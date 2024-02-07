بغداد.. مقتل قياديين بكتائب حزب الله العراقية

أسفر قصف سيارة في بغداد عن مقتل قياديين بميليشيا موالية لإيران، كما ذكرت مصادر، مؤكدة أنه تم استهداف مسؤولين بكتائب حزب الله، بينما ذكر مصدر آخر أن قياديا في الحشد الشعبي كان في السيارة.

استهدف قصف بطائرة مسيرة، مساء الأربعاء (السابع من شباط/فبراير 2024)، سيارة في شرق بغداد، كما أفاد مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس، وسط تصعيد إقليمي تخللته ضربات أمريكية على فصائل مسلحة مرتبطة بإيران.

وقال مصدر أمني لفرانس برس إن "طائرة مسيرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد". وأفاد المصدر وهو مسؤول في وزارة الداخلية العراقية بأنّ الضربة استهدفت "مسؤولين في كتائب حزب الله"، وهو فصيل مسلّح نافذ متحالف مع إيران، شارك في الأشهر الأخيرة في عشرات الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهما قيادي في ميليشيا موالية لإيران.

وشاهد مصوّر في فرانس برس انتشارًا كبيرًا للقوات الأمنية في الحيّ الذي وقع فيه القصف، مانعةً الدخول إلى موقع الضربة. وأكّد مصدر أمني ثانٍ وقوع هجوم "بطائرة مسيرة" قامت "بإطلاق صواريخ"، مضيفًا أنّ السيارة كان يستقلها "قيادي في الحشد الشعبي"، تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية.

وشنت الولايات المتحدة الجمعة ضربات في سوريا والعراق ضد أهداف لقوّات لفيلق القدس، الوحدة الموكلة بالعمليّات الخارجيّة في الحرس الثوري الإيراني، وفصائل مسلحة موالية لإيران، ردًا على هجوم تعرضت له قاعدة لوجستية للقوات الأمريكية في 28 كانون الثاني/يناير في الأردن على مقربة من الحدود مع سوريا والعراق، وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

ومنذ أسابيع، يجد العراق نفسه وسط التوترات التي تشهدها المنطقة، على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي يبذلها مع شريكتيه إيران والولايات المتحدة. ومنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، تعرضت القوات الأمريكية والتحالف الدولي المناهض للجهاديين في العراق وسوريا، لأكثر من 165 هجومًا في انعكاس مباشر للحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وتبنّت معظم تلك الهجمات "المقاومة الاسلامية في العراق"، التي تضمّ فصائل مسلحة مرتبطة بإيران. وأعلنت كتائب حزب الله العراقية أواخر كانون الثاني/يناير "تعليق" العمليات العسكرية والأمنية ضد الولايات المتحدة في البلاد بغية عدم "إحراج" الحكومة العراقية، وذلك بعدما تعهّدت واشنطن الرد "بالطريقة الملائمة" على الهجوم في الأردن.

وتصنّف واشنطن كتائب حزب الله العراقية كمنظمة "إرهابية" وسبق أن استهدفت تلك القوات بغارات في العراق. وقال مسؤولون في واشنطن إن الهجوم في الأردن يحمل "بصمة كتائب حزب الله".



م.ع.ح/ف.ي (أ ف ب ، رويترز)