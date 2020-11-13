بقع حمراء وحكة بعد الاستحمام.. ما سرها؟

يلاحظ بعض الناس ظهور بقع حمراء وحارقة أو مثيرة للحكة على جلدهم بعد الاستحمام. غير أن هذا الأمر لا يدعو للقلق، بحسب ما يوضح طبيب الأمراض الجلدية فيليب بابيلاس. ومع ذلك، إذا ظهرت هذه البقع في درجات حرارة منخفضة، على سبيل المثال، يجب عليك مراجعة الطبيب مباشرة حسب الدكتور بابيلاس.

السبب وراء ظهور بقع حمراء وحارقة قد يكون بسيطاً ويعود لدرجة حرارة الماء وقدرة الشخص على تحملها، وللسيطرة على هذه المشكلة، يمكنك تعديل درجة حرارة ماء الاستحمام بماء أكثر دفئاً أو برودة. بحسب ما نشره موقع (لوكسمبورغر بوست).

إذ "لدى البعض حد معين لتحمل درجة حرارة الماء"، بحيث يكون الجلد شديد الحساسية تجاهها، لهذا السبب يجب معرفة هذا الحد كي لا تتجاوز أو تنخفض درجة حرارة الماء المستخدم في الاستحمام.

وقد يكون السبب أيضا وجود مشاكل صحية كالأكزيما، حينها تقود حرارة الماء إلى التهاب الجلد الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى الشعور بالحكة والجفاف المفرط، وهي حالة مرضية مزمنة يمكن أن تسبب أيضاً طفحا جلديا أحمرا أو نتوءات على الجلد، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب.

من جهة أخرى، قد تفتقر البشرة الجافة إلى الرطوبة فتشعر بالحكة وبالتالي ظهور بقع حمراء. وفي الحالات القصوى، قد يتشقق الجلد أو ينزف، خاصة بعد الاستحمام. فالمنظفات التي تستخدمها عند الاستحمام قد تتسبب في إزالة الزيوت الطبيعية للبشرة التي تحافظ على نضارتها وتمنع الجفاف بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي).

كما نوع الشامبو أو كريم الاستحمام قد يقوم بتحفيز الحساسية وبالتالي ظهور البقع. إضافة إلى ذلك قد يلجأ بعض الناس إلى تجفيف أنفسهم بخشونة، لهذا السبب يجب مراعاة حساسية الجلد لتجنب المشاكل والأمراض التي قد تترتب على ذلك.

وينصح الخبراء بتجنب المنتجات التي تحتوي على العطور والمنثول والكحول، حيث يمكن أن تسبب هذه المواد المزيد من الجفاف والتهيج والحكة.

ر.ض