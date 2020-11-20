بفوزه على هامبورغ.. هيرتا برلين يضمن البقاء في "بوندسليغا"

ضمن هيرتا برلين بقاءه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "بونسليغا" بفوزه على مضيفه هامبورغ، ثالث الدرجة الثانية، بهدفين دون رد اليوم الاثنين (23 مايو/ أيار 2022) في هامبورغ في إياب ملحق البقاء والهبوط.

وبكر هيرتا برلين بالتسجيل وتحديدا الدقيقة الرابعة بضربة رأسية من مسافة قريبة لقائده قطب الدفاع البلجيكي ديدريك بوياتا إثر ركلة ركنية انبرى لها مارفين بلاتنهاردت.

وسجل بلاتنهاردت هدف التعزيز والبقاء من ركلة حرة جانبية أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس البرتغالي دانيال هوير فرنانديش (63).

وكان هامبورغ فاز ذهابا على أرض هيرتا برلين 1 /صفر، لكن الأخير نجح في الفوز خارج أرضه بهدفين ليضمن البقاء ويشارك في نسخة الموسم المقبل من المسابقة متفوقا 2 / 1 بمجموع المباراتين على هامبورغ.

وكان هيرتا برلين قد أنهى الموسم في المركز السادس عشر ببطولة الدوري الألماني، وهو المركز الذي يلعب صاحبه جولة فاصلة من مباراتين، ذهاب وإياب، مع صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية.

على الجانب الأخر، سيكون على هامبورغ قضاء موسم آخر في الدرجة الثانية، والتي هبط لها الفريق في عام 2018 وينافس بها حتى الآن.

ويشار إلى أنها المرة الرابعة التي يفشل فيها هامبورغ في العودة إلى البوندسليغا منذ هبوطه عام 2018.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)