة حرارة الماء المستخدم في الاستحمام.

وقد يكون السبب أيضا وجود مشاكل صحية كالأكزيما، حينها تقود حرارة الماء إلى التهاب الجلد الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى الشعور بالحكة والجفاف المفرط، وهي حالة مرضية مزمنة يمكن أن تسبب أيضاً طفحا جلديا أحمرا أو نتوءات على الجلد، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب.

من جهة أخرى، قد تفتقر البشرة الجافة إلى الرطوبة فتشعر بالحكة وبالتالي ظهور بقع حمراء. وفي الحالات القصوى، قد يتشقق الجلد أو ينزف، خاصة بعد الاستحمام. فالمنظفات التي تستخدمها عند الاستحمام قد تتسبب في إزالة الزيوت الطبيعية للبشرة التي تحافظ على نضارتها وتمنع الجفاف بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي).

كما  نوع الشامبو أو كريم الاستحمام قد يقوم بتحفيز الحساسية وبالتالي ظهور البقع. إضافة إلى ذلك قد يلجأ بعض الناس إلى تجفيف أنفسهم بخشونة، لهذا السبب يجب مراعاة حساسية الجلد لتجنب المشاكل والأمراض التي قد تترتب على ذلك.

وينصح الخبراء بتجنب المنتجات التي تحتوي على العطور والمنثول والكحول، حيث يمكن أن تسبب هذه المواد المزيد من الجفاف والتهيج والحكة.

ر.ض

  • Hautkrebs Untersuchung

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تبين من خلال دراسة حديثة، أعدها باحثو معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث، أن التعرض لكمية مفرطة من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يسبب على مدى فترة طويلة الإصابة بسرطان الجلد.

  • 02.07.2014 DW FIT UND GESUND Hautkrebs

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تعترف شركات التأمين الألمانية منذ عام 2015 بسرطان الجلد كأحد الأمراض المهنية الناتجة عن ممارسة المهنة. ويصاب نحو 30 بالمائة من أصحاب البشرة البيضاء بهذا السرطان، حسب دراسات وبيانات سابقة، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

  • Symbolbild Sonnenschutz

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تنشأ سرطانات الجلد عقب التعرض لأشعة شمس شديدة أو لفحة شمسية في الطبقة العليا من الجلد.

  • Deutschland Arbeiter auf einer Baustelle in Berlin

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    ذكرت الدراسة، أن العاملين في مجال بناء القنوات هم الأكثر تعرضا لأشعة الشمس في ألمانيا. ووصلت نسبة "درجة احمرار الجلد"، وهي النسبة المعتمدة علميا لقياس احمرار الجلد بسبب أشعة الشمس، إلى 581 جرعة سنويا، نقلا عن موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألمانية.

  • Flash-Galerie Unsinnige EU-Richtlinien

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    حل العاملون في مجال تكسير الأحجار وعمال بناء المنازل في المركز الثاني والثالث في ألمانيا وكانت نسب "احمرار الجلد" قد وصلت عندهم إلى 531 و 494 جرعة سنويا.

  • Straßenbau Deutschland

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    النجارون والعاملون في الطرق والخرسانات والبناءون حلوا في مراكز متقدمة في قائمة الخطر. وتراوحت نسب تعرضهم لـ "احمرار الجلد" بين 435 و 474 جرعة سنويا، حسب ما ذكر موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألماني.

  • Palästina Bauer in Gaza

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    العاملون في المزارع احتلوا أيضا مراكز متقدمة في نسبة التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. ووصلت جرعات "احمرار الجلد" عندهم إلى 395 جرعة سنويا، حسب بيانات الدراسة الألمانية الصادرة عن معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث.

    الكاتب: إعداد: زمن البدري ( د ب أ، DW )


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