 بقة أم برغوث أم دبور.. كيف تعالج لدغات الحشرات؟ | عالم المنوعات | DW | 21.07.2019

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منوعات

بقة أم برغوث أم دبور.. كيف تعالج لدغات الحشرات؟

من الدبور إلى البرغوث والقراد وحتى النمل، تتعدد مسببات ظهور بقع حمراء أو بيضاء على جلد الإنسان نتيجة تعرضه للدغات. نوع البقعة وطريقة الحكة تكشف الكثير عن هوية الطفيلي المهاجم لك. في المقال طرق لمكافحة اللدغات.

Zecke Gemeiner Holzbock saugt in menschlicher Haut (Imago/blickwinkel/F. Hecker)

لا يجب إزالة القراد من خلال هز المكان المصاب، لأن هذا يمكن أن يتسبب بقطع الجسد وبقاء رأس القراد ملتصقا بالجسم

نتفاجأ أحيانا عند الاستيقاظ صباحاً بحبوب تظهر على سطح الجلد أو ربما بظهور بقع حمراء تتسبب في حكة مزعجة ولا نعلم ما السبب وراءها. أول ما يخطر في بالنا في موسم الصيف حين تظهر مثل هذه المشاكل أن بعوضة هاجمتنا ونحن نغط بنوم عميق. غير أن مسببات ظهور الحبوب واحمرار الجلد مختلفة بكل تأكيد، كما أن شكل البقع الظاهرة يمكن أن يكشف عن المهاجم الطفيلي المسبب، بعوضة أم قراد أم دبور بقي صاحيا طيلة الليل، إلا أن هذه الحشرات تهاجم في النهار أيضا، فكيف يمكن التمييز بينها وكيف يمكن معالجتها؟

البعوض

إذا شعرنا بالحكة فإننا نفكر مباشرة بالبعوض، أمر منطقي لأن البعوض يقف على الجلد ويغرز أبرته في الجلد ليمتص الدم منه. ولأننا يمكن أن نشعر به وبطنينه. وإذا ما أبعدناه عن جلدنا فإننا نشعر بحكة قوية مباشرة، والسبب لظهور الحكة هو أن أنثى البعوض المهاجمة، تحتاج إلى بروتين موجود في دمنا يساعدها على إنتاج البيض. ولكي تحصل على الدم تحقن الحشرة نوعا خاصا من البروتين المضاد للتخثر في الجلد، حتى يمكنها امتصاص الدم الكافي منه، ولأن الجسد يرفض هذا البروتين فإن رد فعله يكون سريعا وقويا وكأنها نوبة حساسية. ويمكن معرفة أن المهاجم هو البعوض في حال ظهور بقع، مثل الورم بقطر 2 و5 مليمترات من دون قطرة دم على الجلد، ولونها يتراوح بين الأبيض والأحمر.

Gemeine Stechmücke (Culex pipiens), ausgewachsenes Weibchen beim Fressen, saugt Blut aus der menschlichen Haut, Italien, Europa (picture-alliance/imageBROKER/E. Biggi/FLPA)

أنثى البعوض المهاجمة، تحتاج إلى بروتين موجود في دمنا يساعدها على إنتاج البيض

ونقل موقع "ياهو" ألمانيا نصائح لمكافحة لدغات البعوض، إذ يجب تبريد المكان الذي غرزت أنثى البعوض فيه أبرتها، إما بالضغط أو باستخدام معالجات خاصة ضد لدغات الحشرات، مما يقلل أيضا من الورم. كإجراء مباشر ضد الحكة، يساعد المسح باللعاب أيضا. وإذا كنت ترغب في استخدام الطرق المنزلية، ضع نصف بصلة أو نصف بطاطس أو قطعة من الليمون على المكان مباشرة بعد الشعور بالحكة.

ويجب عليك عدم حك الجلد، لأن حكه يعني تنشيط البروتين الذي حقنته أنثى البعوض في الجلد ليتسبب في ظهور الحكة أكثر.

القراد

يعيش القراد فوق الأعشاب والنباتات الطويلة لا على الأشجار كما يُعتقد. وحين مرور حيوان ما أو إنسان يتعلق القراد بجسد الضحية المارة ليمتص من دمه. يمكن للقراد العيش لمدة 15 يوماً على جسد ضحيته من الحيوانات، أو أحيانا الإنسان ولا يمكن ملاحظة وجوده. يتسبب القراد في نقل أمراض خطيرة مثل داء البورليات، أو التهاب الدماغ المحمول بالقراد.

مختارات

وجود الدبابير أو النحل الذي يكثر ظهوره في فصل الصيف حولك قد يفسد متعة النزهة في الهواء الطلق. إذ أن لسعة هذه الحشرات الصغيرة قد لاتكون مؤلمة فقط، بل قاتلة، إذا ما كنت تعاني من الحساسية. هكذا تتجنب لسعات الدبابير. (14.08.2018)

وصف الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان ذات مرة لدغات الأفاعي بانها "أكبر أزمة صحية تواجه العالم بصمت". عشرات آلاف البشر يقضون بسبب لدغات الثعابين، وبالذات في الدول الفقيرة. فلماذا لا يتم القضاء على هذه المشكلة؟ (23.05.2019)

لا تتسبب لدغة القراد بحكة قوية مثلما هو الحال مع البعوض، رغم أنها تقرص وتمتص الدم من جلد الضحية. وحيت يترك القراد مضيفه فإنه يتسبب بظهور بقعة حمراء بحجم العملة النقدية غير متورمة.

يجب إزالة القراد الماصة للدم في أسرع وقت ممكن. أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال استخدام  ملقط خاص معقوف، حسب موقع "غيزونداهيت" النمساوي، ولا يجب تحت أي ظرف من الظروف إزالة القراد من خلال هز المكان المصاب، لأن هذا يمكن أن يتسبب بقطع الجسد وبقاء رأس القراد ملتصقا بالجسم. وإذا كان مكان الإصابة ينتشر ويحمر، فعليك مراجعة الطبيب سريعا، إذ أن من المحتمل أن تكون هناك إصابة بداء البورليات.

 

البق

هذه الحشرات الصغيرة تنشط بالليل لتبحث عن الدم من الحيوانات أو الإنسان. تتسبب الحشرة بظهور عدة بقع حمراء وواحدة في الوسط كبيرة عادة، يلدغ البق مرات عديدة للحصول على أكبر كمية من الدم. ويمكن أن يترك أثرا على الفراش كنقاط دم نتيجة لدغه جسد الضحية. تضع أنثى البق بيضها يوما في أنحاء المنزل، ولهذا يجب تهوية المنزل وتنظيفه بشكل مستمر.

البرغوث

يعيش البرغوث في الزوايا وعلى السجاد أو طبقات الملابس. يلدغ البرغوث عدة مرات ويتسبب في ظهور بقع حمراء غير متورمة، مثلما هو الحال مع البق. وينقل موقع "فلوه بروبليم"  أي "مشاكل البرغوث" أن البراغيث تتنقل في معظم الحالات عن طريق الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب ثم تنتشر في الشقة. لغرض مكافحتها هناك علاجات خاصة مثل البخاخات وما يسمى بفخاخ البراغيث. ويجب أن تعالج حيوانك الأليف بانتظام من الطفيليات، حسبما نقلم وقع "ياهو" الألماني.

الدبور

إذا ما شعر الدبور بالخطر يمكن أن يلدغ عدة مرات، يمكن أن للدبور اللدغ والعودة مجددا، بعكس ما تفعله النحلة. لدغة الدبور مؤلمة جدا مباشرة بعد اللدغ وتتسبب في احمرار مكان اللدغة. لمكافحة  لدغة الدبور يمكنك تبريد المكان المصاب بسرعة أو استعمال مراهم معينة لمكافحة لدغات الحشرات.

النمل

Ameise (Georgia Institute of Technology)

في حال تعرضك للدغة من نمل الغابة فإن البقعة تصبح مؤلمة وتشعر بحرقة

إذا ما وقفت بطريق النمل فإن يمكن أن يهاجمك ويطلق حامض معين عند لدغه. تظهر لدغة النملة على شكل بقع بيضاء مائلة للاحمرار وبحكة قوية. يمكن للبقع أن تختفي بعد ساعة، لكن في حال تعرضك للدغة من نمل الغابة فإن البقعة تصبح مؤلمة وتشعر بحرقة في موقعها، إذ يحقن نمل الغابة نوعا من السم حين لدغه الضحية. للتخلص من نتائج اللدغة يمكنك تبريد المكان المصاب. كما يمكنك الحفاظ على نظافة الجرح ومنع الالتهاب عن طريق اللجوء إلى علاج منزلي، وهو تقطيع البصل أو فصوص الثوم إلى نصفين وفرك المنطقة المصابة برفق وحذر.

ع.خ/ ا.ف

 

  • The amazing Picasso bug (Warren.K.Dick Photography)

    عالم الحشرات العجيب!

    خنفساء بيكاسو المذهلة

    كان للفن الإفريقي تأثير قوي على بيكاسو، لكن هل أثر بيكاسو على الحشرات الإفريقية؟ تعرف هذه الخنفساء بالدرع الملون، كما تُعرف أيضًا باسم خنفساء (زولو هود) أو خنفساء بيكاسو. وتتميز بتصميمها الهندسي الذي يساعدها على الاندماج في محيطها كما تمنحها القدرة على الاختباء من أعدائها. و يبلغ طول خنفساء بيكاسو حوالي 8 ملليمترات وتعيش في إفريقيا الاستوائية من ساحل العاج إلى إثيوبيا.

  • Termite builders in Namibia (picture-alliance/ZB/M. Tödt)

    عالم الحشرات العجيب!

    بناؤون من النمل الأبيض

    لا تشتهر العديد من الحشرات بقدراتها المعمارية، لكن هنا قام النمل الأبيض بإنجاز هذا البناء الشاهق في السافانا، في منطقة أوتجوزوندجوبا في ناميبيا. هذا النوع من النمل يعيش في جميع أنحاء إفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية. يقوم البناة من النمل الأبيض ببناء تشكيلات معمارية ضخمة، فوق أنفاق تخبئ أعشاشهم المبنية تحت الأرض. تلك الأعشاش تتميز بالمتانة وتبقى حتى بعد موت بناتها من النمل الأبيض.

  • Giant Devil's Flower Mantis (Imago/Blickwinkel)

    عالم الحشرات العجيب!

    سرعوف زهرة الشيطان

    تعرف الحشرة أيضاً في العالم العربي باسم (فرس النبي). تبدو وكأنها جزء من مشروع طلبة في مدرسة للموضة. (ايدولومانتس ديبوليكا) هذا هو اسمهااللاتيني ويعني سرعوف زهرة الشيطان، وتتواجد بألوان مختلفة وتعد ىهذه الحشرة في إفريقيا من أكبر أحجام نوعها، وتعيش في العديد من دول شرق إفريقيا مثل تنزانيا. تشبه أوراق زهرة، لكنها حشرة قاتلة حيث تتغذى على غيرها من الحشرات ووجبتها المفضلة هي الحشرات.

  • A giant African fruit beetle (Imago/Blickwinkel)

    عالم الحشرات العجيب!

    خنفساء الفاكهة الإفريقية العملاقة

    زاحف غريب آخر يحاول الامتزاج مع بيئته المحيطة في الغابات الاستوائية الإفريقية عن طريق ألوانه . خنفساء الفاكهة الإفريقية العملاقة والتي تكون أنثاها أصغر قليلاً من الذكور ويصل طولها إلى حوالي 5 سم ولها قرون بارزة. تعيش هذه الخنافس على الفواكه وتدفقات المواد الصمغية من فتحات في الأشجار، كما تسمى خنفساء الزهور أيضاً وهي تعيش لمدة تصل إلى خمسة أشهر.

  • Butterflies and moths galore (Colourbox)

    عالم الحشرات العجيب!

    الفراشات والعث

    كان عالم الأعصاب الألماني أدالبرت سيتز أحد أكبر خبراء الفراشات في العالم. ولد في عام 1860، وقام بتحرير كتاب Macrolepidoptera العملاق المكون من 16 مجلدًا، ويحتوي على نحو 200 لوحة ملونة، و تم تخصيص أربعة مجلدات من هذا الكتاب عن العث والفراشات في إفريقيا. لكن هذا المشروع لم يكتمل حيث بدأ عام 1907، وتم إيقاف المشروع بعد وفاة سيتز.

  • A mosquito (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    عالم الحشرات العجيب!

    البعوض القاتل

    ليست كل الحشرات مفيدة، فبعضها في غاية الخطورة . البعوض الصغير يعيش في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية، ولكنه خطيربشكل خاص في إفريقيا حيث لا يتطلب الأمر سوى لدغة واحدة من أنواع معينة من جنس البعوض الأنوفيلي لنقل مرض الملاريا، وفي العام الماضي أصيب أكثر من 200 مليون شخص بالمرض. وفي إفريقيا، يموت طفل من الملاريا كل دقيقتين.

  • A rainbow milkweed locust (picture-alliance/Wildlife/F. Teigler)

    عالم الحشرات العجيب!

    جراد قوس قزح

    إحدى الحشرات الإفريقية التي لا تحاول الاختباء في بيئتها المحيطة وهي جراد قوس قزح. الحشرة لا تختبيء حيث لا تستطيع الحيوانات أكلها لأنها تحتوي على مواد تسبب تسمم الحيوانات. لذا فهي ليست عشاءاً مرغوباً فيه. ويمكن أن تنمو هذه الحشرة ليصل طولها إلى حوالي 10 سم.

  • The African honeybee (picture-alliance/Wildlife/M. Harvey)

    عالم الحشرات العجيب!

    نحل العسل الافريقي

    تعيش هذه الحشرات الاجتماعية في منطقة وسط وجنوب إفريقيا، وهي نوع من أنواع نحل العسل الغربي. لكنها أصغر قليلا من أقربائها الأوروبيين كما أنها تنتج عسلا أقل. لكن لا تدع جسم الحشرة الغامض يخدعك فإن لدغتها أكثر قوة من نحل العسل الغربي. وعلى الرغم من ارتباطهم بالنحل "القاتل" الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم، يركز هؤلاء العمال على مهمة محددة وهي إنتاج العسل الشهي.


مختارات

عالم الحشرات العجيب!

على الرغم من صغر حجمها، إلا أن الحشرات تلعب دورًا كبيرًا في النظام البيئي الضخم والمعقد في إفريقيا. بعضها مفيد، وبعضها خطير، كما أن بعضها رائع وخلاب، وكلها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحياة البرية في إفريقيا. (21.06.2018)  

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